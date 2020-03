Les vaccins contre le coronavirus peuvent ne pas fonctionner pour les personnes âgées – et ce laboratoire vise à changer cela

Tout le monde s’accorde à dire qu’un vaccin sera essentiel pour arrêter la propagation mondiale du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Mais Ofer Levy, médecin-chercheur au Boston Children Hospital, craint que les vaccins conçus aujourd’hui ne soient pas assez efficaces pour les personnes qui en ont le plus besoin: les personnes âgées.

“Quoi que nous développions, nous devons nous assurer que cela fonctionne chez les personnes âgées. Sinon, nous n’avons pas l’œil sur le ballon. Et en ce moment, la façon dont les vaccins sont développés, l’œil n’est pas sur le ballon », explique Levy, un médecin spécialiste des maladies infectieuses qui dirige le programme Precision Vaccines au Boston Children. Les données initiales suggèrent que le virus qui cause COVID-19 affecte le plus gravement les personnes de plus de 60 ans et celles qui ont des conditions médicales préexistantes telles que le diabète, les maladies cardiaques ou les maladies pulmonaires. Un vaccin qui protège les jeunes ralentirait la propagation du virus, mais celui qui protège les plus vulnérables sauvera directement des vies, dit-il.

Au huitième étage du bâtiment des instituts de médecine de Harvard, Levy et ses collègues visent à concevoir un vaccin qui conviendra aux personnes de tous âges. Leur stratégie consiste à tester les candidats dans un cadre plus réaliste que la plupart des laboratoires et à ajouter un adjuvant – une substance qui augmente l’efficacité du vaccin tout en permettant la posologie minimale possible.

Dans des banques de congélateurs maintenues à -80 degrés Fahrenheit, le laboratoire des chercheurs a stocké des centaines d’échantillons de cellules donnés par des patients plus âgés qui ont été traités à l’hôpital Brigham and Women’s voisin avant la flambée actuelle. Dans un congélateur voisin se trouvent des échantillons nouvellement arrivés de la protéine virale que le vaccin ciblera. Ces échantillons permettront à Levy et à ses collaborateurs de tester des combinaisons vaccin-adjuvant directement sur des cellules de personnes âgées. En revanche, la plupart des recherches sur les vaccins commencent plutôt par les cellules de jeunes souris, cultivées dans les produits sanguins des vaches.

Des dizaines de laboratoires à travers le monde travaillent sur des candidats vaccins, mais il est trop tôt pour savoir lesquels avanceront assez loin pour obtenir l’approbation – et cela pourrait prendre au moins 12 à 18 mois, selon les experts. Le temps nous dira si certains d’entre eux fonctionneront bien sur les personnes âgées, déclare Seth Berkley, PDG de Gavi, la Vaccine Alliance, un partenariat public-privé qui fournit des vaccins à près de la moitié des enfants du monde. “La réalité est: nous avons besoin de nombreux tirs au but ici”, dit-il.

Le programme de Levy chez Boston Children’s était axé sur la recherche d’un vaccin contre la grippe, mais il a commencé à pivoter vers les travaux sur les coronavirus le 1er janvier, lorsque David Dowling, vaccinologue et immunologiste du groupe, a commencé à entendre parler d’une étrange épidémie de pneumonie dans la ville chinoise de Wuhan. . Lorsqu’il a appris que le virus affectait principalement les personnes âgées, il a commencé à s’inquiéter. “J’ai dit:” Tout le monde va faire une grosse erreur. Ils vont développer un vaccin qui fonctionne dans une population normale et en bonne santé, et ils vont manquer aux personnes âgées. Et nous allons tous perdre un an », a déclaré Dowling. Il a commencé à réfléchir à la façon de rechercher une combinaison vaccin-adjuvant pour ce nouveau pathogène.

Un coup de pouce immunitaire

Le système immunitaire humain, dit Dowling, se transforme complètement au cours des premières semaines après la naissance et change de façon spectaculaire à nouveau dans la vieillesse. Ainsi, un vaccin qui est efficace chez des adultes en bonne santé peut ne pas bien fonctionner au début ou à la fin de la vie.

Par exemple, le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline a développé un vaccin contre le paludisme à un coût d’environ 2 milliards de dollars, qui s’est avéré protéger 30 à 50% des adultes et environ 19% des bébés, dit Dowling. Mais il semble offrir moins de protection aux nourrissons de moins de six mois, qui sont les plus à risque de mourir du paludisme. Dans une étude de 2016, Dowling et Levy ont constaté que les globules blancs des nourrissons ne montaient pas une forte réponse à un adjuvant similaire à celui du vaccin contre le paludisme, ce qui suggère la nécessité d’identifier des adjuvants ayant une plus grande activité au début de la vie.

