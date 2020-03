Les théories du complot sur les coronavirus deviennent virales sur WhatsApp

LONDRES, 19 mars (.) – Dimanche matin, une épidémie virale dans la ville néerlandaise d’Utrecht a infecté plus de 60 personnes en moins d’une heure. Cependant, contrairement au coronavirus, l’infection s’est produite sur WhatsApp.

Des messages incitant les gens à boire de la soupe chaude pour arrêter le coronavirus, ou pour savoir s’ils avaient été infectés en retenant leur souffle pendant 15 secondes, ont été partagés entre amis et famille en quelques minutes, contredisant les conseils médicaux officiels.

Ivonne Hoek, 63 ans, a déclaré avoir reçu le message d’un ami peu après 11 heures du matin, qui a dit qu’il avait été envoyé par un voisin qui travaille dans un hôpital. Alarmée, elle l’a rapidement envoyée à ses deux enfants. Avec un clic à 11:36, son fils Tim l’a envoyé à toute son équipe Frisbee de 65 personnes.

“Je n’aurais probablement pas prêté attention à cela si je l’avais vu d’un étranger sur Facebook. Mais je fais vraiment confiance à ma mère”, a déclaré Tim van Caubergh, 35 ans, à .. “Je l’ai partagé parce qu’il provenait d’une source fiable … c’est ainsi que ces choses se produisent.”

La crise des coronavirus, qui a tué près de 9 000 personnes dans le monde et menace la misère économique de millions d’autres, s’est accompagnée de ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé une “infodémie” de informations erronées.

Twitter a suivi l’exemple de Facebook mercredi et a interdit aux utilisateurs de publier des informations trompeuses sur le coronavirus, y compris celles qui contredisent les conseils d’experts et les faux conseils de traitement.

DIFFICULTÉS DE CONTROLE DU CONTENU DU CHAT

Mais la diffusion rapide de ces messages aux Pays-Bas montre les défis auxquels sont confrontées les plateformes de chat privées, telles que les SMS ou WhatsApp – propriété de Facebook – où le contenu est plus difficile à contrôler et est souvent perçu comme provenant d’une source. fiable, comme les amis et la famille.

“Je pense qu’il y a un sentiment de sécurité et de communauté dans ces discussions de groupe qui donne à tout ce qui y est partagé une marque d’authenticité”, a déclaré Anna-Sophie Harling, directrice pour l’Europe du centre de surveillance des fausses informations NewsGuard.

“Les gens peuvent envoyer et transmettre rapidement des images, du texte et des mémos vocaux, et tout cela se fait en privé, ce qui rend très, très difficile de contrer ces affirmations.”

WhatsApp a précédemment restreint le nombre de personnes auxquelles les utilisateurs peuvent transmettre des messages après que des rumeurs virales sur sa plate-forme ont déclenché une vague de lynchage en Inde en 2018.

WhatsApp, qui compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, a déclaré mercredi qu’elle s’était associée à l’OMS et à d’autres agences des Nations Unies pour lancer un service de partage du guide de santé officiel du coronavirus.

Le chef de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré que la plate-forme avait également fait don d’un million de dollars à des organisations de vérification de données “pour soutenir leur travail de sauvetage”.

Malgré les mouvements et les avertissements officiels, des messages viraux diffusant des théories du complot et de faux conseils médicaux ont continué de se propager en ligne, alarmant les dangers présumés d’infection par les tours de téléphonie cellulaire ou de manger des glaces.

Lisa-Maria Neudert, chercheuse au Projet de propagande computationnelle de l’Université d’Oxford, a déclaré qu’une telle désinformation pourrait entraver les efforts visant à contrôler la propagation du virus.

“D’après ma propre expérience, oui, je pense que cela a un impact”, a-t-il déclaré. “Je connais des gens instruits qui tiennent compte des conseils médicaux inexacts qu’ils ont vus sur les réseaux sociaux et dans des messages privés.”

(Rapport de Jack Stubbs; édité en espagnol par Janisse Huambachano)