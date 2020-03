Les usines argentines alertent sur le manque de fournitures importées en raison de l’avancée du coronavirus

Le coronavirus a commencé à provoquer une baisse des intrants importés qui affecte une grande partie de la production en Argentine.

Le domaine des intrants, l’industrie des pièces, les services avec la quincaillerie, sont traversés par un composant fabriqué à l’étranger. Et une bonne partie de ces Les composants sont fabriqués en Chine, qui était l’épicentre du coronavirus et dont une grande partie de sa production est paralysée; Il en va de même pour le Brésil et le Mexique, deux pays qui ont déjà commencé à analyser et à notifier à leurs partenaires locaux de commencer à repenser leurs stratégies boursières pour contenir la baisse.

“Il y a un suivi serré car il y a des pièces qui viennent de pays avec des usines fermées par le coronavirus, comme tout ce qui vient de Chine “, ont-ils expliqué à Infobae d’une entreprise automobile. «Les fournisseurs ne fonctionnent pas, ils ont leurs usines fermées et aujourd’hui il ne manque pas mais nous l’anticipons. Il existe des stocks d’un mois même pour certaines pièces, mais ce sont des problèmes spécifiques car, évidemment, le plan initial n’est pas d’avoir des stocks volumineux, en raison du coût financier “, a ajouté la source automobile.

Bien que chaque terminal ait son propre plan d’affaires, il y a quelque chose que la plupart des industries partagent et qui est de fonctionner selon le modèle juste à temps où les stocks sont réduits au plus proche de zéro. Mais la pandémie se propage dans tous les pays où les constructeurs automobiles qui opèrent en Argentine ont leurs fournisseurs. “Non seulement la Chine a cessé de produire, le Brésil a déjà averti qu’il avait arrêté les lignes et comme le Mexique. La plupart travaillent avec juste à temps, le stock sera sûrement changé mais le scénario est complexe », ils ont expliqué à partir d’un deuxième terminal automobile.

Cela pourrait être une sorte de coup de grâce pour un secteur qui accumule des chutes de production. Selon l’Association des constructeurs automobiles (ADEFA), la production automobile s’est effondrée de 20% sur un an en février.

“Nous mesurons seulement l’impact sur les exportations, mais nous allons avoir des problèmes en raison des importations. Uniquement en provenance de Chine, l’Argentine importe 10 milliards USD par an en pièces, produits chimiques et pièces qui, si les stocks ne se cassent pas, les pénètrent, aggravant encore la récession.. Cela ne se produira pas seulement parce que les usines sont fermées, mais aussi parce que les ports sont paralysés, ce qui paralyse les réseaux logistiques “, a expliqué le consultant en économie et commerce international. Marcelo Elizondo

“L’Argentine n’est pas un pays qui importe trop, c’est environ 16% ou 17% du PIB, mais de tout ce qui compte, 80% sont des biens qui sont utilisés pour la production”“Ajoute Elizondo. “Il y a des biens intermédiaires, des intrants nécessaires à la production, des biens d’équipement, des pièces et pièces pour l’assemblage et le remplacement des biens d’équipement, de l’énergie dont les deux tiers de l’énergie sont destinés à la production, donc C’est un pays dans lequel les importations sont dirigées vers la production. L’interruption de cela affectera la production », a-t-il condamné.

L’impact de COVID-19 sur le marché mondial dépasse tous les secteurs de l’économie. La pertinence de la Chine en tant que partenaire commercial international signifie que toutes les industries sont affectées, dans une certaine mesure, dans leurs schémas de production. Selon les données de GFK, le mois dernier, le marché mondial de la distribution a chuté de 5%.

Mais l’Argentine importe non seulement des pièces pour la fabrication de 0 km ou de motos, mais une partie des téléphones et des appareils qui quittent l’Isla del Tierra del Fuego vers le continent, il a des parties importées de pays où le virus est très en rotation et où la quarantaine est stricte. Ainsi, par exemple, en provenance de Chine – qui concentre 18% des importations argentines – les cartes de circuits imprimés arrivent pour les téléphones, téléphones portables, appareils électriques, pièces détachées et accessoires pour la téléphonie, les récepteurs de radiotéléphonie, la radiodiffusion, la télévision, les projecteurs et les moniteurs vidéo, Le glyphosate (herbicide à faible toxicité) et son sel, les machines, les produits chimiques, les ordinateurs, les jouets, les climatiseurs, même les vis, les boulons et les écrous sont achetés dans le pays asiatique.

L’industrie électronique argentine ressent également l’impact de ce problème mondial, mais pas avec un comportement sectoriel uniforme. Chaque entreprise gère ses niveaux de stock, leurs liens commerciaux et leurs stratégies productives essayant de s’adapter aux conditions complexes du contexte. Les effets concrets de ce phénomène sont dynamiques et sa dimension est constamment évaluée.

Usines qui fabriquent et assemblent des appareils électroménagers, des téléphones portables, la climatisation, Ils travaillent “avec des suspensions car il n’y a pas d’entrées”. Bien qu’ils signalent qu ‘”il s’agit de mesures spécifiques”, des sources du secteur ont expliqué que “si cela est maintenu dans le temps, ce sera difficile”.