Les usines de plastique sont prêtes à être les prochains grands superpolluteurs de carbone

Le Sunshine Project, un complexe pétrochimique gargantuesque prévu sur 2500 acres le long du fleuve Mississippi au sud de Baton Rouge, en Louisiane, sera l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre d’Amérique lorsqu’il deviendra pleinement opérationnel en 2029.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités de réglementation de la Louisiane ont approuvé un permis pour la qualité de l’air qui permettra à l’installation de pomper 13,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère chaque année. Cela équivaut à ajouter 2,6 millions de voitures sur la route chaque année.

Aucune installation industrielle aux États-Unis n’a déclaré d’émissions de cette ampleur entre 2011 et 2018, selon un examen des données de l’EPA par E&E News. En 2018, seules 13 centrales au charbon ont émis davantage.

Sunshine est à l’avant-garde d’un boom souvent ignoré du secteur pétrochimique américain, qui, selon les défenseurs du climat, pourrait annuler les récentes réductions de gaz à effet de serre en verrouillant une nouvelle source de pollution qui réchauffe la planète pour les décennies à venir.

Une étude récente a identifié 88 projets pétrochimiques le long de la côte du Golfe qui sont soit au stade de la planification, soit en construction. Si tous sont achevés, leur production combinée d’émissions pourrait atteindre 150,8 millions de tonnes métriques, l’équivalent de 38 centrales au charbon.

«Ce n’est pas quelque chose qui a été diffusé sur les radars des gens. En ce qui concerne le secteur du pétrole et du gaz et les émissions, nous parlons de méthane en amont, et nous parlons d’utilisation finale en aval, de tuyaux d’échappement, d’électricité, etc. », a déclaré Andrew Waxman, professeur d’économie à l’Université du Texas, à Austin, et auteur principal de l’étude. La pétrochimie, a-t-il ajouté, «n’est pas aussi importante qu’une cible, et cela devrait faire partie de la conversation».

Les émissions de gaz à effet de serre américaines ont suivi une tendance à la baisse ces dernières années, en grande partie grâce à l’écologisation des centrales électriques américaines. L’avènement du forage horizontal et de la fracturation hydraulique a déclenché une vague de gaz naturel bon marché, ce qui a incité les sociétés d’électricité à remplacer leurs anciennes unités de charbon sales par des remplacements plus propres au gaz naturel. Les estimations préliminaires suggèrent que les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis en 2019 ont diminué de 2,1%. La diminution est presque entièrement attribuable aux départs à la retraite des centrales au charbon.

Le même boom pétrolier et gazier qui a aidé à nettoyer le secteur de l’électricité a également rendu moins coûteux la transformation du gaz naturel en plastiques, engrais et autres produits. Le processus est à forte intensité d’émissions. De grandes quantités de liquides de gaz naturel comme l’éthane et le propane sont introduits dans d’énormes fours et chauffés à des températures extrêmement élevées, créant des molécules d’hydrocarbures plus petites qui peuvent être séparées et transformées en différents produits en plastique.

La plupart des nouvelles usines sont situées le long de la côte du Golfe, où l’infrastructure existe pour transporter le gaz vers les installations pétrochimiques. Mais il y a des exceptions notables. La construction par Royal Dutch Shell PLC d’un craqueur d’éthane à l’extérieur de Pittsburgh a attiré une attention considérable l’année dernière après que le président Trump a visité l’installation.

Cette usine a été construite pour tirer parti du torrent de gaz provenant des gisements de schiste de Marcellus et d’Utica, qui sous-tendent certaines parties de la Pennsylvanie, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale. Il sera autorisé à émettre 2,2 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit à peu près la production d’émissions d’une usine de gaz naturel à cycle combiné.

«Beaucoup de ces sociétés pétrochimiques ont déclaré:« C’est formidable; nous avons cette matière première bon marché dans notre arrière-cour », a déclaré Jennifer Van Dinter, analyste qui suit le secteur chez S&P Global Platts.

Une première vague de projets proposés vers 2012 est en voie d’achèvement, a-t-elle déclaré. Le complexe Sunshine Project fait partie de la deuxième vague de nouvelles installations pétrochimiques.

