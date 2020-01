Les vagues de chaleur océanique liées à l’augmentation des enchevêtrements de baleines

Le réchauffement de l’océan a conduit à plus de baleines empêtrées dans des engins de pêche au large des côtes californiennes, selon une recherche publiée hier dans Nature Communications.

L’étude a révélé des liens entre les changements d’espèces fourragères résultant des vagues de chaleur, la reconstitution des populations de baleines et l’augmentation du nombre de baleines emmêlées dans des filets de pêche.

Et le document propose un indice pour évaluer les risques pour la vie marine et la stabilité économique des pêcheries.

“Le réchauffement de l’océan a un impact sur le changement de l’écosystème, et nous avons donc dû trouver un nouvel indice pour mieux le surveiller”, a déclaré Jarrod Santora, auteur principal de l’étude, océanographe de l’écosystème de la NOAA Fisheries et chercheur associé à l’Université de Californie, Santa Cruz.

Les grandes vagues de chaleur marines de 2014 à 2016 ont réduit les populations de krill au large, ce qui a laissé les baleines à bosse en migration affamées et à la recherche d’anchois le long de la côte près des pêcheries actives.

De plus, la vague de chaleur massive de 2019, également connue sous le nom de “la goutte”, a retardé la saison du crabe, ce qui a exacerbé le problème des enchevêtrements de baleines.

“Ce passage de l’alimentation dans l’environnement océanique de la rupture du plateau extérieur à l’environnement proche de la côte a coïncidé avec cette co-occurrence amplifiée entre les baleines et les engins de pêche”, a déclaré Santora.

Santora a blâmé le manque de communication entre les scientifiques et les gestionnaires des pêches pour le pic des enchevêtrements de baleines, mais a déclaré que les parties prenantes ont maintenant les outils pour atténuer les risques.

Des efforts sont en cours pour y remédier. Le California Dungeness Crab Fishing Gear Working Group, par exemple, a été organisé par le California Department of Fish and Wildlife, en partenariat avec le California Ocean Protection Council et la NOAA Fisheries, pour se concentrer sur la réduction de l’engorgement des baleines. Santora est conseillère scientifique du groupe.

“L’objectif du groupe de travail est vraiment d’assurer la prospérité des populations de baleines et de tortues de mer ainsi qu’une pêche commerciale et prospère du crabe dormeur au large des côtes”, a déclaré Paige Berube, responsable du programme de pêche durable du conseil.

Berube a déclaré que cette étude a mis en évidence les impacts climatiques sur les aspects socio-économiques et la conservation écologique.

“Je pense que ce document est un exemple de la façon dont les problèmes des vagues de chaleur marines sont interconnectés avec l’écosystème marin dans son ensemble et doivent être pris en compte dans la gestion des pêches à l’avenir”, a déclaré Berube.

Marissa Baskett, professeure agrégée de sciences et politiques environnementales à UC Davis, a étudié les impacts des vagues de chaleur marines sur les récifs coralliens et le varech.

Baskett a expliqué que le blanchissement des récifs coralliens était le premier signal de changements dus au réchauffement des océans. Les effets du réchauffement sur le corail et le varech ont fourni un exemple pour les résultats chez d’autres espèces comme les baleines à bosse.

“Je pense que c’est une question pour chaque système d’apprendre des précédents et, espérons-le, de pouvoir répondre plus rapidement sur la base des leçons apprises”, a déclaré Baskett.

Malgré le pic des enchevêtrements, la résurgence des populations de baleines a surpris Santora et l’a motivé à penser différemment pour de futures études.

“Cela m’a amené à repenser une grande partie de la science que je fais à l’avenir pour tenir compte de la variabilité climatique, de l’augmentation de la population de prédateurs et de la gestion de ces aspects socio-économiques difficiles”, a déclaré Santora.

Santora a noté la nécessité de futures études sur les impacts socio-économiques pour tirer des leçons des impacts négatifs passés sur les pêcheries.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.