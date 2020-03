Les Tony Awards, les “Oscars du théâtre”, sont reportés par COVID-19 | Culture et divertissement

Les Tony Awards, considérés comme les prix les plus distingués de l’industrie du théâtre, n’ont pas eu lieu le 7 juin, comme prévu, et ont été reportés indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

“La santé et la sécurité de la communauté de Broadway, des artistes et des adeptes sont vraiment importantes pour nous”, dit le texte, qui indique que le gala, qui devait se tenir au légendaire Radio City Music Hall à New York et devait être diffusé sur le réseau de télévision CBS, sera programmé “plus tard”.