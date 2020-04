Les tests d’anticorps pour le coronavirus peuvent ne pas tout changer

Le Premier ministre britannique Boris Johnson les a qualifiés de «changeurs de jeu». Les tests d’anticorps ont capté l’attention du monde entier pour leur potentiel à aider la vie à revenir à la normale en révélant qui a été exposé, et pourrait maintenant être immunisé, au nouveau coronavirus.

Des dizaines d’entreprises de biotechnologie et de laboratoires de recherche se sont précipités pour produire les tests sanguins. Et les gouvernements du monde entier ont acheté des millions de kits, dans l’espoir qu’ils pourraient guider les décisions sur le moment de relâcher les mesures de distanciation sociale et de remettre les gens au travail. Certains ont même suggéré que les tests pourraient être utilisés comme «passeport d’immunité», donnant au propriétaire l’autorisation d’interagir à nouveau avec les autres.

De nombreux scientifiques partagent cet enthousiasme. L’objectif immédiat est un test qui peut dire aux travailleurs de la santé et autres travailleurs essentiels s’ils sont toujours à risque d’infection, explique David Smith, virologiste clinique à l’Université de Western Australia à Perth. À l’avenir, ils pourraient également évaluer si les candidats vaccins confèrent aux personnes une immunité.

Mais comme pour la plupart des nouvelles technologies, des signes indiquent que les promesses des tests d’anticorps COVID-19 ont été survendues et leurs défis sous-estimés. Les kits ont inondé le marché, mais la plupart ne sont pas suffisamment précis pour confirmer si une personne a été exposée au virus.

Et même si les tests sont fiables, ils ne peuvent pas indiquer si une personne est immunisée contre la réinfection, disent les scientifiques. Il faudra un certain temps avant que les kits ne soient aussi utiles que prévu, explique Smith. «Les pays rassemblent toujours les preuves.»

Le gouvernement britannique a appris cela durement après avoir commandé 3,5 millions de tests à plusieurs sociétés fin mars, pour découvrir plus tard qu’aucun de ces tests ne fonctionnait assez bien.

«Aucun test n’est meilleur qu’un mauvais test», explique Michael Busch, directeur du Vitalant Research Institute de San Francisco.

Les tests d’anticorps sont également utilisés par les chercheurs dans le monde entier pour estimer l’étendue des infections à coronavirus au niveau de la population, ce qui est extrêmement précieux étant donné que de nombreux endroits ne font pas suffisamment de tests standard, et les personnes présentant des symptômes légers ou nuls manqueront probablement dans les officiels le nombre de cas. Ces enquêtes testent une partie de la population et l’utilisent pour estimer les infections dans la communauté au sens large. Plus d’une douzaine de groupes dans le monde mènent de telles études.

Déluge de tests

Lorsqu’un virus envahit le corps, le système immunitaire produit des anticorps pour le combattre. Les kits détectent la présence d’anticorps à l’aide de composants du virus, appelés antigènes. Les tests entrent généralement dans l’une des deux catégories suivantes: les tests de laboratoire qui doivent être traités par des techniciens qualifiés et qui prennent environ une journée, et les tests sur le lieu de soins qui donnent des résultats rapides et immédiats en 15 minutes à une demi-heure. Plusieurs sociétés, dont Premier Biotech aux États-Unis et Autobio Diagnostics basée en Chine, proposent des kits de point de service, qui sont conçus pour être utilisés par les professionnels de la santé pour vérifier si une personne a eu le virus – mais certaines entreprises les commercialisent pour personnes à utiliser à la maison.

Les tests ne détectent pas le virus lui-même, ils ont donc une utilisation limitée dans le diagnostic des infections actives, disent les agences de santé. Mais dans certains pays, comme aux États-Unis et en Australie, des tests sont utilisés dans certains cas pour diagnostiquer les personnes qui soupçonnent COVID-19, mais qui sont négatives sur un test PCR standard, explique Smith. (Une étude menée par des chercheurs de l’hôpital Shenzhen Third People’s Hospital en Chine a révélé que les tests de PCR ne diagnostiquaient pas toujours les patients infectés par le virus.)

