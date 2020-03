Les triangles très spéciaux – Scientific American Blog Network

Dans tout le monde (euclidien), jusqu’à la simple mise à l’échelle, il n’y a qu’une seule paire de triangles avec les propriétés suivantes:

Un triangle est un triangle rectangle et un est isocèle,

Toutes les longueurs latérales des deux triangles sont des nombres rationnels, et

Les périmètres et les aires des deux triangles sont égaux.

Le triangle rectangle de cette paire a des longueurs latérales (135, 352, 377) et l’isocèle a des longueurs latérales (132, 366, 366). Si vous êtes suspect, vous pouvez facilement additionner les longueurs des côtés pour voir que leurs périmètres sont les mêmes. Les zones informatiques sont un peu plus délicates. Il est simple de calculer l’aire d’un triangle rectangle en ne connaissant que la longueur de ses côtés: c’est la moitié du produit des deux côtés les plus courts. Pour le triangle isocèle, vous pouvez soit appliquer la formule de Heron, qui vous donne l’aire d’un triangle en utilisant uniquement ses longueurs latérales, soit trouver d’abord l’altitude du triangle à l’aide du théorème de Pythagore, puis déterminer l’aire du triangle à partir de là. Quoi qu’il en soit, vous constaterez que le périmètre de chaque triangle est de 864 unités et que la superficie est de 23 760 unités carrées.

Une paire spéciale de triangles. Crédits: Evelyn Lamb

Je n’avais jamais pensé à essayer de trouver deux triangles rationnels avec les mêmes périmètres et zones auparavant, donc je ne savais pas comment me sentir quand je l’ai découvert. (Pourquoi j’étais si inquiet de savoir comment me sentir est une question intéressante et au-delà de la portée de ce billet de blog.) Est-ce surprenant? Dans l’affirmative, est-il surprenant qu’il n’existe qu’une seule paire de ce genre, ou étonnant qu’il n’y en ait pas plus? Dois-je être surpris que les longueurs latérales de ces triangles très spéciaux soient aussi grandes ou petites? Dois-je être surpris que le document montrant que cette paire est unique soit sorti l’année dernière? Ou qu’il ne fait que cinq pages? N’est-ce rien une surprise ou tout est-il surprenant? Cette réponse à une question que je ne savais pas m’avait laissé encore plus de questions.

La preuve que (135, 352, 377) et (132, 366, 366) forment la paire unique de triangles avec les propriétés souhaitées provient d’un domaine mathématique appelé géométrie algébrique. Pour simplifier un peu, la géométrie algébrique est comme vos cours d’algèbre au lycée – comprendre les relations entre les équations symboliques et les figures géométriques dans un plan ou un espace de dimension supérieure – s’est révélé un cran. Une question centrale dans une grande partie de la géométrie algébrique est de savoir comment déterminer si une équation donnée a des solutions qui sont des nombres entiers ou rationnels, et si oui, combien. (Pour qu’une solution soit considérée comme rationnelle, toutes les variables doivent prendre des valeurs rationnelles. Autrement dit, si l’équation a deux variables, x et y, une solution rationnelle serait une solution dans laquelle x et y sont des nombres rationnels.) Par exemple , l’équation x2 − y2 = 5 a une infinité de solutions rationnelles et quelques solutions entières, mais l’équation x3 − y3 = 5 n’a qu’une infinité de solutions rationnelles et aucune solution entière. Il est logique que les points rationnels soient difficiles à trouver: après tout, il y a beaucoup plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels. Mais certains polynômes ont beaucoup de solutions rationnelles, et certains n’en ont pas.

Yoshinosuke Hirakawa et Hideki Matsumura, les auteurs de l’article révélant la paire unique de triangles, montrent que trouver une telle paire équivaut à trouver des solutions rationnelles d’une équation particulière. Ensuite, ils invoquent certains théorèmes sur le nombre de solutions rationnelles qu’une équation avec certaines propriétés peut avoir, recherchent des pistes pour des solutions rationnelles potentielles et constatent qu’un seul leur donne réellement des triangles valides. La preuve est courte mais nécessite des outils puissants.

Toutes les longueurs latérales du triangle isocèle dans la paire spéciale sont égales. Hirakawa et Matsumura incluent une annexe qui montre que si nous demandons que les deux triangles soient primitifs – c’est-à-dire que les longueurs des côtés de chaque triangle sont tous des entiers, et qu’ils n’ont pas de facteurs communs supérieurs à 1 – aucune paire de triangles ne satisfera aux trois critères. La preuve qu’il n’y a pas de paire primitive satisfaisant à toutes les exigences est un peu plus simple que la preuve que leur paire spéciale est unique. D’un autre côté, sans exiger que les triangles soient droits ou isocèles, il existe une infinité de paires de triangles rationnels qui ont les mêmes périmètres et surfaces. Je n’ai pas encore entièrement résolu ce que j’en pensais, mais je pense que le problème est un autre exemple du fait qu’en mathématiques, les frontières entre fini et infini, et facile et difficile, peuvent être délicates et surprenantes en elles-mêmes.