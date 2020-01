Les traitements très médiatisés des cliniques de cellules souches manquent de soutien scientifique

Joanna venait d’avoir 62 ans

quand elle a remarqué qu’elle ne pouvait pas rester très longtemps avant que sa jambe droite

blesser. Elle pensait que c’était à cause d’une vieille blessure, quand son chien lui avait claqué

cuisse. Lorsque la douleur est passée à son poignet, elle est allée voir un médecin qui lui a dit

pourrait être atteint d’arthrite.

le

la douleur s’est rapidement intensifiée. “C’est arrivé si rapidement, et je ne pouvais pas comprendre

pourquoi », explique Joanna, qui vit dans une banlieue de Houston. Ses médecins l’ont noté à la craie

à l’usure. “Vous vieillissez”, se souvient-elle.

C’était au début de 2018.

Elle a ensuite reçu un e-mail avec un lien vers une vidéo sur les cellules souches et les conditions qu’elles pouvaient guérir, y compris l’arthrite. «J’ai commencé à le regarder, puis je l’ai juste éteint pendant un certain temps parce que je pensais:« J’ai peur de trop espérer », explique Joanna, qui a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas utilisé. pour protéger sa vie privée médicale.

Elle

commencé à voir des annonces pleine page pour des séminaires sur les cellules souches dans le journal. Elle

assisté à un dans un hôtel local, et le présentateur a annoncé que des milliers de

les patients avaient bénéficié d’injections de cellules souches. C’était naturel, la femme

m’a dit. Personne n’a jamais été blessé. L’idée que le traitement n’était pas un médicament

rassura Joanna.

Elle

pris rendez-vous pour le lendemain. «Cela semblait trop beau pour être vrai, mais je

était désespérée », dit-elle. Elle a reçu des injections dans le dos, le cou et

l’épaule de cellules souches provenant de sang de cordon ombilical donné suivie d’une IV de

le produit le lendemain. Le coût était de 30 000 $, siphonné sur le

Pension. Elle savait qu’elle prenait un risque, mais elle se sentait pleine d’espoir.

Deux

quelques jours plus tard, son visage a commencé à brûler et à démanger. Puis ses pieds. Elle avait mal

des endroits qui n’avaient jamais fait mal auparavant, comme les articulations de ses doigts. Ses cheveux

a commencé à tomber et elle est descendue dans une profonde dépression. “Je suis totalement

misérable », dit-elle, des mois plus tard. “Je souffre juste de douleur…. Maintenant je ne sais pas

voir aucun espoir. “

Les cellules souches vendues dans les cliniques stimulent ce que l’on pense être une industrie mondiale de 2 milliards de dollars. Les pages Facebook annoncent des séminaires. Les journaux locaux sont emballés dans des publicités vouant un «soulagement sans chirurgie». Les cellules souches sont présentées comme des traitements pour tout, de l’autisme à la sclérose en plaques et à la calvitie. Le plus souvent, les publicités se concentrent sur les problèmes orthopédiques, en particulier les genoux douloureux.

Un

un point important est omis des publicités gaies: il n’y a pas assez de science pour

justifier l’utilisation de cellules souches pour l’une des conditions annoncées, y compris

douleur. Aucun des traitements annoncés n’a été approuvé par le US Food and

Administration des médicaments. (Les seuls traitements approuvés pour les cellules souches sont

cancers et troubles sanguins.) Très peu d’études orthopédiques chez l’homme ont

scientifiquement rigoureux, et aucun n’a montré de repousse des cellules souches

cartilage.

Ses

on ne sait même pas si les traitements présentés comme des «cellules souches» contiennent des

cellules souches ou si le contenu doit être défini comme des cellules souches. Comme

l’industrie des cellules souches se développe rapidement, de nombreux chercheurs qui étudient la tige

les cellules pour leur potentiel de régénération des tissus craignent que le boom

marché, qui confond battage médiatique avec la réalité, pourrait finalement endommager

progrès de la recherche.