Les premières études menées auprès de personnes qui se sont remises du COVID-19 ont détecté trois types d’anticorps spécifiques au SRAS-CoV-2, et les fabricants et les instituts de recherche ont mis au point des tests qui ciblent ces anticorps. Par exemple, la société biopharmaceutique allemande EUROIMMUN a développé un test de laboratoire qui détecte l’immunoglobuline G et l’immunoglobuline spécifiques au SARS-CoV-2.

En raison de l’urgence actuelle, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a assoupli les règles régissant l’utilisation de ces tests. Il a autorisé leur utilisation dans les laboratoires et par les agents de santé pour diagnostiquer une infection active au COVID-19, avec l’avertissement qu’ils n’ont pas été examinés par la FDA et que les résultats ne doivent pas être utilisés comme seule base pour confirmer que quelqu’un a le maladie. L’Australie a également introduit des autorisations d’urgence similaires.

Ces mesures sont appropriées compte tenu de la situation de pandémie, dit Smith. Les tests d’anticorps chez les personnes qui pourraient être activement infectées peuvent être un élément important de la gestion des patients dans les hôpitaux et de la recherche des contacts, bien que les résultats doivent être interprétés avec prudence, dit-il.

Testez les tests

Un problème, cependant, est que la plupart des kits n’ont pas subi de tests rigoureux pour garantir leur fiabilité, explique Busch. Lors d’une réunion tenue le 8 avril au sein de la commission des sciences et de la technologie de la Chambre des communes du Parlement britannique, Kathy Hall, directrice de la stratégie de test du COVID-19, a déclaré qu’aucun pays ne semblait disposer d’un test d’anticorps validé permettant de déterminer avec précision si un l’individu a eu COVID-19.

Les kits doivent être testés sur de grands groupes de personnes pour vérifier leur exactitude: des centaines de personnes qui ont eu COVID-19, et des centaines de personnes qui n’en ont pas, explique Peter Collignon, médecin et microbiologiste de laboratoire à l’Australian National University à Canberra. Mais jusqu’à présent, la plupart des évaluations de tests n’ont impliqué que quelques dizaines d’individus car elles ont été développées rapidement.

Il semble que de nombreux tests disponibles actuellement ne soient pas suffisamment précis pour identifier les personnes qui ont eu la maladie, une propriété appelée sensibilité au test, et celles qui n’ont pas été infectées, connue sous le nom de spécificité du test. Un test de haute qualité devrait atteindre 99% ou plus de sensibilité et de spécificité, ajoute Collignon. Cela signifie que les tests ne devraient produire qu’environ 1 faux positif et 1 faux négatif pour 100 résultats véritablement positifs et vrais négatifs.

Mais certains tests d’anticorps commerciaux ont enregistré des spécificités aussi faibles que 40% au début de l’infection. Dans une analyse de 9 tests commerciaux disponibles au Danemark, 3 tests en laboratoire avaient des sensibilités variant de 67 à 93% et des spécificités de 93 à 100%. Dans la même étude, cinq tests sur six au point de service avaient des sensibilités allant de 80 à 93% et une spécificité de 80 à 100%, mais certains kits ont été testés sur moins de 30 personnes. Les tests ont été suspendus pour un kit. Dans l’ensemble, la sensibilité de tous les tests s’est améliorée au fil du temps, la sensibilité la plus élevée ayant été enregistrée deux semaines après l’apparition des premiers symptômes. Certains de ces tests sont également utilisés pour tester des individus dans d’autres pays, notamment en Allemagne et en Australie.

Les tests au point de service sont encore moins fiables que les tests utilisés dans les laboratoires, ajoute Smith. En effet, ils utilisent un plus petit échantillon de sang – généralement à partir d’une piqûre au doigt – et sont effectués dans un environnement moins contrôlé qu’un laboratoire, ce qui peut affecter leurs performances. Ils doivent être utilisés avec prudence, dit-il. L’OMS recommande que les tests au point de service ne soient utilisés que pour la recherche.

Sans tests fiables, «nous pourrions finir par faire plus de mal que de bien», explique Collignon.

