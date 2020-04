Les terribles menaces que reçoivent les médecins argentins

Actuellement le médical, infirmières y personnel de santé du monde entier, ils sont devenus des héros, car ils risquent leur vie chaque jour pour sauver les autres de la pandémie de coronavirus (COVID-19), et bien que leur travail soit reconnu à l’international, un secteur a choisi de tourner le dos à ces professionnels.

Et est-ce la peur d’être infecté a fait menacer, discriminer et insulter les gens personnel de santé avec des notes qui sont devenues virales dans le réseaux sociaux.

Une situation similaire s’est produite Fernando Gaitán, une étudiante en soins infirmiers qui, en atteignant l’ascenseur de l’immeuble où il habite Villa Crespo, dans la ville de Buenos Aires, Argentine, il a trouvé un message avec des menaces de ses voisins.

“Si vous êtes médecin, infirmière, pharmacien ou que vous vous consacrez à la santé, rendez-vous dans le bâtiment que vous allez nous infecter tous hdp. Vos voisins », est la légende que l’on peut lire dans la note.

“La première chose que j’ai faite a été de pleurer. C’était comme un poignard dans le dos “, a révélé Gaitán, qui travaille dans une pharmacie au portail de nouvelles argentin La Nación.

Pour cette raison, l’homme de 31 ans a décidé de déposer une plainte auprès du Parquet, car bien qu’il comprenne la peur de ses voisins, il a assuré qu’en aucun cas il ne justifie de lui faire quelque chose de ce genre.

“Ça ne peut pas être comme ça. Ce mauvais traitement n’est mérité par personne. Si vous avez peur de venir me voir et me demander quelles précautions prendre “, a-t-il dit.

Cependant, le cas de Fernando Gaitán Ce n’est pas le seul qui s’est produit dans le Pays sud-américain parce qu’un consortium de propriétaires a exigé une locataire médical de ne pas utiliser les espaces communs du bâtiment situé à Amenábar 1569, dans le quartier de Belgrano.

Au moyen d’une lettre envoyée sous sa porte, la femme a été prévenue qu’en cas de violation de l’indication, une action pénale serait engagée.

«Nous vous encourageons à éviter la circulation et à rester dans les parties communes, ainsi qu’à toucher des éléments tels que les loquets, les rampes d’escalier, l’accès à la terrasse et d’autres éléments. Ignorer le cas, vous serez inculpé des crimes et / ou omissions dans lesquels vous tombez sous le coup de la réglementation, en réservant des actions à caractère civil et / ou criminel pouvant être un motif de réclamation de votre procédure, omission, négligence et / ou faute professionnelle “, est partie du contenu de la lettre.

Avec des informations de La Nación

