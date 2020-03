Les ultra riches: 3 790 Mexicains accumulent des fortunes de plus de 600 millions de pesos

Le groupe exclusif de les gens avec une valeur nette ultra élevée (UHNWI par son acronyme en anglais), a perdu des Mexicains au cours des deux dernières années, mais plus de 3 000 ressortissants conservent leur titre intact.

Le soi-disant UHNWI ce sont les gens les plus riches de la planète, contrôle la majeure partie du flux monétaire. On considère actuellement qu’un homme ou une femme ultra millionnaires ont actifs d’investissement d’au moins 30 millions de dollars ou 600 millions de pesos Dans le cas des Mexicains.

Dans leurs comptes respectifs, leurs actifs et leurs biens personnels tels que les résidences, les objets d’art ou de collection, ainsi que les biens de consommation durables sont exclus.

Dans le monde, le nombre d’ultra millionnaires atteint 513 244. Contrairement à 2018, les 12 derniers mois ont montré une augmentation de 6,4%, selon les données les plus récentes des études Où vivent les plus riches de la planète? et MModèle de dimension mondiale de la richesse de Knight Frank.

Au Mexique, un total de 3 790 personnes parmi les plus millionnaires de la planète en 2019. Cependant, il n’y a que 16 magnats qui dépassent le milliard de dollars.

Bien que jeLe nombre a diminué de 2% au cours des deux dernières années, la croissance prévue des économies des ultra millionnaires nationaux selon le classement est de 21,3% d’ici 2024.

Ces chiffres placent le Mexique dans la zone la plus forte de l’UHNWI. L’Amérique du Nord est le territoire où il y a le plus d’ultra millionnaires. Encore plus du double de la somme sur l’ensemble du continent européen.

États-Uniss, en ce sens, c’est le pays avec la plus forte concentration d’ultra millionnaires. Au total, 240 575 personnes accumulent une richesse supérieure à 30 millions de dollars. Le Canada occupe la deuxième place en Amérique du Nord avec 9 325 UHNWI. Le Mexique apparaît en troisième place.

Le modèle de dimensionnement de la richesse a également prédit que la population UHNWI d’Asie augmentera de 44% au cours des cinq prochaines années, celle de l’Afrique de 32% et Les États-Unis continueront de dominer en termes de nombre brut d’ici 2024 avec 22%.

Dans ces ultra millionnaires, il y a des Mexicains qui, au-delà de la tête des listes nationales, Ils sont des protagonistes constants dans les comptes mondiaux.

Forbes, par exemple, a publié en janvier 2020 son plus récent liste des femmes et des hommes avec plus d’accumulation de richesse dans le monde.

Carlos Slim Il est le premier Mexicain à figurer sur la liste. L’homme d’affaires accumule une fortune estimée à plus de 63 milliards de dollars.

Le prochain sur la liste est Germán Larrea, propriétaire de Grupo México. Sa position dans le classement mondial est de 98, où il a chuté au cours de la dernière année de sa position précédente, 72. Sa fortune atteint 13 milliards 300 millions de dollars.

Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, a connu une croissance de fortune qui atteint maintenant 11 mille 100 millions de dollars. Il est 122 sur la liste Forbes.

Alberto Bailléres Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, GNP et Profuturo sont tombés du site 143 à 198 avec une fortune totale de 7 400 millions de dollars.

Enfin, dans le top 5, nous avons la seule Mexicaine sur la liste. Eva Gonda Il est le numéro 233 mondial avec une fortune de 6 milliards 700 millions de dollars.

María Asunción Aramburuzabala, Juan Francisco Bechmann Vidal, Jerónimo Arango, Antonio del Valle et Carlos Hank Rhon Ce sont d’autres noms mexicains sur la liste.