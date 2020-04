Les théoriciens du complot affirment que Nancy Pelosi s’est rendue à Wuhan en novembre. Elle n’a pas

La revendication: la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue à Wuhan, en Chine, en novembre

Un tweet supprimé depuis sur un compte de promotion de la théorie du complot relativement obscur qui a été publié le 19 avril sur un compte Facebook de promotion du complot a déclaré que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, démocrate, s’est rendue à Wuhan, en Chine, en novembre. Cela la mettrait là-bas à peu près au moment où les chercheurs disent que le virus est probablement originaire.

Les deux comptes semblent suivre QAnon, qui est, en partie, une conspiration de droite qui implique des allégations d’une cabale démocrate de pédophiles essayant de contrôler le pays, et que le président Donald Trump essaie de l’arrêter.

Le tweet a accusé Pelosi d’être “traître”, la décrit avec un juron et l’accuse d’être impliquée dans la libération du virus. “L’ennemi de l’intérieur!” le tweet continue, avant de se terminer par une série de hashtags, dont «#StayAtHome» et «#ThesePeopleAreStupid». Il comprend une photo de Pelosi serrant la main d’un fonctionnaire chinois, avec des caractères chinois dans le coin inférieur gauche comme un identifiant de station de télévision.

La capture d’écran du tweet publiée sur Facebook a été partagée plus de 1 200 fois et copie la langue utilisée dans le tweet. Étant donné que le tweet a été supprimé, il est difficile de savoir dans quelle mesure il s’est propagé sur cette plate-forme.

Pelosi était-il en Chine du tout?

La photo jointe au tweet et incluse dans la publication Facebook montre Pelosi en visite avec des responsables chinois en Chine en novembre 2015.

La photo a été publiée sur une page Web de l’ambassade de Chine et met en évidence la réunion de Pelosi avec l’ancien chef de file de l’équivalent chinois, Zhang Dejiang. Il est horodaté en novembre 2015, ce qui coïncide avec des informations indépendantes selon lesquelles le chef de la minorité de l’époque, Pelosi, aurait pris une délégation pour rencontrer des dirigeants chinois.

La visite est également détaillée sur le site Internet du président de la Chambre des États-Unis.

Zhang a pris sa retraite de son poste de président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale en mars 2018. Le greffier de la Chambre des représentants des États-Unis, qui enregistre les rapports de voyage à l’étranger des membres du Congrès, n’a aucun dossier de Pelosi visitant la Chine vers novembre ou vers cette date. 2019.

Malgré les tweets qui ont brisé le complot dans les réponses et le tweet original supprimé, une capture d’écran a trouvé son chemin vers un compte Facebook avec environ 18000 abonnés qui trafique également dans les théories du complot de QAnon. Les personnes derrière le compte Twitter et le compte Facebook n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le bureau de Pelosi n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.

Notre décision: Faux

L’affirmation selon laquelle la présidente de la Chambre, Nancy Peloisi, se rendrait en Chine en novembre est fausse. La photo utilisée dans la réclamation représente un homme politique à la retraite et renvoie à une visite connue de Pelosi effectuée en Chine quatre ans auparavant. Il n’y a pas de documents du Congrès, de reportages dans les médias ou d’autres preuves à l’appui de l’affirmation selon laquelle le président de la Chambre s’est rendu en Chine à un moment proche de la date à laquelle le nouveau coronavirus est apparu dans ce pays.

Nos sources de vérification des faits:

Nick Coltrain est un journaliste politique et de données pour le Registre. Contactez-le à ncoltrain@registermedia.com ou au 515-284-8361.

