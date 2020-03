Les tortues marines peuvent confondre l’odeur du plastique océanique avec la nourriture

Pour une tortue de mer, des débris de plastique pourraient

ça sent le dîner.

En tant que détritus plastiques de

la vie humaine moderne se lave dans les océans, la mer

des créatures de toutes sortes interagissent avec et parfois le mangent (SN: 13/11/19). Des recherches récentes suggèrent que

ce n’est pas un hasard. Le plastique qui mijote dans l’océan émet un produit chimique

qui, pour certains oiseaux de mer et poissons, sent

un peu comme la nourriture (SN: 11/9/16). Ce gaz chimique, le sulfure de diméthyle,

est également produit par le phytoplancton, une source de nourriture clé pour de nombreux animaux marins.

Maintenant, les scientifiques ont déterminé

que les tortues caouannes peuvent

confondent également l’odeur du plastique avec la nourriture, selon une étude

publié le 9 mars dans Current Biology.

Plus de deux semaines en janvier 2019, 15 captifs

des caouannes dans des réservoirs ont été exposées à la surface de l’eau à une flopée de parfums,

y compris l’odeur largement neutre de l’eau comme contrôle, des aliments tels que

crevettes et en plastique neuf et imbibé d’océan.

Les tortues (Caretta caretta) ont largement ignoré les odeurs d’eau et de plastique propre.

Mais quand les scientifiques ont soufflé de l’air contenant des parfums de nourriture ou de compote océanique

plastique, les reptiles ont augmenté leur reniflement au-dessus de l’eau – une recherche de nourriture typique

comportement. En fait, ces réponses à la nourriture et au plastique imbibé d’océan étaient indiscernables

aux chercheurs, suggérant que le plastique peut induire

comportement de recherche de nourriture chez les tortues marines, dit l’équipe. Cela pourrait expliquer

pourquoi les tortues marines s’enchevêtrent ou mangent du plastique, ce qui peut être nocif.

Parallèlement à des recherches antérieures, cette étude élargit l’étendue de la vie marine qui peut confondre le plastique avec la nourriture.