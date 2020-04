Les travailleurs de la santé ont peur, sont tristes, épuisés et en colère

Les professionnels de la santé de première ligne, en particulier les infirmières, les adjoints au médecin et les médecins, vivent une gamme d’émotions complexes pendant la pandémie de COVID-19. Ils risquent leur vie pour sauver les autres. Ils mettent leurs proches en danger en raison de leur exposition. Cela les rend craintifs. Ils sont obligés de prendre des décisions difficiles concernant la vie et la mort, et sont témoins et soutiennent ces patients qui meurent seuls et souvent douloureusement. Cela les rend tristes. Telle est la situation dans un certain nombre de points chauds aux États-Unis et dans le monde. Mais il y a une autre émotion commune qu’ils peuvent ressentir dont on parle moins: la colère.

La colère des travailleurs de première ligne découle de situations potentiellement moralement préjudiciables. La blessure morale est généralement définie comme les sentiments forts résultant de la violation de ses principales croyances morales. De nombreux chercheurs se concentrent sur la détresse résultant d’actes contraires au code moral. Cependant, Jonathan Shay, un psychiatre militaire américain, a initialement défini le préjudice moral comme une trahison de ce qui est juste par les dirigeants dans une situation à enjeux élevés. Cette définition du préjudice moral est plus appropriée pour la pandémie de COVID-19 parce que nos dirigeants, des administrateurs d’hôpitaux au président, nous ont échoué et ont trahi notre confiance. Des études révèlent qu’une faible confiance est associée à davantage de stress chez le clinicien et peut compromettre les soins aux patients.

La colère est une émotion dirigée contre quelqu’un ou quelque chose, pour réparer un tort. Dans cette pandémie, les transgresseurs sont ceux qui occupent des postes d’autorité et qui ont la capacité de limiter son impact. Ces individus et ces organisations ont le pouvoir et la responsabilité de réduire les effets négatifs de la pandémie sur la santé physique et mentale des travailleurs de première ligne, à la fois en soi et pour leur permettre de dispenser efficacement des soins. Mais si ferme leur comportement équivaut à ce que Shay appelle «faute professionnelle de leadership»: le manque de leadership expert, éthique et correctement soutenu.

Nous ne pouvons pas dire que le leadership dont nous avons été témoins de la part de la Maison Blanche démontre son expertise. L’administration Trump et ses alliés ont nié la gravité de COVID-19, même si les cas augmentaient et malgré les tendances d’autres pays, les avertissements des responsables de la santé publique et de la communauté du renseignement. Ils n’ont pas non plus suivi le manuel du Conseil de sécurité nationale sur la manière de réagir aux pandémies. La plupart des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche n’ont pas de formation médicale et ne comprennent donc pas à quoi ressemble la première ligne de soins aux patients atteints de COVID-19. En fait, le président Trump a considéré les travailleurs de première ligne avec suspicion, suggérant à un moment donné qu’ils volaient des masques.

Nous ne pouvons pas non plus dire que ce leadership a été éthique dans sa gestion de la pandémie. Comme le président Trump l’a déclaré de manière flagrante en réponse aux préoccupations concernant les passagers du bateau de croisière, Diamond Princess, il voulait que les chiffres soient bons: «… J’aime les chiffres là où ils se trouvent. Je n’ai pas besoin de doubler les chiffres à cause d’un navire qui n’était pas de notre faute. » Il semble que des EPI aient été remis aux États sur la base des perspectives électorales du parti. Nous avons un népotisme ouvert avec la nomination de Jared Kushner, qui n’a aucune qualification médicale ou liée à la santé, pour jouer un rôle de premier plan dans une réponse critique. Ses efforts ont déjà multiplié les efforts du gouvernement dans certains cas.

Nous ne pouvons pas dire que notre leadership est correctement soutenu, ce qui est une blessure auto-infligée entraînée par une culture toxique imprégnant de la Maison Blanche. L’administration Trump a mis de côté les organisations qui préparent et coordonnent les ripostes aux flambées de maladies infectieuses en évacuant les fonds vers les Centers for Disease Control and Prevention et en dissolvant l’équipe d’intervention en cas de pandémie du Conseil de sécurité nationale.

Un leadership correctement soutenu requiert également de la transparence et une emphase sur les faits, aussi peu flatteurs soient-ils. Le président Trump ne favorise pas une culture de la révélation de la vérité, ce qui a en partie conduit à une réponse retardée à COVID-19 aux États-Unis. Comme le démontre son déni d’équipement de protection et ses tests de pénurie d’approvisionnement dans les hôpitaux de tout le pays, documentés dans un rapport complet du ministère de la Santé et des Services sociaux, son style de gestion fait qu’il est difficile pour les quelques experts dans la salle d’offrir des conseils et d’informer honnêtement le public.

Malgré le bilan rigoureux et évident de COVID-19 sur le système et l’économie des soins de santé en Amérique, la faute professionnelle des dirigeants se poursuit. Le manque de coordination fédérale pour obtenir des équipements de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de première ligne a entraîné une hausse des prix, les États se disputant ces ressources limitées. Cela se joue car certains gouverneurs refusent toujours d’émettre des ordonnances de maintien à domicile malgré les avantages démontrés de l’éloignement social.

Au 8 avril, huit États n’avaient toujours pas émis de forme de verrouillage. Plus récemment, le président Trump a sapé les experts de la santé publique lorsqu’il a déclaré qu’il ne prévoyait pas de porter un masque lui-même malgré les recommandations du CDC que tout le monde les porte. Le manque de transparence imprègne les hôpitaux où les administrateurs des hôpitaux ont licencié des professionnels de la santé qui se sont prononcés.

La colère des travailleurs de la santé est justifiée parce que nos vies et celles de nos familles, collègues et patients sont en danger. Les actions de nos dirigeants exposent les travailleurs de première ligne à un plus grand risque de préjudice moral et de ses séquelles négatives, notamment des actes graves comme le suicide. En plus de fournir un soutien tangible et psychologique aux blessures morales des travailleurs de première ligne, nous pouvons atténuer leur gravité et leur impact en canalisant notre colère pour exiger davantage de nos dirigeants.

Plus précisément, nous pouvons essayer de remédier à ce problème en soutenant et en plaidant. Si vous voyez de l’injustice, qu’un tel clinicien soit congédié pour avoir parlé, alors appelez cette organisation de manière publique. Il est préférable que cela soit fait par quelqu’un en dehors de l’organisation fautive, car les organisations ont licencié des employés très critiques.

Contactez donc les membres du conseil d’administration de l’hôpital. Implorez des agences comme l’Administration de la sécurité et de la santé au travail et des organisations juridiques pour soutenir ces travailleurs de première ligne. Pétitionnez les organisations professionnelles de la santé pour qu’elles fassent pression pour des politiques qui protègent les travailleurs de première ligne. Contactez vos autorités locales et étatiques pour prendre des mesures pour réduire la propagation de COVID-19, telles que la mise en place de blocages et l’autorisation des scrutins postaux pour les élections. Signez les pétitions existantes créées par les agents de santé qui plaident pour ces protections et autres mesures. Enfin, veuillez voter pour améliorer les choses. Nous avons besoin de leaders en qui nous pouvons avoir confiance pour faire ce qu’il faut dans des moments difficiles comme ceux-ci.

.