«La communauté scientifique et médicale est

devoir jouer en défense », explique Shane Shapiro de la Mayo Clinic Jacksonville à

Floride, qui a mené l’un des très rares essais publiés comparant

cellules souches avec un placebo pour les personnes souffrant d’arthrose. «Désinformation et

le malentendu sur la façon dont les cellules sont utilisées pour traiter la maladie prolifère. »

Les cellules souches se trouvent dans certains tissus adultes, comme la graisse et la moelle osseuse (une cellule souche de moelle osseuse en division), ainsi que le sang du cordon ombilical et les placentas. Mais la capacité des cellules à guérir l’arthrose n’a pas été prouvée.Mark Kiel et Sean Morrison / Children’s’s Medical Center Research Inst./UT Southwestern

Infamie précoce

L’explosion de la publicité reflète un revirement spectaculaire de la controverse sur les cellules souches qui a occupé le public au début des années 2000. À l’époque, les scientifiques avaient appris à générer des lignées de cellules à partir d’embryons qui étaient restés de la fécondation in vitro et donnés pour la recherche. En théorie, les cellules embryonnaires avaient le potentiel de traiter la maladie en devenant une flopée de tissus différents, mais leur utilisation s’est enchevêtrée dans la politique de l’avortement. Puis, en 2001, le président George W. Bush a interdit le financement fédéral de la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires qui n’étaient pas déjà dans les laboratoires. La recherche sur les cellules souches embryonnaires a fait monter les marées politiques depuis lors: les restrictions ont été assouplies sous la présidence de Barack Obama, puis l’administration de Donald Trump a ajouté des restrictions sur l’utilisation des tissus fœtaux.

Les scientifiques ont tenté de persuader le public de soutenir la recherche en se concentrant sur la grande promesse. Ils ont fait valoir que les cellules souches pourraient un jour guérir les maladies en réparant naturellement les tissus perdus ou endommagés. L’acteur Michael J. Fox, le patient Parkinson le plus célèbre de sa génération, a déclaré au Congrès en 1999 que les cellules souches pourraient un jour guérir les maladies dégénératives du cerveau. Joanna se souvient de la passion de Fox. “C’est ce qui nous a fait prendre conscience de ce qu’étaient les cellules souches à l’époque”, dit-elle.

De manière générale, les cellules souches sont des cellules capables de se renouveler et de prendre l’identité des tissus qui les entourent (SN: 19/03/16, p. 22). La première controverse sur l’utilisation de cellules embryonnaires s’est largement calmée. Les cellules souches commercialisées aujourd’hui ne sont pas embryonnaires; ils proviennent de la moelle osseuse, des tissus adipeux ou de produits de naissance tels que le sang du cordon ombilical ou le liquide amniotique, tous annoncés comme étant capables de régénérer le cartilage. Les sites Web des cliniques présentent généralement des témoignages sérieux sans aucune indication d’effets secondaires négatifs possibles.

Marché libre

Pendant la première partie des années 2000, les traitements à base de cellules souches ont été largement recherchés par le biais du tourisme médical. Les patients américains se rendraient dans d’autres pays pour des traitements expérimentaux pour guérir des maladies telles que la sclérose en plaques ou les lésions de la moelle épinière.

Bioéthicien

Leigh Turner de l’Université du Minnesota à Minneapolis a remarqué un changement

vers 2012. «L’une des entreprises qui… faisait partie de ce marché, un

en Corée du Sud, a fini par apparaître aux États-Unis », dit-il. le

sous le nom de Celltex, a proposé de retirer les cellules souches d’un

du tissu adipeux du patient, faites croître les cellules dans un laboratoire puis réinjectez-les.

Quand

la FDA a envoyé une lettre d’avertissement à la société en septembre 2012 indiquant que son

doivent être approuvés avant utilisation chez les patients, l’entreprise a déplacé son

traitements au Mexique. La réglementation y est moins stricte, bien que l’entreprise

demeure basée à Houston.

