Les vacances romantiques de Juanita et Cande Tinelli à Punta del Este

La famille de Marcelo Tinelli est en vacances à Punta del Este, la destination qu’ils choisissent chaque année pour l’été. De cette façon, ils profitent d’un repos dans la ferme de Guanahani que le chauffeur ShowMatch a à La Boyita, à environ 8 kilomètres de José Ignacio.

Cette année, Candelaria, Micaela et Juanita Tinelli Ils se sont rendus en Uruguay avec leurs partenaires respectifs. Les trois jeunes femmes passent un bon moment dans leur vie romantique et profitent de ces premiers jours de janvier pour se détendre, très bien accompagnées.

Sur la côte est, Lelé rencontre Luca Bonomi, avec qui ils se seraient donné une seconde chance après avoir été séparés pendant quelques mois. Dans les images exclusives de Teleshow Vous pouvez voir la créatrice marcher avec son chien à côté du jeune homme.

Ce week-end, la chanteuse s’est échappée brièvement à Mar del Plata, où elle a donné un récital à Playa Grande accompagné d’un groupe de danseurs. De plus, la fille est allée au Théâtre provincial pour voir la pièce Offline, avec Thelma Fardin et dans laquelle son amie Nico Reydel joue.

Après le récital, il a donné une conférence de presse impromptue en présence de Teleshow. Interrogé sur les photos avec Bonomi, il a expliqué qu’elles s’entendaient et ne convenaient que des événements en Uruguay. “J’ai trouvé le plaisir d’être avec moi-même”, a ri peu de temps après. Apparemment, Lelé préfère ne pas parler de sa vie sentimentale avec la presse pour se préserver.

Au cours de l’entretien, on lui a également demandé s’il imaginait son père président ou gouverneur à l’avenir. La première chose qui est sortie pour dire au chanteur a été “j’espère que non”, bien qu’il n’ait pas fallu longtemps pour reformuler la réponse: «S’il veut l’imaginer. Oui, je l’imagine. Si vous voulez le faire, nous le mettons toujours en banque. »

«La vérité est que je soutiens mon vieil homme dans ses décisions, je lui fais beaucoup confiance, je pense que c’est une personne très intelligente qui propose des choses et peut les réaliser. Je lui demande de mourir, je pense à lui et je veux qu’il aille bien et j’espère qu’il pourra aider beaucoup de gens. Je fais entièrement confiance à mon père parce qu’il est une personne formidable», Avait-il dit quelques secondes avant d’être interrogé sur le rôle de Marcelo Tinelli, aujourd’hui lié à la politique nationale.

Pour sa part, Juanita Tinelli Il partage ses vacances d’été avec Mika Bonomi, le frère cadet de Luca. Tous deux ont été photographiés alors qu’ils marchaient dans une Harley Davinson sur la route 10. La jeune femme a commencé son histoire d’amour en juin 2019, après s’être éloignée de Toto Otero, le fils de Florence Peña, avec qui il était depuis un an et demi.

Ces derniers mois, le couple s’est progressivement renforcé jusqu’à ce que le président de San Lorenzo approuve la parade nuptiale. En décembre, ils avaient déjà voyagé à Paris et partagé sur les réseaux sociaux quelques cartes postales de cette escapade romantique.