Les tentatives de suppression des «fausses nouvelles» sur les épidémies pourraient faire plus de mal que de bien

S’agissait-il d’une arme biologique d’un institut de virologie? Avait-il été connu avant et déjà breveté? Les remèdes homéopathiques pourraient-ils aider? Toutes ces idées sur la nouvelle maladie à coronavirus qui fait la une des journaux – maintenant officiellement appelée COVID-19 – sont manifestement fausses. Comme pour toute flambée récente, de Zika à Ebola, les contrevérités et les théories du complot se propagent aussi rapidement que l’agent pathogène lui-même.

Une nouvelle ligne de recherche explorant ce que l’on pourrait appeler des études de désinformation tente de comprendre comment et pourquoi de fausses croyances surgissent pendant les crises de santé publique. La couverture médiatique du nouveau coronavirus est toujours en cours et n’a pas encore été rigoureusement analysée. Mais une étude de deux épidémies antérieures qui sont arrivées juste au moment où de nouveaux rapports sur COVID-19 continuaient à monter révèle la difficulté à inverser les fausses rumeurs sur une crise sanitaire.

Des chercheurs du Dartmouth College, de l’Université IE en Espagne et d’autres institutions ont mené des expériences en sciences sociales montrant que les tentatives de contrer les fausses croyances au sujet du virus Zika avec des informations de l’Organisation mondiale de la santé étaient souvent contre-productives: le démystification n’a pas réussi à réduire les perceptions erronées et a même réduit la confiance des répondants en informations précises sur l’épidémie du pathogène. L’étude est parue dans Science Advances le 29 janvier.

Le virus Zika, qui peut provoquer des malformations congénitales, y compris la microcéphalie (une condition dans laquelle les bébés naissent avec une tête anormalement petite) et d’autres complications neurologiques, ont déclenché une série de théories du complot au Brésil lors de l’éclosion de 2015-2016. Un pesticide dont on croyait à tort qu’il provoquait la microcéphalie a même été interdit. «Les maladies émergentes sont une sorte de marais primordial pour les théories du complot qui en découlent», explique le co-auteur de l’étude, Brendan Nyhan, professeur de gouvernement à Dartmouth. Son article souligne que les fausses croyances aident les gens à inverser le sentiment de ne pas avoir le contrôle d’une situation. Ces sentiments surgissent quand «il y a une nouvelle menace dans l’environnement et un manque d’informations factuelles sur les sources de la menace et la meilleure façon de vous protéger», explique Nyhan. «Et dans ce contexte, les gens vont souvent chercher des explications simples de la menace qui peuvent être plus intuitives ou moins psychologiquement inconfortables que la réalité désordonnée, chaotique et aléatoire des maladies émergentes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre.»

L’étude a commencé par une enquête en face-à-face auprès de 1 532 Brésiliens pour évaluer l’étendue de leurs perceptions erronées à propos de Zika. La plupart des répondants ont répondu avec précision que le virus est transmis par les moustiques et n’est pas contracté par contact occasionnel. Mais un grand nombre d’entre eux ont également affirmé de fausses idées: plus de 63% croyaient à tort que les moustiques génétiquement modifiés (GM) propageaient la maladie. Et plus de la moitié ont pensé à tort que l’augmentation des cas de microcéphalie était due à des vaccinations infantiles ou à un produit chimique utilisé contre les larves de moustiques qui transmettent le Zika aux humains.

L’enquête a été suivie par des expériences de sciences sociales en ligne randomisées en 2017 et 2018 qui ont sondé comment les gens ont réagi quand on leur a dit que les croyances qu’ils avaient sur les moustiques GM étaient incorrectes. Le «message de correction des mythes», basé sur des informations de l’OMS, n’a pas diminué la crédibilité des théories du complot pour ces répondants, par rapport aux opinions exprimées par un groupe témoin. De plus, la correction a eu un «effet d’entraînement» qui a considérablement réduit les croyances des gens dans six des neuf faits exacts concernant l’épidémie. Les chercheurs suggèrent que la raison pour laquelle la démystification n’a pas fonctionné peut être liée à ce que l’on appelle l’effet de vérité contaminée: le fait d’avertir le public que les informations précédemment apprises sont inexactes peut accroître le scepticisme à l’égard d’autres connaissances liées à la maladie, même si elles sont correctes.

L’étude comprenait également une expérience distincte de 2018 en réponse à une épidémie de fièvre jaune au Brésil. Cette enquête a eu de meilleurs résultats en utilisant des informations correctives pour changer les attitudes – peut-être parce que la maladie était plus familière aux Brésiliens. Mais il n’a toujours pas réussi à soutenir les politiques de lutte contre les moustiques ou à prendre des mesures préventives.

Ce nouveau document peut indiquer des stratégies qui évitent de trop insister sur le rôle de fournir des informations de démystification dans les campagnes de santé publique en faveur de messages simples sur les meilleures mesures à adopter – une leçon que Nyhan dit tirer de ses recherches sur les attitudes du public envers l’enfance vaccinations. «L’approche la plus efficace consiste à travailler dans la communauté par le biais d’institutions et de dirigeants de confiance pour instaurer la confiance et communiquer l’importance des vaccinations pour la santé publique», dit-il.

Adam Berinsky, professeur de science politique et directeur du laboratoire de recherche sur les expériences politiques du Massachusetts Institute of Technology, qui n’était pas impliqué dans l’étude, a déclaré que cela «éclairait considérablement les limites des stratégies correctives dans le domaine de la santé publique. Les auteurs ont testé des appels de santé réels et, malheureusement, les ont trouvés [to be] d’efficacité limitée, en particulier dans les tentatives d’encourager un comportement préventif. »Il ajoute que« les résultats de l’étude peuvent être décourageants, mais dans le domaine de la désinformation, il est aussi important de comprendre quels programmes existants ne fonctionnent pas comme c’est le cas. pour déterminer quels programmes pourraient fonctionner. “

Emily Vraga, professeure agrégée de communication sur la santé à l’Université du Minnesota, qui n’était pas non plus impliquée dans le travail, a découvert que la messagerie corrective peut, en fait, être efficace pour changer les attitudes dans ses propres recherches avec Leticia Bode de l’Université de Georgetown. Mais elle loue la qualité de l’étude Zika, même en se demandant si des indices plus explicites sur la source des informations fournies aux répondants auraient pu aider à changer leur point de vue. “J’ai été surpris et déçu de voir que les efforts de correction fondés sur les efforts de l’OMS pour dissiper les rumeurs entourant le virus Zika étaient non seulement inefficaces mais, en fait, auraient pu être contre-productifs”, dit Vraga. “Je pense qu’il y a de fortes chances que les résultats s’appliquent à d’autres problèmes de santé émergents, tels que [new] coronavirus, autant de caractéristiques du [epidemic] sont similaires: une maladie relativement inconnue, une propagation incroyablement rapide et des [its] effets.”

La mesure dans laquelle les fausses croyances peuvent être corrigées nécessitera des études complémentaires sur différentes épidémies. «Il y a d’autres résultats montrant que les gens sont sensibles aux corrections des théories du complot», explique Stephan Lewandowsky, professeur de sciences cognitives à l’Université de Bristol en Angleterre, qui ne faisait pas partie du document de Nyhan. “Mais pour le moment, nous ne savons pas avec certitude quand cela s’appliquera ou non.”