Aujourd’hui, de nombreuses cliniques ont appris à fonctionner juste en marge des réglementations fédérales, ou simplement à les ignorer. Turner et Paul Knoepfler de l’Université de Californie, Davis ont cartographié l’augmentation des cliniques de cellules souches aux États-Unis qui commercialisent des thérapies non approuvées, en 2016 dans Cell Stem Cell. Les premières cliniques ont vu le jour il y a environ 10 ans, dit Turner. «D’ici 2014, 2015, les entreprises affluent sur le marché à un rythme très rapide.»

Knoepfler estime qu’aujourd’hui plus de 1000 cliniques à travers le pays offrent des cellules souches, bien qu’il y en ait probablement plus parce que de nombreux médecins et chiropraticiens ont simplement ajouté des cellules souches comme ligne de touche à leurs principaux services. Pour certains, les cellules souches sont suffisamment lucratives pour soutenir seules une entreprise. Un fournisseur de cellules souches sur 4 dans le sud-ouest offre le traitement exclusivement, ont rapporté des chercheurs de l’Arizona State University en août dans Stem Cell Reports.

le

est extrêmement rentable, et les traitements sont rarement couverts par

Assurance. Les patients paient en espèces – épuisant parfois leurs économies, prenant

des prêts ou des retraits comme Joanna.

“Souvent,

quand vous allez sur des sites d’entreprises, il n’y a pas ce genre de sobriété, de franchise,

une comptabilité judicieuse des risques et des avantages – ou la possibilité

pourrait ne pas être avantageux, que quelqu’un pourrait être blessé », dit Turner. Les sites web

«Ont tendance à encadrer les risques et les avantages d’une manière très trompeuse.»

Et

parce que chaque année, des dizaines de milliers de patients américains – selon les estimations de Knoepfler –

obtiennent des cellules dans des cliniques en dehors des essais cliniques, il est difficile de savoir

quels sont exactement les risques du marché du consommateur direct. Personne n’est

garder la trace.

En 2018, des chercheurs écrivant dans Stem Cells Translational Medicine ont recouru à Google et à la littérature scientifique, où ils ont trouvé 35 rapports de conséquences graves. Certains patients en Floride ont perdu la vue après avoir reçu des injections de cellules souches dans les yeux. En décembre, la FDA a mis en garde contre des «maladies graves» au Nebraska liées à des traitements avec des «exosomes», des produits issus de placentas qui sont proposés par certaines cliniques de cellules souches.

Une récente enquête auprès de neurologues, présentée en mars 2019 à Dallas lors d’une réunion du Comité des Amériques pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques, a demandé aux médecins comment leurs patients s’en étaient sortis après avoir reçu des traitements aux cellules souches non approuvés. Environ 25 pour cent des 204 neurologues qui ont répondu ont déclaré que les patients avaient subi des conséquences graves telles que des accidents vasculaires cérébraux et des convulsions. Trois médecins ont signalé que des patients étaient décédés. Sans étude, il est impossible de savoir pourquoi.

La preuve sur les genoux

Il est logique que les traitements contre la douleur au genou semblent dominer l’industrie – la clientèle potentielle est importante et en croissance. Aux États-Unis, plus de 600 000 personnes ont subi une arthroplastie du genou en 2014, selon les données publiées en 2018 par l’American Academy of Orthopedic Surgeons. Ce nombre devrait augmenter à mesure que les baby-boomers vieillissent et que les taux d’obésité augmentent. À mesure que le corps vieillit, le cartilage absorbant les chocs dans les articulations s’use, ce qui peut entraîner des frottements osseux douloureux. Les cellules souches sont annoncées comme un moyen facile d’éviter la chirurgie.

