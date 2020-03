Les trois quarts des chiens sont angoissés – et les propriétaires peuvent être en partie à blâmer

Pour de nombreux propriétaires de chiens, les orages sont une source d’angoisse, une promenade au parc canin peut être une expérience difficile, et les célébrations du Nouvel An sont particulièrement stressantes. Selon une nouvelle étude portant sur des milliers de chiens de compagnie, les problèmes de comportement liés à l’anxiété et à la peur sont répandus. Certaines races sont particulièrement sensibles aux bruits forts ou sont laissées seules. D’autres races peuvent adopter des comportements compulsifs comme se mordre ou uriner, suggérant une composante génétique de l’activité.

James Serpell, un éthologue à l’Université de Pennsylvanie, qui n’a pas participé à l’étude, dit que le problème vient du fait que les propriétaires ne socialisent pas correctement leurs chiens. Beaucoup de chiens sauvés des abris peuvent avoir été mal formés lorsqu’ils étaient jeunes, et le problème est aggravé lorsque les nouveaux propriétaires sont trop prudents avec eux. «C’est une sorte de concept de parentage en hélicoptère appliqué aux chiens», dit-il. «Les animaux ne sont pas suffisamment exposés aux interactions sociales normales, au comportement de jeu et aux rudesse avec les autres chiens. Cela demande des ennuis. “

Dans l’étude, Hannes Lohi, généticien à l’Université d’Helsinki, et ses collègues ont interrogé les propriétaires finlandais de 13 715 chiens de compagnie, soit près de 2% de la population totale des animaux en Finlande. Les propriétaires de chiens ont répondu aux questions sur l’âge, la socialisation et le comportement des chiens autour des humains et des chiens inconnus et dans de nouveaux environnements. Les chercheurs ont publié leurs résultats jeudi dans des rapports scientifiques. Environ 72 pour cent des chiens présentaient des comportements problématiques tels que l’agressivité ou la peur. Pendant ce temps, 32% d’entre eux avaient peur des bruits, qui étaient la forme d’anxiété la plus courante, et environ un quart avaient peur des feux d’artifice en particulier. La sensibilité aux bruits forts augmentait avec l’âge. Les jeunes chiens ont tendance à endommager les biens ou à uriner lorsqu’ils sont laissés seuls plus souvent que les animaux plus âgés. Et les chiens mâles étaient plus hyperactifs et agressifs que les femelles.

Lohi a également constaté que les races de chiens avaient des profils comportementaux très différents. Les Romagnolos étaient les plus susceptibles d’avoir peur du tonnerre, et les retrievers du Labrador étaient les moins susceptibles de l’être. Plus de schnauzers miniatures et moins de labradors étaient agressifs envers les étrangers que les autres chiens. Les races mixtes avaient les niveaux les plus élevés d’inattention, un trait montré chez les chiens considérés comme difficiles à dresser. La spécificité raciale de ces traits suggère que la génétique joue un rôle dans leur développement, explique Lohi.

Dans une étude qu’il a co-rédigée en janvier 2019 dans Translational Psychiatry, Lohi et ses collègues ont trouvé un gène chez les bergers allemands lié à des malentendants et à l’anxiété liés à l’âge. “Mais on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un [physical] ou problème psychiatrique », dit-il.

La nouvelle étude a également examiné les comorbidités ou différentes conditions présentes chez le même animal. La peur et la sensibilité au bruit étaient des comorbidités courantes, bien que cela puisse être dû au fait que l’échantillon comprenait autant de chiens qui présentaient chaque trait. Et le comportement d’anxiété lié à la séparation était plus fréquent chez les chiens sensibles au bruit. Serpell est cependant sceptique à l’idée d’appeler ces observations des comorbidités. Le terme a tendance à impliquer qu’une pathologie est impliquée, mais ce sont des comportements normaux chez le chien, explique-t-il. Au lieu de cela, Serpell dit: «Je m’attendrais à ce qu’il y ait une association entre la peur et l’agression. Beaucoup d’agressivité chez les chiens est déclenchée par la peur. »

Nicholas Dodman, vétérinaire comportementaliste à l’Université Tufts et scientifique en chef au Center for Canine Behavior Studies, qui n’était pas impliqué dans l’analyse de Lohi, a publié un article similaire sur les problèmes de comportement dans le numéro de juillet-août 2019 du Journal of Veterinary Behavior. «Il y a des pièges inhérents» à l’approche basée sur un questionnaire, «qui s’appliquent également à notre étude», dit Dodman. Sonder les propriétaires sur le comportement de leurs chiens suppose qu’ils sont des témoins vigilants, dit-il. Et voir un certain comportement chez un chien, comme l’animal qui se gratte, n’explique pas pourquoi il présente ce comportement. L’observation ne permet pas de déduire, par exemple, que le chien a développé un trouble compulsif.

La sélection humaine pour des traits tels que l’élevage ou la garde peut avoir prédisposé certaines races à adopter des comportements compulsifs, explique Lohi. Dans la nouvelle étude, les border collies, qui ont été élevés pour le bétail du troupeau, étaient plus enclins à chasser les lumières et les ombres, tandis que les bull terriers du Staffordshire étaient les plus susceptibles de chasser leur propre queue, un comportement impulsif qui suggère «qu’un défaut génétique a été enrichi dans cette race », ajoute-t-il.

Les programmes d’élevage peuvent progressivement éliminer ces traits en évitant les chiens ayant des problèmes de comportement qui ont une composante génétique, explique Lohi. Mais la reproduction sélective pour n’importe quel trait présente des risques, explique Anindita Bhadra, biologiste comportementale à l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifiques, qui ne faisait pas non plus partie de la nouvelle étude. Tenter d’élever des chiens sans anxiété pourrait entraîner d’autres problèmes, dit-elle. “Nous savons que la plupart des traits complexes sont multigéniques, et la sélection artificielle conduit souvent à des changements involontaires lors de la sélection d’un ensemble de traits”, ajoute Bhadra.

Lohi dit que la prochaine étape pour comprendre ces problèmes de comportement est de démêler les facteurs de risque environnementaux, de style de vie et génétiques qui leur prédisposent les chiens. L’objectif global de la recherche est en fin de compte de comprendre à quel point les chiens peuvent être utiles pour «modéliser l’anxiété humaine et combien ils partagent des risques ou des facteurs de protection similaires», dit-il. «À terme, cela pourrait contribuer à améliorer la santé et le bien-être des espèces.»