Le timing est critique

Une inconnue qui affecte les deux types de test est l’interaction entre le timing et la précision. Si un test est effectué trop tôt après qu’une personne est infectée et que le corps n’a pas eu le temps de développer les anticorps que le test est conçu pour détecter, il pourrait manquer une infection. Mais les scientifiques ne savent pas encore suffisamment sur le moment des réponses immunitaires du corps au SRAS-CoV-2 pour savoir exactement quand des anticorps spécifiques se développent.

En revanche, les faux positifs apparaissent si un test utilise un antigène qui ne cible pas seulement les anticorps produits pour lutter contre le SRAS-CoV-2, et qui détecte également les anticorps d’un autre pathogène, explique Smith. Une analyse du test d’anticorps d’EUROIMMUN a révélé que, bien qu’il ait détecté des anticorps anti-SRAS-CoV-2 chez trois personnes atteintes de COVID-19, il a donné un résultat positif pour deux personnes atteintes d’un autre coronavirus.

Aplanir tous ces problèmes prend du temps et implique des essais et des erreurs, explique Collignon. Il a fallu plusieurs années pour développer des tests de dépistage du VIH avec une spécificité supérieure à 99%, dit-il.

L’infection n’est pas synonyme d’immunité

Une autre grande question entourant les tests d’anticorps est la mesure dans laquelle l’infection par un agent pathogène confère une immunité à la réinfection. Pour avoir une immunité protectrice, le corps doit produire un certain type d’anticorps, appelé anticorps neutralisant, qui empêche le virus de pénétrer dans les cellules.

Mais il n’est pas clair si toutes les personnes qui ont eu COVID-19 développent ces anticorps. Une analyse non publiée de 175 personnes en Chine qui s’étaient rétablies du COVID-19 et présentaient des symptômes bénins a indiqué que 10 individus ne produisaient aucun anticorps neutralisant détectable – même si certains avaient des niveaux élevés d’anticorps de liaison. Ces personnes avaient été infectées, mais il est difficile de savoir si elles jouissent d’une immunité protectrice, explique Wu Fan, microbiologiste à l’Université Fudan de Shanghai, en Chine, qui a dirigé l’étude. «La situation des patients est très compliquée», explique Fan.

Jusqu’à présent, les chercheurs disent qu’ils n’ont vu aucune preuve que les gens peuvent être réinfectés par le virus. Les macaques rhésus infectés par le SRAS-CoV-2 n’ont pas pu être réinfectés un peu moins d’un mois après leur infection initiale, selon une étude non révisée par des chercheurs du Peking Union Medical College de Pékin. «Nous devons présumer qu’une fois que vous avez été infecté, vos chances de contracter une deuxième infection deux à trois mois plus tard sont faibles», explique Collignon. Mais la durée de cette immunité protectrice n’est pas connue.

Même s’il devient clair que la plupart des gens développent des anticorps neutralisants, la plupart des tests ne les détectent pas actuellement. Et les tests qui le font sont plus complexes à développer et ne sont pas largement disponibles.

Le fait que la plupart des tests d’anticorps ne puissent pas détecter les anticorps neutralisants est également pertinent parce que certains politiciens poussent l’idée que ces tests soient utilisés pour effacer ceux qui ont des infections COVID-19 passées à interagir à nouveau avec d’autres, un soi-disant passeport d’immunité. Les chercheurs tentent de déterminer si les anticorps détectés par les kits actuels peuvent servir de proxy pour l’immunité protectrice, explique Smith.

Un autre facteur compliquant les passeports d’immunité est que les tests d’anticorps ne peuvent pas exclure qu’une personne n’est plus contagieuse, dit Smith. Une étude publiée dans Nature ce mois-ci a révélé que l’ARN viral diminue lentement après la détection d’anticorps dans le sang. La présence d’ARN viral pourrait signifier que la personne perd encore un virus infectieux.

Malgré les défis, une fois que des tests d’anticorps fiables sont disponibles, ils pourraient être importants pour comprendre quels groupes de personnes ont été infectés comment arrêter la propagation, explique Collignon. Ils pourraient même être utilisés pour diagnostiquer des infections actives lorsque les tests PCR échouent, ajoute Smith.

