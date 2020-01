Les travailleurs de la viande déchargeront la moitié du bétail avec une assistance mécanique

D’après l’annonce faite jeudi par le gouvernement au Journal officiel, depuis avril Les travailleurs de la viande ne devraient plus transporter la moitié du bétail ou des morceaux de plus de 25 kilos car ils sont nocifs pour la santé. En cas de dépassement du poids stipulé, les entreprises et établissements doivent bénéficier d’une assistance mécanique.

Dans la résolution 13/2020 publiée par le pouvoir exécutif par le biais du ministère du Travail, il a été établi que «toute manutention, transport, distribution, chargement et / ou déchargement de produits carnés, dont le poids dépasse les 25 kilos de travailleurs et Elles sont réalisées dans des entreprises et / ou des établissements dédiés à l’abattage de bovins, ovins, porcins, chevaux, chèvres, gros et / ou petits gibiers ou leur industrialisation, ou dans leur chaîne de transport et de distribution en gros ou le détaillant doit être réalisé à l’aide de moyens mécaniques adéquats ».

Parmi les considérants, il a été expliqué que «Les travailleurs du secteur doivent manipuler et transporter des charges qui, compte tenu du poids des produits moyens – la commercialisation des médias, par exemple, rendent gênant leur réalisation manuelle ou sur les épaules du travailleur», cette résolution a donc été publiée “afin de protéger votre vie et votre santé, en cherchant à réduire ou éliminer les risques auxquels vous êtes soumis”.

À l’article 4 de la norme, il a été précisé qu’en cas de non-respect par les employeurs, les assureurs des risques professionnels (ART) «doivent le signaler à la Surintendance des risques du travail (SRT), qui à son tour à la connaissance des administrateurs locaux du travail ».

À partir de Fédération de guilde du personnel de l’industrie de la viande et de ses dérivésIls ont célébré la décision. “L’attention du ministre du Travail, Claudio Moroni, est appréciée car il s’agit d’une revendication historique qui a été faite à plusieurs gouvernements et qui est finalement prise en compte aujourd’hui”, a déclaré José Fantini, secrétaire général de la fédération.

Le transfert de marchandise à l’épaule a été reconnu comme une cause de hernies inguinales, de hernie discale lombo-sacrée avec ou sans atteinte radiculaire et de varices primitives bilatérales, suivant le poids que portent les opérateurs, qui oscille généralement entre 100 et 150 kilos. “En reconnaissant les troubles musculo-squelettiques liés au travail comme un problème majeur de santé au travail, les spécifications techniques sur l’ergonomie et le levage manuel des charges ont été approuvées”, détaille la résolution. Pour Fantini, cela favorise non seulement la santé des travailleurs, “mais aussi l’hygiène du produit qui atteint le consommateur”.