«Le plastique est un combustible fossile»

La demande mondiale de plastique stimule de plus en plus la consommation mondiale de pétrole et de gaz. En 2018, l’Agence internationale de l’énergie a indiqué que la demande pétrochimique mondiale avait presque doublé depuis 2000, dépassant la consommation d’autres matières en vrac comme l’acier, l’aluminium ou le ciment.

Elle a constaté que les matières premières pétrochimiques représentaient environ 12% de la demande mondiale de pétrole. Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir. La demande pétrochimique devrait représenter un tiers de la croissance de la demande mondiale de pétrole d’ici 2030 et atteindre la moitié d’ici 2050.

Traditionnellement, les plastiques ont été considérés comme une préoccupation environnementale conventionnelle, les verts concentrant une grande partie de leurs efforts sur les déchets. Mais les faucons climatiques sont de plus en plus alarmés par les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Une étude de 2019 du Center for International Environmental Law a conclu que les émissions de la production et de l’incinération mondiales de plastique pourraient atteindre 1,34 gigatonnes par an en 2030, soit à peu près la quantité de dioxyde de carbone libérée par 295 centrales au charbon en un an.

«Le plastique est un combustible fossile sous une autre forme. Tout ce qui se passe avant de voir que le plastique sur l’étagère est intense en émissions. Il libère toutes sortes de polluants et de produits chimiques toxiques », a déclaré Steven Feit, avocat au CIEL et contributeur au rapport. «Au plus haut niveau, faire face à la crise climatique nécessite de faire face à la crise des plastiques.»

Les responsables de l’industrie repoussent ces arguments. Ils notent que les plastiques sont utilisés dans tout, des panneaux solaires aux carters de voitures, contribuant à rendre les automobiles plus légères et à améliorer leur efficacité énergétique. L’industrie a soutenu une série d’études montrant que les plastiques causent moins de dommages environnementaux que des alternatives comme l’aluminium, le verre et l’étain.

Une étude récente de Trucost a révélé que le remplacement des plastiques dans les produits de consommation et les emballages ferait passer les coûts environnementaux de 139 à 533 milliards de dollars par an. L’American Chemistry Council, le principal organe de lobbying de l’industrie, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

En Louisiane, les autorités étatiques et locales ont accueilli à bras ouverts les projets pétrochimiques comme Sunshine. Avec un prix de 9,4 milliards de dollars, le complexe représente l’un des plus importants investissements privés de l’histoire de l’État.

Formosa Plastics Group, le conglomérat pétrochimique basé à Taiwan derrière le projet, promet une aubaine d’emplois. Quelque 8 000 emplois sont attendus pendant la construction. Selon l’entreprise, 1 200 emplois supplémentaires rémunérés à un salaire moyen de 84 500 $ seront créés lors de sa mise en service. La première étape du projet devrait être achevée d’ici 2024, suivie de la deuxième étape en 2029.

Le complexe comprendra une collection de craquelins à l’éthane et d’éthylène glycol, de propylène et de polypropylène conçus pour fabriquer les pièces en plastique utilisées pour fabriquer tout, des bouteilles d’eau et des sacs d’épicerie aux sièges d’auto pour bébés et aux équipements de jeux.

Janile Parks, porte-parole du projet, a déclaré que la proposition de Formose représente une réponse à la demande mondiale croissante de plastique et à la baisse des coûts de production.

«Les bas prix du gaz naturel, associés à la vaste infrastructure de pipelines de la Louisiane, garantissent que le gaz naturel qui sera utilisé comme matière première pour le projet sera abondant et à un prix compétitif», a-t-elle écrit dans un e-mail.

Effet «minuscule» sur le réchauffement

Le projet met en évidence l’une des difficultés de réduction des émissions du secteur pétrochimique. Alors que les sociétés d’électricité peuvent se tourner vers l’éolien et le solaire et que les automobilistes peuvent choisir des véhicules électriques, il n’existe aucun moyen prêt à l’emploi de réduire les gaz à effet de serre associés à la production de plastique. Presque toutes les émissions de Sunshine proviennent de la combustion du gaz naturel, qui est nécessaire pour faire fonctionner le complexe.

