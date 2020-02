Les tourbières du Pérou pourraient accélérer considérablement le réchauffement climatique

Cette histoire a été soutenue par le Pulitzer Center on Crisis Reporting.

En octobre dernier, le démographe Luis Andueza a grimpé dans une pirogue à moteur battue à Nueva Unión, un village sur la rivière Chambira au Pérou. Le batelier a tiré sur une corde de démarrage et le hors-bord rouillé a bredouillé. “Attention aux serpents”, a appelé un villageois en espagnol depuis un quai. «Y en a-t-il beaucoup?» Cria Andueza.

Andueza se dirigeait vers un slog à travers un marais où des vipères foudroyantes patrouillaient dans les sous-bois et les caïmans carnivores, cachés dans des mares sombres, passaient des yeux. Andueza, chercheur à l’Université de St. Andrews en Écosse, étudie comment le peuple Urarina, une tribu de plusieurs milliers d’individus, utilise les zones humides ici. Les scientifiques ont découvert que ce territoire de la taille du Kentucky contient une énorme cache souterraine de carbone, sous forme de tourbe – matière végétale partiellement décomposée. Katherine Roucoux, chercheuse principale des recherches d’Andueza, affirme que garder le carbone dans le sol “est une chose très importante”. Si la tourbe sèche, elle se décomposera – ou s’enflammera – libérant d’énormes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Et le travail d’Andueza montre que le sort des tourbières pourrait dépendre du fait que les Urarina continuent leur récolte traditionnelle des arbres pour la nourriture, les fibres et le carburant, ou abandonnent cette vie alors que les jeunes adultes sont tentés de sortir et de rejoindre le modernisme envahissant du Pérou.

Dans un village d’Uarinina au Pérou, une femme marche derrière sa maison tandis qu’une autre (en arrière-plan) brandit un chaume de palmier. Crédits: Dado Galdieri

Ne videz pas le marais

Un événement survenu il y a deux décennies de l’autre côté du globe a alerté les scientifiques sur la mesure dans laquelle les tourbières peuvent expirer du carbone lors de leur développement. En 1997 – et de nouveau en 2015 – d’immenses étendues de tourbe en Indonésie ont pris feu. Les fermes d’huile de palme avaient drainé le sol perpétuellement détrempé et riche en carbone, et la tourbe sèche brûlait facilement. Un feu de camp éteint négligemment peut allumer un feu de forêt qui fait rage. Selon les calculs publiés après les incendies, la conflagration de 1997 a dégagé entre trois milliards et près de 10 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone, augmentant de façon mesurable la concentration du gaz de réchauffement climatique dans l’atmosphère. Les climatologues ont commencé à émettre des avertissements selon lesquels les deux autres grands gisements de tourbe tropicale du monde – dans les bassins du Congo et de l’Amazon–pourrait subir le même sort catastrophique.

Les chercheurs ont déterminé que la région péruvienne connue sous le nom de bassin de Pastaza-Marañón Foreland contient le plus grand marécage de tourbe d’Amazonie, stabilisant environ trois milliards de tonnes de carbone capturé. Ce montant est deux fois plus élevé que ce que les États-Unis rejettent chaque année en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon.

Personne n’avait auparavant tenté d’évaluer les chances que les terres du bassin subissent le même sort que celles d’Indonésie. «Ce ne sont pas des candidats idéaux» pour l’agriculture industrielle, dit Roucoux, paléoécologue à St. Andrews. “Il ne semble pas que cela se produise très probablement maintenant.” Les zones humides sont éloignées et réparties en parcelles entre un sol sec plus élevé. Mais, prévient-elle, de nouvelles routes sur la planche à dessin pour la région pourraient les rendre accessibles, et la demande future de terres arables pourrait les rendre souhaitables. «Cela peut arriver», dit Roucoux. “Si c’est économiquement viable, les gens peuvent le faire.”

La question clé est la suivante: les résidents autochtones de la région – les Urarina étudiés par Andueza, ainsi que les Kichwa, Achuar et Kandoshi et d’autres groupes autochtones – permettraient-ils le développement? Manuel Martín, directeur du programme de recherche des sociétés amazoniennes à l’Institut de recherche de l’Amazonie péruvienne et l’un des collaborateurs d’Andueza, dit que bien que les Urarina trouvent les marais désagréables, ils ont besoin de la terre pour la chasse et pour obtenir des plantes culturellement importantes. Les femmes d’Uarinina tissent des tapis de couchage complexes et des linceuls de mort avec des fibres provenant des feuilles de l’aguaje, un palmier récolté principalement dans les marécages de tourbe. Apprendre ce métier est un rite de passage lorsque les filles atteignent la puberté. Tant que leurs traditions resteront intactes, dit Martín, ils “ne laisseront entrer personne qui endommagera” leurs jungles détrempées.

Le village d’Uarinina appelé Nueva Unión se trouve sur la rivière Chambira, qui traverse de vastes tourbières dans le bassin de l’avant-pays du Pastaza-Marañón au Pérou. Crédits: Dado Galdieri

Un arbre généreux

À une heure en amont de Nueva Unión, le batelier d’Andueza, José Inuma Macusi, a arrêté son moteur, a saisi sa machette et a sauté sur un banc de terre, en tirant un fusil de chasse à canon unique sur son épaule. Andueza, traînant derrière, aurait pu passer pour Indiana Jones s’il s’était rasé la barbe et ramassé un fouet; il portait une chemise safari marron chocolat et un chapeau ciré à larges bords. Les deux se faufilèrent à travers des fourrés d’arbres courts et épais au poignet, le long de sentiers boueux qui, selon Inuma, avaient été usés par des tapirs (un peu comme des sangliers). Il avait apporté l’arme, a-t-il dit, espérant qu’il pourrait en repérer un.

