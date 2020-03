Les travailleurs de la restauration recevront de l’aide face à la crise des coronavirus

Le chef Guy Fieri et une organisation ont lancé un fonds de secours pour les employés des restaurants touchés par la crise des coronavirus Les travailleurs pourront réclamer un salaire unique de 500 $ Les candidats doivent avoir travaillé dans l’industrie pendant 90 jours ou plus au cours de la dernière année

Le célèbre chef du Food Network, Guy Fieri, et la Fondation pour l’éducation de la National Restaurant Association (NRAEF) ont annoncé qu’ils avaient lancé un fonds de secours pour les employés des restaurants affectés par le coronavirus.

Le fonds vise à «soutenir les travailleurs des restaurants américains. USA qui ont été financièrement affectés par la crise du COVID-19 », a rapporté Boston News.

Selon un communiqué de presse publié vendredi dernier, à partir de ce jeudi, les employés des restaurants peuvent demander un paiement unique de 500 $ de la campagne «à utiliser dans le logement, le transport, les services publics, la garde d’enfants, la nourriture, les factures médicales. et / ou des prêts étudiants ».

Pour être admissibles à l’aide, les candidats doivent avoir travaillé dans l’industrie pendant 90 jours ou plus au cours de la dernière année, et doivent également être en mesure de démontrer que l’industrie était leur principale source de revenu et que leur salaire a été réduit ou qu’ils ont perdu leur emploi le 10 Mars ou plus tard, selon le site Web de la campagne.

Vendredi, Fieri a écrit dans un post Instagram que son intention était “d’aider à fournir un certain soutien aux employés des restaurants aux États-Unis”.

“Ces personnes sont parmi les employés les plus travailleurs et les plus attentionnés que j’ai jamais rencontrés, et ils ont besoin de notre aide.”

Les subventions seront accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi à ceux qui satisfont aux critères d’admissibilité prescrits, tels qu’examinés et vérifiés par le NRAEF. Sous réserve de la disponibilité des fonds versés au Fonds, un paiement unique sera attribué directement au demandeur après examen par le NRAEF et confirmation que sa demande soumise satisfait aux directives prescrites. Les prix seront limités à un avantage par personne.

Les candidatures seront ouvertes à partir du 2 avril 2020 via ce lien.

Du service au service à cause du coronavirus

Les portes se sont fermées, mais pas avec elles l’hospitalité. Les chefs, les restaurateurs et les travailleurs sont rapidement venus à la rescousse de leurs collègues aujourd’hui sans emploi en raison de la quarantaine des coronavirus à Washington et dans d’autres villes du pays, a rapporté l’agence Efe.

Depuis l’aggravation de la crise sanitaire dans le pays, des dizaines de plats sont préparés chaque après-midi dans un restaurant de la capitale américaine pour être récupérés par ceux qui ont perdu leur emploi ou dont les heures ont été réduites à cause de la pandémie et qui n’arrivent pas à la fin du mois.

Un par un, qui était auparavant en charge de servir ou de préparer des plats pour les autres, présenter une pièce d’identité et une preuve d’avoir récemment travaillé dans le secteur de l’hôtellerie et recevoir un dîner de 200 à 300 personnes qui se préparent chaque soir à emporter . Des sacs contenant des articles de base sont également proposés.

UNE AUTRE INITIATIVE D’UN CHEF, AU SECOURS DE SES PARTENAIRES

Surnommé le Restaurant Workers Relief Program et opérant dans 14 villes à travers le pays, l’idée est soutenue par le chef Edward Lee à travers sa fondation, la Lee Initiative, avec le soutien de Jason Berry et Michael Reginbogi, fondateurs de la chaîne de restaurants KNEAD Hospitality +. Conception.

Jusqu’à présent, Javier, un chef colombien de 28 ans qui vit à Washington DC depuis 3 ans, n’a pas eu à recourir à ce type d’initiative pour manger, car malgré la perte d’un des deux emplois qu’il occupait dans un L’hôtel qui a fermé ses portes en raison de la crise, conserve toujours une position temporaire dans un restaurant, où il reçoit tous les avantages.