Des milliers de patients paient en espèces pour des injections de cellules souches dans leurs articulations afin de guérir leur arthrite. Mais la preuve de l’efficacité fait défaut, et rien ne prouve que les injections puissent faire repousser le cartilage.Raquel Maria Dillon / Associated Press

Donc

loin, cependant, il n’est pas clair que ce soit vrai. Récemment, Maarten Moen, une médecine du sport

médecin des cliniques Bergman à Naarden, aux Pays-Bas, et ses collègues

passé en revue tous les essais cliniques qu’il a pu constater et examinés à l’aide de cellules souches

arthrose du genou. “L’utilisation des cellules souches est interdite en Hollande”, explique Moen,

un membre du personnel médical du Comité olympique néerlandais. “C’est pourquoi nous

menaient cela: pour voir si nous pouvions convaincre les gens de notre pays de

éventuellement commencer à utiliser cette thérapie. Mais seulement si nous répondons à ces deux questions:

Est-ce utile? Et aussi, est-ce sûr? “

Les résultats du groupe ont été publiés en 2017 dans le British Journal of Sports Medicine. L’équipe n’a trouvé que six études chez l’homme testant les cellules souches pour les genoux, et aucune n’était de grands essais qui comprenaient une comparaison placebo. Bien que le traitement ait semblé sûr, l’efficacité n’a pas pu être déterminée. Chaque étude avait des problèmes méthodologiques. En conséquence, les auteurs n’ont pas recommandé les cellules souches pour l’arthrose du genou. Moen a récemment mis à jour sa revue, mais ces résultats n’ont pas encore été publiés. Il offre un aperçu: “Les preuves ne sont pas devenues plus solides.” Il n’a trouvé que deux rapports cliniques qui avaient comparé le traitement avec un placebo.

Tous les deux

étaient de Shapiro, de la clinique Mayo. “Cela fait près de trois ans que nous

a d’abord publié nos premiers résultats », explique Shapiro. Avec son procès comme «le premier

morceau du puzzle “, il s’attendait à ce que,” comme toute autre chose dans la science, nous

serait suivi par un tas d’autres essais. “Jusqu’à présent, d’autres résultats publiés

n’ont pas afflué.

Shapiro

et des collègues de la Mayo Clinic et de Yale University School of Medicine avaient

testé 25 patients atteints d’arthrose légère du genou dans les deux jambes. Les chercheurs

a pris environ 50 millilitres de cellules de la moelle osseuse de chaque patient,

concentré les cellules dans le laboratoire, puis les réinjecter dans un

genou de chaque patient. L’autre genou a reçu une injection de solution saline comme placebo.

Les patients ne savaient pas quel genou avait reçu le traitement expérimental.

Le genou des cellules souches et le genou placebo se sont améliorés à peu près de manière égale – environ 50 à 75% sur une échelle de douleur, a rapporté l’équipe en 2017 dans l’American Journal of Sports Medicine. «Nous n’avons pas pu conclure que le produit à base de cellules souches était supérieur à tout le reste dans le soulagement de la douleur», dit-il. “De plus, nous n’avons vu aucune repousse de cartilage.” Un suivi de 12 mois publié en octobre dans Cartilage a trouvé des résultats similaires.

Le fait que la solution saline seule ait aidé les patients à se sentir mieux n’était pas surprenant. Une méta-analyse publiée en 2017 dans l’American Journal of Sports Medicine a examiné si de simples injections de solution saline aidaient la douleur au genou. Cet examen, effectué par des chercheurs du Rush University Medical Center de Chicago et de l’Université de Toronto, a révélé que l’eau salée à elle seule soulageait le niveau de certains médicaments. Mais pourquoi les genoux qui ont obtenu les cellules de la moelle osseuse dans l’étude de Shapiro se sont améliorés à un degré égal, dit-il. Il n’est donc pas encore prêt à dire que les cellules souches ne fonctionnent pas.

“Quoi

Je pense qu’en fait, nous avons injecté une substance thérapeutique dans l’un des

leurs genoux, et nous avons injecté une substance non nocive, qui est la solution saline, dans

l’autre genou, et les patients ont pu reprendre leur vie pour un

période de temps qui, globalement, les a fait se sentir mieux », dit-il.

L’étude Mayo a testé des cellules souches de la moelle osseuse des patients. Mais les cliniques proposent également des cellules du tissu adipeux du corps, extraites par liposuccion. Les médecins peuvent utiliser des enzymes pour éliminer les cellules étrangères de la graisse, ne laissant que les cellules régénératrices. Mais cette thérapie n’est pas non plus prouvée. Une étude, menée par des chercheurs en Australie et publiée en février 2019 dans Regenerative Medicine, a impliqué 30 patients atteints d’arthrose du genou. Les patients qui ont reçu des cellules souches de graisse ont rapporté une amélioration de 69% de leur douleur, par rapport à aucun changement dans un groupe de comparaison qui n’a pas reçu le traitement. Mais cette étude n’a proposé aucune injection de placebo pour comparaison.

