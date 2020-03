Les vents et les inondations se dirigent vers le sud des États-Unis. UU.

Les prévisionnistes ont annoncé un système de tempête qui se déplace aux États-Unis. UU. de la Californie au sud. Un accident de neige a fait deux morts en Californie. De violents orages sont attendus dans le centre du Texas.

Plusieurs systèmes de tempêtes se déplacent à travers le pays de la Californie à la côte du golfe, laissant de fortes chutes de neige dans les montagnes occidentales et des inondations dans le sud, a rapporté ABC News.

Les météorologues ont déclaré qu’il était tombé à un pied de neige de la Sierra Nevada en Californie aux montagnes Rocheuses au Wyoming, provoquant des accidents et des accumulations de neige qui empêchent la circulation.

L’un des principaux accidents survenus a coûté la vie à deux personnes, ce qui a entraîné la fermeture de l’I-80 pendant la nuit.

Les prévisionnistes ont indiqué que lundi matin, les tempêtes ont commencé à se propager de la Californie à la vallée de l’Ohio avec de fortes pluies entraînant des inondations soudaines au sud du Missouri, selon ABC News.

En plus des inondations, de forts orages pourraient également produire des vents forts et dommageables aujourd’hui autour de Memphis et de Nashville.

Ils ont également signalé que mardi de fortes pluies se déplaceraient vers Atlanta et une grande partie du sud-est.

De violents orages sont attendus dans le centre du Texas, où les vents d’ouragan seront la plus grande menace pour la population.

Mercredi, les tempêtes devraient se poursuivre dans tout le Sud et provoquer de nouvelles inondations dans la région.

De même, vendredi, des orages violents pourraient produire des vents dommageables sur la côte du golfe de Houston à la Nouvelle-Orléans et au Florida Panhandle.

Étant donné que des jours de pluie sont attendus dans les mêmes régions du sud, les menaces d’inondations se sont accrues et les autorités ont indiqué que certaines régions pourraient voir plus d’un demi-pied de pluie, ce qui signifie que cela pourrait devenir une situation dangereuse au milieu de la semaine.

Attention: les chances de pluie / tempête augmentent du mardi soir au jeudi matin. Risque léger grave. Le risque dépendra de l’endroit où le front chaud s’installe. Risque léger de précipitations excessives principalement du nord vers le sud de l’EM. Météo si moniteur de voyage. @wdsu #nola #lawx #mswx pic.twitter.com/YktfWz0ZZH

– Margaret Orr (@MargaretOrr) 2 mars 2020

Inondations aux États-Unis: que faire en cas d’urgence

Les scientifiques du National Office of Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont de mauvaises nouvelles pour les habitants de la côte des États-Unis: il est prévu que pour cette année et les prochaines décennies, une augmentation considérable des records annuels d’inondations aux États-Unis dans plus de 40 villes.

Cela est dû à un changement du niveau de la mer et à d’autres phénomènes comme El Niño, bien qu’il ne soit pas exclu que le changement climatique soit un facteur de l’augmentation des précipitations et, par conséquent, des futures inondations aux États-Unis appartenant à la côte américaine.

Les représentants de la NOAA disposent de données alarmantes: ils ont prédit que les inondations côtières pourraient durer jusqu’à 75 jours en 2050, bien qu’en 2030 on estime qu’elles durent entre 7 et 15 jours; Ils expliquent que le niveau de la mer a augmenté d’un pouce par an et qu’une augmentation pouvant atteindre 40 centimètres est attendue dans la mer du New Jersey d’ici 2050.