Les véritables coûts de la pandémie de COVID-19

COVID-19 a balayé le monde dans une pandémie mondiale aux proportions extraordinaires. Le débat sur ses éventuels coûts pour la santé continue de faire rage, mais une estimation des Centers for Disease Control suggère qu’entre 200 000 et 1,7 million de décès pourraient être attendus aux États-Unis seulement, en fonction du taux de mortalité éventuel, et sans ajustement pour les mesures correctives actuellement en cours. endroit. Cela fait de la pandémie une proposition terrifiante, qui a galvanisé l’attention du public de manière appropriée à l’échelle mondiale.

En réponse directe, les pays du monde entier, à commencer par la Chine, où le virus a été diagnostiqué pour la première fois, ont mis en œuvre des mesures de distanciation physique qui deviennent de plus en plus complètes et normatives, car les infections à COVID-19 continuent d’augmenter et menacent de submerger les systèmes de santé. Ces mesures varient selon les États et les localités aux États-Unis et, à la fin mars, comprenaient 30 ordonnances à l’échelle de l’État ordonnant généralement aux personnes de rester chez elles, sauf pour les activités essentielles.

Il ne fait aucun doute que certaines de ces mesures sont nécessaires et qu’en l’absence de tels efforts, nous courons le risque de submerger des systèmes de santé fragiles et d’entraîner une mortalité importante. Le défi, malheureusement, est que la solution que nous adoptons n’est pas gratuite et peut avoir en soi des conséquences dévastatrices pour la santé. Nous provoquons un ralentissement économique de l’ensemble du pays, et par conséquent du monde, dont les effets se feront sentir dans les années à venir. En termes d’emploi, les premiers signes de dommages donnent à réfléchir. Le 2 avril, les demandes de chômage ont atteint un chiffre choquant de 6,6 millions. Si le chômage passait à deux chiffres, comme les prévisions l’indiquent généralement, des dizaines de millions d’Américains pourraient être sans emploi. Contrairement à la Grande Récession dans laquelle presque tout le monde a été touché, il est très probable qu’en raison de la nature de ces mesures, les pertes d’emplois se répercuteront de manière disproportionnée sur les emplois moins bien rémunérés où le télétravail n’est pas possible. Les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis (2017-2018) ont montré que seulement 9,2% des emplois avec des revenus égaux ou inférieurs au 25e centile pouvaient être effectués par télétravail. Reflétant les injustices historiques et structurelles reflétées sur le marché du travail, il existe également des différences marquées selon la race et l’origine ethnique dans la capacité de travailler à distance. Ceux qui ne peuvent pas le faire comprennent un nombre disproportionné d’Afro-Américains et d’Hispano-Américains / Latino-Américains; les Blancs sont deux fois plus susceptibles de pouvoir faire du télétravail que les groupes minoritaires. Le chômage dû à l’éloignement social, en plus d’être de grande ampleur, risque donc d’exacerber les inégalités existantes entre les groupes raciaux / ethniques.

La perte de revenu qui en découle affectera le plus ceux qui sont le moins en mesure de se le permettre. Les données de 2018-2019 compilées par la Réserve fédérale américaine suggèrent qu’un adulte américain sur 10 a déjà eu des problèmes de factures mensuelles. La recherche a également indiqué que face à une facture inattendue de seulement 400 $, 27% des Américains devraient emprunter ou vendre quelque chose pour payer les dépenses (sans compter l’utilisation des cartes de crédit) et 12% ne seraient pas en mesure de couvrir les dépenses. du tout. Ces chiffres sont susceptibles d’augmenter en réponse aux pertes d’emplois et à la réduction des heures de travail disponibles dans ces populations.

Les pertes d’emplois aggravées sont les effets des fermetures d’écoles. Les systèmes scolaires fournissent un soutien social important, en particulier aux ménages monoparentaux. Plus de 10 pour cent de tous les ménages afro-américains sont constitués d’une mère monoparentale avec un ou plusieurs enfants, confrontés désormais au double fardeau de l’insécurité de l’emploi et du manque d’options de garde d’enfants. Les fermetures d’écoles affectent également de manière disproportionnée plus de 1,3 million d’écoliers américains qui étaient déjà sans abri, pour qui le soutien d’un environnement scolaire est particulièrement essentiel.