Une deuxième étude, menée par une équipe sud-coréenne, avait un placebo, mais un petit nombre de patients. Douze patients qui ont reçu des cellules souches de leur propre graisse ont connu une amélioration de 55% de la douleur (sur la base de leurs réponses à un questionnaire), contre aucune amélioration substantielle parmi les 12 patients ayant reçu un placebo, ont rapporté les chercheurs en mars 2019 dans Stem Cells Translational. Médicament. Le cartilage n’a pas repoussé avec les cellules souches, mais il n’a pas rétréci, ce qu’il a fait dans le groupe placebo.

Mais

les traitements dans ces études diffèrent de ce qui est réellement offert à la tige

cliniques cellulaires. Dans ces deux études, les chercheurs ont élargi ou

concentré les cellules dans le laboratoire avant de les injecter aux patients – un

pratique qui n’est autorisée aux États-Unis que dans une étude scientifique. En dessous de

Les règles de la FDA, les centres de cellules souches américains ne sont autorisés à déplacer le propre d’un patient

les tissus d’un endroit à un autre, avec peu de manipulation des cellules,

sinon, le traitement peut être considéré comme un médicament non approuvé.

Le médecin de médecine sportive Kenneth Mautner et ses collègues de l’Université Emory à Atlanta ont comparé les résultats de 76 patients atteints d’arthrite qui ont reçu un traitement plus proche de ce que les médecins peuvent faire dans leur cabinet. Chaque patient a reçu soit des cellules prélevées sur sa propre moelle osseuse, soit sur du tissu adipeux. Dans les deux cas, les cellules ont simplement été déplacées vers un autre endroit du corps du patient. Après six mois, les deux groupes ont montré une réduction de la douleur et aucun des deux traitements n’était meilleur que l’autre, ont rapporté les chercheurs dans la revue Stem Cells Translational Medicine de novembre 2019. «Il y a eu une amélioration d’environ 70 à 75% pour ceux qui se sont effectivement améliorés», explique Mautner. Environ un quart des patients ne se sont pas améliorés. Les patients atteints d’arthrite plus avancée étaient moins susceptibles d’en bénéficier.

Mais

son étude avait cette lacune commune: pas de comparaison de placebo. “Quand tu es

payer beaucoup d’argent, il y a évidemment un effet placebo », explique Mautner. “Ses

pas seulement votre esprit vous convaincre que vous vous sentez mieux. L’effet placebo peut

être en fait des produits chimiques et des cytokines qui produisent ensuite des effets anti-inflammatoires

dans vos articulations. “

Dans

Outre la moelle osseuse et les tissus adipeux, un nombre croissant de cliniques sont

offrant des produits fabriqués à partir de sang de cordon ombilical ou autre naissance

dit Knoepfler. Ces cellules sont faciles à administrer et ne nécessitent pas

l’expertise pour extraire les cellules du corps.

Mais

s’il y a peu de preuves de l’efficacité des cellules souches des graisses et

la moelle osseuse, dit Shapiro, “il n’y a aucun soutien” pour les produits ombilicaux

études humaines. «Je ne les étudie même pas encore», dit-il.

Pas de repousse

Presque aucune preuve

soutient l’idée que les traitements commercialisés comme «cellules souches» peuvent régénérer

tissu, ce que de nombreux patients pensent acheter. “Il y a très peu

preuve qu’il fera repousser votre cartilage », explique Jason, chirurgien orthopédiste

Dragoo de l’Université du Colorado à Denver.