Levy et Dowling commencent maintenant à développer et tester des adjuvants combinés avec divers vaccins candidats COVID-19. Levy dit que leur «menu» d’adjuvants, dont une partie que l’équipe avait déjà testé dans le cadre de son travail sur le vaccin contre la grippe, comprend certains qu’ils achètent sur étagère, certains qui sont cultivés sur place (sur la base d’études de dépistage de petites molécules soutenues par le US National Institutes of Health), et certains que d’autres centres universitaires ou entreprises développent et ont demandé au groupe d’évaluer.

L’équipe du Boston Children n’est pas le seul groupe à tester des adjuvants. Cette semaine, par exemple, Dynavax Technologies, un développeur de vaccins biopharmaceutiques à Emeryville, en Californie, et Clover Biopharmaceuticals, une société de biotechnologie basée en Chine, ont conclu une collaboration de recherche pour étudier une combinaison vaccin-adjuvant contre le COVID-19. Clover développe un candidat vaccin contre le coronavirus à base de protéines appelé COVID-19 S-Trimer, et Dynavax fournit une expertise technique et l’adjuvant CpG 1018 de la société, selon un communiqué de presse conjoint des sociétés.

Bien que le projet de Levy et Dowling soit encore au stade de la planification, ils visent à tester un grand nombre d’appariements vaccin-adjuvant possibles dans des cellules provenant de personnes âgées. Le plan consiste à trouver des combinaisons de candidats prometteurs avant de les passer aux tests sur souris, ce qui est généralement important pour l’approbation fédérale. Il y a tellement de variables impliquées – qui hébergent les protéines cellulaires à cibler, quels adjuvants utiliser, la façon dont le vaccin est formulé, les différentes populations qui doivent être traitées – qu’il ne serait pas possible de tester toutes les combinaisons possibles dans de grands essais cliniques. . Au lieu de cela, l’évaluation de ces combinaisons dans une culture cellulaire pourrait accélérer le développement d’un vaccin et réduire son risque, dit Levy. Les chercheurs espèrent éventuellement tester leurs paires vaccin-adjuvant candidates chez des personnes âgées à travers le monde pour s’assurer que le produit fini fonctionnera dans un éventail de personnes aussi large que possible, ajoute-t-il.

Autres efforts de vaccination

De nombreux autres groupes, dont au moins 40 entreprises dans le monde, travaillent sur leurs propres vaccins COVID-19. Cambridge, Mass., La société de biotechnologie Moderna, soutenue par le NIH, a développé un candidat utilisant la séquence génétique du virus, et il est déjà testé chez les premiers patients. L’approche de Moderna, qui est basée sur des instructions de fabrication de protéines appelées ARN messager, ou ARNm, n’a jamais été utilisée dans un vaccin approuvé. Mais avant l’épidémie de COVID-19, la technologie avait été testée chez environ 1000 personnes en bonne santé, et elle a effectivement généré une réponse immunitaire contre d’autres maladies, a déclaré Tal Zaks, directeur médical de Moderna, dans un article que j’ai publié fin janvier. Il a ajouté que les effets secondaires étaient minimes et que les personnes âgées en bénéficiaient autant que les plus jeunes. «Sur la base de l’immunologie fondamentale et des données initiales dont nous disposons, je m’attends à ce que cela fonctionne aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes», a déclaré Zaks.

Mais Dowling est sceptique qu’une telle nouvelle tactique puisse être utilisée pour fabriquer les milliards de doses qui seront nécessaires dans le monde entier. Et il est moins convaincu que Zaks qu’il protégera les personnes âgées et vulnérables. «Nous pourrions avoir un vaccin qui fonctionne, mais qui ne peut pas être mis à l’échelle ou un vaccin qui ne fonctionne pas et qui peut être mis à l’échelle», explique Dowling.

Dans une autre approche, Natasa Strbo, microbiologiste et immunologiste à l’Université de Miami, a collaboré avec Heat Biologics en Caroline du Nord, pour rechercher une protéine appelée gp96, qui déclenche à la fois une réponse immunitaire ciblée et une réponse plus large, “innée” … en particulier dans les poumons, l’intestin et l’appareil reproducteur. «L’activation appropriée des réponses immunitaires innées est le moteur de votre réponse immunitaire vaccinale réussie. Cela ne fait aucun doute », explique Strbo. Dans un sens, ajoute-t-elle, le gp96 agit à la fois comme un vaccin et un adjuvant, il devrait donc, espérons-le, bien fonctionner chez les personnes de plus de 60 ans.

Levy et Dowling admettent que d’autres vaccins sont plus en avance sur leurs efforts, certains commençant déjà des tests sur l’homme. Mais les chercheurs pensent que leur travail sera plus efficace à long terme car ils quitteront le laboratoire avec un produit plus efficace. “Qu’est-ce qui est plus rapide”, demande Levy rhétoriquement, trouvant une combinaison vaccin-adjuvant dans un laboratoire “ou effectuant 50 études cliniques complexes et coûteuses et découvrant plus tard quel vaccin a fonctionné le mieux pour les plus vulnérables d’entre nous?”