Les autorités de réglementation de la Louisiane ont déterminé que la capture et la séquestration du carbone étaient techniquement réalisables, mais ont conclu que cela rendrait le projet non rentable.

Formosa a cherché à minimiser l’impact potentiel des émissions de Sunshine. Dans un dossier déposé auprès des autorités de réglementation de l’État, il a noté qu’une vague croissante d’énergies renouvelables est susceptible de verdir l’alimentation électrique de l’installation. La société a également déclaré qu’il est peu probable qu’elle atteigne sa limite de 13,6 millions de tonnes. Ce chiffre est basé sur le fonctionnement de l’installation à sa capacité maximale pendant un an.

“La contribution attendue de l’installation, par rapport aux émissions nationales et mondiales, est minuscule”, ont écrit les avocats de la filiale de Formosa FG LA LLC dans des commentaires au département de la qualité environnementale de la Louisiane. “Il est donc logique de conclure que la contribution potentielle de FG au changement climatique est également minime, en supposant qu’il y ait des effets et en supposant que la contribution de FG pourrait être quantifiée avec précision.”

Les régulateurs des États sont d’accord. Dans leur décision d’approuver le permis de qualité de l’air de Sunshine, ils ont dit qu’il était difficile de déterminer l’impact d’un projet individuel sur le changement climatique. Le dioxyde de carbone provient de sources du monde entier et est ajouté à un mélange tourbillonnant de gaz dans l’atmosphère.

“En raison de ce mélange mondial, les GES émis partout dans le monde affectent le climat partout dans le monde”, a écrit le Département de la qualité de l’environnement. Il a ajouté que le projet “n’aura en fait pas plus d’impact sur la Louisiane (par rapport aux GES) que si l’installation était construite ailleurs, mais qu’il offrira des avantages sociaux et économiques”.

Un porte-parole de l’agence d’État a refusé de commenter.

Le permis de qualité de l’air de Sunshine le place dans une classe d’émissions habituellement réservée aux grandes centrales au charbon. En 2018, seules trois installations industrielles ont déclaré des émissions de dioxyde de carbone supérieures à 10 millions de tonnes, selon les données de l’EPA.

Il s’agissait d’une usine pétrochimique exploitée par Ascend Performance Materials à Pensacola, en Floride (11,5 millions de tonnes); Le complexe Baytown d’Exxon Mobil Corp., une raffinerie et une entreprise pétrochimique à l’extérieur de Houston (10,7 millions de tonnes); et une aciérie ArcelorMittal SA à Burns Harbour (Indiana) (10,7 millions de tonnes).

L’opposition environnementale et locale à Sunshine s’est largement concentrée sur ses émissions de polluants toxiques, dont le benzène, l’oxyde d’éthylène et d’autres gaz cancérigènes. Le projet est situé à côté d’une communauté majoritairement afro-américaine à St. James Parish et à 1,6 km d’une école primaire.

«Le complexe planifié de Formosa est une catastrophe sur plusieurs fronts, y compris le changement climatique car il s’agit d’un géant des gaz à effet de serre, la justice environnementale étant donné sa décision de s’installer dans une communauté majoritairement afro-américaine déjà surchargée de pollution industrielle, et la santé publique en raison des énormes quantités de émissions cancérigènes », a déclaré Corinne Van Dalen, avocate à Earthjustice, un groupe environnemental opposé au projet. “Et pour quoi? Plastique.”

Sunshine a maintenant reçu ses permis d’État et fédéraux. Parks, porte-parole de l’entreprise, a déclaré qu’elle se tournait maintenant vers la construction.

Mais les écologistes ceignent pour un combat. Le Center for Biological Diversity a déposé une plainte devant un tribunal fédéral la semaine dernière pour contester le permis de l’usine du Army Corps of Engineers. D’autres défis juridiques sont attendus une fois que la Louisiane aura terminé la formalité de délivrance du permis de qualité de l’air de Sunshine.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.