Par intervalles, les marcheurs sont tombés sur des arbres aguaje aussi droits et robustes que des poteaux téléphoniques et deux fois plus grands. En saison, ils pendent lourd avec des grappes d’un fruit sucré de la taille d’une prune que les Urarina mangent et vendent aux commerçants. Inuma a aperçu un aguaje avec un bourgeon en forme de lance enfermant les feuilles immatures du palmier. Les femmes d’Uarinina font bouillir les frondes juvéniles pour extraire les filaments qu’elles tordent en boules de ficelle à tisser. Avec quelques puissants coups de machette, Inuma abattit l’arbre et emporta une brassée de prix.

Andueza dit que les utilisations indigènes des tourbières – la récolte de fruits, de fibres, de plantes médicinales et de vers comestibles, ainsi que la chasse aux tapirs et aux singes – incitent fortement les Urarina à protéger leur territoire gorgé d’eau. Ils sont également liés à la terre par leur conviction que des esprits sévères, connus en espagnol sous le nom de dueños (propriétaires) ou de madres (mères), y existent.

Mais Andueza voit des indications que les Urarina sont en train de se détacher de leurs voies traditionnelles – après des siècles de résistance au modernisme provoqués par des vagues successives de prêtres jésuites, de missionnaires évangélistes, de barons en caoutchouc et l’État péruvien. La plupart des jeunes semblent maintenant refuser de boire une potion hallucinogène appelée ayahuasca, une pratique qu’Andueza appelle «une partie importante de ce qu’est Urarina». Maintenant, «ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas notre vie », se lamente Medardo Arahuata Manisari, l’un des plus vieux habitants de Nueva Unión. Le collaborateur d’Andueza, Martín, affirme que les Urarina risquent de perdre leur identité, ce qui a des conséquences mondiales. “S’ils perdent leurs connaissances, la tourbe est en danger”, ajoute-t-il.

Hormis l’activité locale des Urarina, d’autres groupes autochtones et de certaines populations non autochtones, les tourbières de Pastaza-Marañón restent dans un état presque vierge. Les parcs nationaux et régionaux protègent déjà 24% des tourbières du bassin. Aucune entreprise ne semble prête à drainer la terre pour des plantations industrielles, comme cela s’était produit en Indonésie. Mais Roucoux craint qu’un jour les cueilleurs de palmiers à huile ou d’autres agriculteurs ne ciblent la zone à développer. Les communautés autochtones en bonne santé et leur attachement à la terre pourraient déterminer si son carbone restera stocké en toute sécurité dans le sol.

Roucoux ajoute que le changement climatique pourrait aussi potentiellement assécher la tourbe et libérer la cache de carbone. Certains de ses collègues construisent des modèles informatiques pour étudier cette possibilité.

Une femme de Nueva Unión fait du masato, une boisson brassée dérivée de la plante de yucca. Crédits: Dado Galdieri

Prêt pour le changement

Fin 2018, toute la population de Nueva Unión, dont 50 familles, a été relocalisée depuis un site plus isolé sur un petit affluent du Chambira, plusieurs heures en amont. Andueza dit que les jeunes résidents de la communauté étaient favorables à cette décision, à laquelle les anciens se sont opposés. La nouvelle génération voulait un accès plus facile aux villes commerciales non autochtones en aval, comme Ollanta et Nauta. Et la compagnie pétrolière sud-américaine Pluspetrol, dont l’oléoduc traverse le territoire d’Uarinina, leur a offert des incitations à se déplacer. La vieille ville avait des hauts plateaux qui sont restés secs toute l’année, où les Urarina cultivaient des aliments de base tels que le yucca et les plantains. Le nouvel emplacement est complètement inondé pendant des mois chaque année, de sorte que ces cultures ne peuvent pas y pousser. Maintenant, la communauté achète ces nécessités aux commerçants, accélérant ce que Andueza appelle une «marchandisation de leur existence».

En plus de percevoir le loyer pour l’emprise du pipeline et les paiements pour garder ce couloir à l’abri des broussailles, les résidents de Nueva Unión ont peu de sources d’argent. Mais leurs besoins en espèces, pour tout acheter, des moteurs hors-bord aux téléchargements de musique pour téléphones à clapet, augmentent. À l’avenir, que pourraient-ils échanger contre des marchandises?

L’ironie cruelle, dit Martín, est que les Urarina ont été «plus résistants» à la pression pour abandonner leurs coutumes et leur langue que n’importe quel autre peuple autochtone occupant les marécages de tourbe. S’ils ne peuvent pas résister à l’attraction gravitationnelle de la société péruvienne moderne, il est difficile d’imaginer que n’importe quel groupe local puisse le faire, dit Andueza. “Tout est en mouvement en ce moment.”

Andueza dit que peut-être les Urarina trouveront un moyen de subvenir à leurs besoins sans abandonner ni dégrader leurs marais. Un entrepreneur à Iquitos, une ville à la périphérie de la région de Pastaza-Marañón, fait la promotion du marché des fruits d’aguaje, qui, selon lui, pourrait être le prochain superfruit. Il dit qu’une augmentation de la récolte d’aguaje pourrait à la fois préserver les tourbières et soutenir les personnes qui en vivent. Andueza a cependant des doutes sur cette affirmation. Les peuples autochtones se sont rarement imposés en plus de 100 ans de booms en caoutchouc et en bois. “Qui finira probablement par utiliser cet environnement à leur avantage?”, Dit-il. “Je ne pense pas que ce sera probablement le peuple autochtone.”

Cette histoire a été rapportée avec le soutien de la Fondation Hellen & William Mazer.