Le sien

l’équipe de recherche mène une étude pour voir s’il existe des traitements qui

pourrait augmenter l’épaisseur du cartilage. Une étude associe le traitement cellulaire à

chirurgie. Le tissu existant peut être plus réceptif à la repousse, dit-il, “si

vous enlevez les débris et toutes les autres choses, nettoyez-les comme

possible, puis donnez les cellules. “Il mène également une étude comparant les

capacité des cellules de la graisse à réparer de minuscules déchirures du cartilage qui sont autrement

surtout sain, un processus qu’il compare avec le remplissage des nids-de-poule.

Mais

même si le cartilage ne repoussera pas, lui et d’autres disent, la procédure peut toujours

réduire l’inflammation, ce qui pourrait calmer un genou douloureux. Il y a aussi tôt

des preuves provenant d’études animales que les cellules de la moelle osseuse ou de la graisse pourraient envoyer

des signaux chimiques qui déclenchent la guérison d’une personne.

Certains experts s’interrogent sur la viabilité des cellules souches prélevées dans le sang de cordon ou les placentas. Dans cette analyse d’un produit, 70% des cellules étaient mortes, comme le montre la coloration bleue. Les flèches pointent vers des cellules vivantes.Avec l’aimable autorisation de Lisa A. Fortier

Le scientifique des biomatériaux Sowmya Viswanathan de l’Université de Toronto et ses collègues ont rapporté une étude de 12 patients recevant des cellules de moelle osseuse en août dans Stem Cells Translational Medicine. L’étude n’avait pas de groupe témoin. «Nous avons constaté une amélioration des symptômes, de la douleur, de la qualité de vie et de la raideur articulaire pour tous les patients. Ce sont les choses dont les patients se soucient. Le fait qu’il ne régénère pas le cartilage ne prouve pas sa capacité à rester une thérapie cellulaire fonctionnelle et utile », dit-elle. Cela pourrait fonctionner, mais peut-être pas de la manière attendue par les patients.

Tout en un nom

Viswanathan craint que

le marché actuel des cellules souches exploite le travail des scientifiques, le ferroutage

hors des études légitimes – mais précoces – pour un gain commercial immédiat, elle

dit.

“Tout

obtient appelé cellules souches. La nomenclature est toujours très importante car si vous

ne pouvez pas le nommer correctement, alors vous ne savez même pas que vous parlez de deux

différentes ou trois ou quatre choses différentes », ajoute-t-elle.

De nombreuses cliniques appellent les cellules de leurs produits «cellules souches mésenchymateuses», un terme emprunté à un article de 1991 du biologiste Arnold Caplan de la Case Western Reserve University de Cleveland. Pourtant, en 2017, dans Stem Cells Translational Medicine, Caplan a plaidé pour un changement de nom: «Les idées fausses sur les cellules souches ont conduit certains praticiens aux États-Unis et dans le monde à annoncer la disponibilité de traitements à base de cellules souches (c’est-à-dire que les MSC peuvent guérir les aveugles, rendre les boiteux) marcher et rendre les vieux tissus jeunes à nouveau). ”

Viswanathan et d’autres membres de l’International Society for Cellular Therapy ont publié une déclaration de position en octobre dans Cytotherapy que les cellules communément identifiées comme «cellules souches mésenchymateuses» devraient plus précisément être appelées «cellules stromales mésenchymateuses» dans la littérature scientifique pour refléter le manque de preuves que , lorsqu’elles sont utilisées comme traitement médical, ces cellules peuvent se renouveler et former différents tissus. (Les cellules stromales forment le tissu conjonctif du corps.) Tant que tout est appelé «cellules souches», dit-elle, les cliniques axées sur les bénéfices pourront exploiter la recherche légitime à des fins de marketing.

Et

il reste tellement de questions à répondre. Elle s’inquiète de ce qui se passe quand

les gens ont de mauvaises réactions, comme Joanna. “Nous ne comprenons pas bien répéter

injections. Nous ne connaissons pas le dosage. S’il y a un événement indésirable, alors quoi? ”

elle dit. “Ensuite, cela fait reculer le genre de travail légitime qui est fait

parce que la différence n’est pas apparente pour les bailleurs de fonds et pour le public profane

parce que tout le monde l’appelle exactement la même chose. “