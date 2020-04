Les travailleurs de la santé en Espagne sont les plus exposés au coronavirus dans le monde: près de 27 000 personnes ont été infectées, soit 15% du total du pays

Jusqu’à 26 672 professionnels de la santé ont été infectés par le coronavirus depuis le début de la pandémie, ce que cela signifie 15,4% du total des cas confirmés à ce jour, a rapporté ce mardi le ministère espagnol de la Santé. Au moins 26 d’entre eux sont morts, selon les médias espagnols.

Selon l’épidémiologiste Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires du ministère, le nombre de personnels de santé infectés est dû à leur degré élevé d’exposition, et bien que certains aient coûté la vie, ce qui est certain, c’est que la gravité de la maladie est moindre que dans le reste de la population.

Plusieurs facteurs pourraient l’expliquer, comme le fait que son l’âge moyen est plus jeune ou ils ont accès à un traitement de soutien plus tôt; en fait, les causes sont à l’étude.

Au total, l’épidémiologiste a précisé que malgré le chiffre, qui s’élève à 26.672, c’est depuis le début de la crise et “Une très grande partie” d’entre eux sont déjà retournés au travail.

L’Espagne est le premier pays au monde en termes de toilettes infectées en ce qui concerne les cas, selon les médias et les syndicats espagnols, qui dénoncent le manque de protection des travailleurs.

Au moins 26 professionnels de la santé sont décédés, selon des décomptes officieux faits par les médias espagnols.

Le taux de nouvelles infections a cependant poursuivi sa tendance à la baisse, avec une augmentation quotidienne de 1,7%, le chiffre le plus bas enregistré à ce jour depuis le début de la pandémie.

Les nouveaux cas quotidiens étaient de 3 045, ce qui porte le nombre total d’infections à 172 541.

D’un autre côté, d’autres 2 777 personnes récupérées de COVID-19 y ajouter jusqu’à 67504, 39,12 pour cent du total des infectés, de sorte que le nombre d’infectés en 24 heures est proche de celui des guéris.

Bien que le quotidien décédé maintienne la tendance “oscillant vers le bas”, il a aujourd’hui augmenté de 3,24%, il est encore trop élevé, selon Health.

Ces chiffres montrent que les tendances sont “en principe bonnes”, Simon a dit qu’aujourd’hui il est retourné à son poste après avoir souffert de la maladie.

Simon a également souligné un diminution de l’augmentation du nombre d’hospitalisés et admis dans les unités de soins intensifs (USI), bien qu’il ait reconnu l’accumulation de patients dans ces services, avec des séjours pouvant dépasser deux semaines, “ils continuent donc d’être dans une situation de stress élevé”.

Cependant, l’épidémiologiste a exhorté à nouveau à évaluer les données “avec un peu de soin”, car en plus de chaque mardi, il y a une augmentation des décès due au réajustement des données samedi et dimanche, cette occasion est “un peu particulière”, car plusieurs jours fériés sont liés pour Pâques dernier.

Simon a également averti que les données connues proviennent de notifications, qui sont à l’origine de la transmission réelle de la maladie. “Nous ne savons pas si le niveau de transmission est si cohérent avec la baisse des cas, ou pourrait même être supérieur”conclut-il.

La région de Madrid reste la plus touchée par la pandémie, avec 48 048 cas enregistrés et 6 568 décès, suivie de la Catalogne qui compte 35 197 cas et 3 666 décès.

(Avec des informations de l’EFE)