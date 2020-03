Les ventes des supermarchés en Espagne montent en flèche en février, avant la mise en quarantaine

MADRID, 30 mars (.) – Les ventes dans les grandes chaînes de supermarchés ont enregistré une augmentation de 12% en février, avant l’état d’alerte que le confinement temporaire de la population pour contenir la propagation de coronavirus.

Selon un rapport de l’Institut national de la statistique (INE), dans les grandes chaînes – dont Mercadona, DIA, Ahorramás et Lidl – les ventes au détail ont augmenté de 12,0% d’une année sur l’autre en février 2020, dans un contexte de peur croissante de la propagation du virus au-delà de la Chine. Dans les grands magasins – comme Carrefour et Alcampo – l’augmentation est de 7,3%.

Dans l’ensemble, et selon les données désaisonnalisées, les ventes dans les magasins de détail en Espagne ont augmenté de 1,8% d’une année sur l’autre en février et ont enchaîné 17 mois de plus. Les données sans ajustements ont montré une augmentation de 5,5% d’une année sur l’autre en février, ce qui est le taux le plus élevé depuis juin et le dix-septième mois en hausse.

Malgré le fait que les données de mars sur les ventes des supermarchés puissent montrer l’effet de la thésaurisation des aliments et autres produits de base par les consommateurs, la fermeture de la plupart des magasins depuis le milieu dudit mois aura un effet très négatif sur les statistiques.

(Information de Tomás Cobos, édité par Michael Susin)