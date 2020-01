Les ventes au détail aux États-Unis augmentent régulièrement; le marché du travail reste tendu

WASHINGTON, 16 janvier (.) – Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté en décembre pour le troisième mois consécutif, les ménages ayant acheté une large gamme de biens tout en réduisant leurs dépenses de véhicules, ce qui suggère que l’économie s’est maintenue. un taux de croissance modéré vers la fin de 2019.

Une autre donnée publiée jeudi a indiqué que le nombre d’Américains qui ont présenté des allocations de chômage a diminué pour la cinquième semaine consécutive, suggérant que le marché du travail est resté robuste malgré le récent ralentissement de la création d’emplois.

Ce facteur devrait soutenir les dépenses de consommation et probablement maintenir la plus longue expansion économique de l’histoire.

Mercredi, la Réserve fédérale a estimé que l’économie avait connu une croissance modeste au cours des six dernières semaines de 2019. La banque centrale américaine a indiqué qu’elle pourrait laisser les taux d’intérêt inchangés au moins au cours de cette année, après avoir réduit les coûts de endettement à trois reprises en 2019.

Le département du Commerce a déclaré jeudi que les ventes au détail avaient augmenté de 0,3% le mois dernier, conformément aux attentes des analystes. Les données de novembre ont été révisées à la hausse pour indiquer une augmentation de 0,3% au lieu de l’avance de 0,2% initialement signalée.

Dans la comparaison interannuelle, le rapport a marqué une augmentation de 5,8% pour le dernier mois de l’année dernière. Excluant les ventes de voitures, les matériaux de construction et les services alimentaires, la lecture a montré une augmentation de 0,5% le mois dernier.

Bien qu’un rapport publié la semaine dernière ait fait état d’un ralentissement de la création d’emplois en décembre, le marché du travail reste solide.

Dans un rapport séparé, le département du Travail a déclaré jeudi que les demandes initiales d’allocations de chômage de l’État avaient chuté de 10 000 à un chiffre corrigé des variations saisonnières de 204 000 au cours de la semaine se terminant le 11 janvier.

Les économistes avaient prévu que les demandes d’aide au chômage s’élèveraient à 216 000 la semaine dernière.

Mais bien que ces demandes diminuent, des signes inquiétants apparaissent sur le marché du travail. Les données de jeudi indiquent qu’il y a eu des licenciements en 2019 et au début de 2020 dans les domaines de la fabrication, du transport, de la construction, de l’éducation, de l’hôtellerie et de l’industrie alimentaire.

Certaines des pertes d’emplois dans le secteur manufacturier, qui se sont propagées dans au moins huit États, pourraient être liées à la guerre tarifaire de 18 mois entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait être reportée après la signature de la première phase d’un accord commercial mercredi.

Dans un autre rapport, le Département du commerce a indiqué que les stocks des grossistes avaient connu leur plus forte baisse en plus de deux ans et demi en novembre avant une flambée des ventes, ce qui suggère que l’investissement en stocks pourrait freiner la croissance au quatrième trimestre. .

Les stocks des grossistes ont diminué de 0,2% en novembre, leur plus forte baisse depuis avril 2017, après avoir augmenté de 0,1% en octobre. Les économistes consultés par . avaient prédit une baisse de 0,1% au cours de l’avant-dernier mois de l’année.

(Rapport de Lucia Mutikani. Édité en espagnol par Marion Giraldo)