La prochaine récession économique est également susceptible d’avoir un effet durable sur les salaires à plus long terme, avec des implications particulières pour les diplômés en 2019-2020. Les jeunes travailleurs portent souvent un fardeau important en période de récession, à la fois en termes de taux de chômage plus élevés et de salaires plus bas, qui tendent à chuter le plus pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Un peu plus de la moitié des diplômés après la Grande Récession ont trouvé un emploi neuf mois après l’obtention du diplôme, souvent avec des conditions et un salaire moins bons qu’ils n’auraient autrement. Ces conséquences sont durables, les baisses de revenus persistant des décennies plus tard. Par rapport à l’entrée sur le marché du travail dans un taux de chômage d’environ 5%, ceux qui entrent sur le marché du travail lorsque le chômage est élevé (environ 20%) ont, par le passé, subi une perte de salaire annuelle moyenne de 20%, voire 15 ans après l’obtention du diplôme.

Par conséquent, pour quantifier les changements économiques provoqués par COVID-19, il faudra tenir compte de l’effet disproportionné sur les 38,1 millions d’Américains déjà dans la pauvreté (un nombre susceptible d’augmenter considérablement); les près de quatre millions de diplômés universitaires en 2019-2020; les 6,6 millions d’Américains qui ont déposé une demande de chômage début avril; et les nombreux autres qui pourraient perdre leur emploi au cours des prochaines semaines. Bien que le programme de secours adopté par le Congrès puisse atténuer certains de ces changements, cela dépendra en grande partie de la manière dont les mesures de ce paquet seront effectivement mises en œuvre et de la mesure dans laquelle cette mise en œuvre réussira à limiter les pertes d’emplois dues à la contraction économique.

L’ampleur et la répartition inégale de cette perturbation de la vie humaine doivent nous faire réfléchir. De telles mesures ne provoquent pas seulement des perturbations économiques mais sont également extrêmement néfastes pour la santé de la population. Se concentrer uniquement sur les méfaits de la santé associés au chômage, à la perte de revenu et au large impact sur les résultats de santé mentale associés aux événements traumatisants et à l’isolement social peut nous donner une idée de la pointe de l’iceberg.

Le chômage est depuis longtemps associé à une augmentation significative du risque de décès en général, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés aux États-Unis. Le risque de maladie cardiaque, principale cause de décès aux États-Unis avec près de 650 000 décès par an, augmenter de 15 à 30% chez les hommes au chômage depuis plus de 90 jours. Chez les travailleurs âgés, la perte involontaire d’emploi peut plus que doubler le risque d’accident vasculaire cérébral, qui fait déjà 150 000 morts aux États-Unis par an, et augmente la probabilité de symptômes dépressifs qui persistent ensuite pendant des années. Ces méfaits sont probablement exacerbés par l’isolement social à plus long terme concomitant, qui est en soi associé à une augmentation de 30% du risque de mortalité. La solitude et l’isolement social ont été associés à une augmentation de 29% du risque de maladie coronarienne incidente et à une augmentation de 32% du risque d’AVC. L’ampleur de ces risques élevés pour la santé est importante, comparable à celle causée par le tabagisme léger ou l’obésité.

Le revenu lui-même, bien sûr, est fortement associé à une mauvaise santé dans la distribution des revenus, qu’il soit mesuré par l’espérance de vie, l’état de santé ou la mortalité infantile. L’écart d’espérance de vie entre les 1% les plus riches et les plus pauvres des États-Unis est d’environ 14 ans, un écart qui, contrairement à d’autres pays à revenu élevé, n’a cessé de croître ces dernières années.

La perte de revenus associée au fait d’être sur une courbe économique récessive après l’obtention du diplôme entraîne également des résultats de santé négatifs et durables. L’obtention d’un diplôme en récession est associée à une augmentation d’environ 6% du taux de mortalité de cette cohorte, ajusté en fonction de l’âge. Une augmentation de 1% du taux de chômage dans l’État lors de la première entrée sur le marché du travail a été associée à une augmentation de 6,7% des symptômes dépressifs chez les hommes à 40 ans.

Le bilan de la santé mentale au niveau de la population est également susceptible d’être important, compte tenu de la combinaison de l’isolement social; perte d’emploi et de revenu; et des craintes justifiées concernant COVID-19. Des recherches antérieures ont montré qu’une grave récession économique était associée à une prévalence accrue de détresse psychologique, de troubles mentaux courants, de troubles liés à la toxicomanie et au suicide. Les chômeurs, les personnes endettées ou confrontées à des difficultés financières, les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants et les familles avec enfants sont particulièrement touchées. La récession économique est en soi un événement traumatisant, en particulier lorsqu’elle est combinée à une pandémie et à des mesures de distanciation sociale. À la suite d’autres catastrophes naturelles ou d’origine humaine, la prévalence du trouble de stress post-traumatique a été signalée comme étant de 30 à 40% chez les personnes immédiatement touchées, de 10 à 20% chez les secouristes et de 5 à 10% dans le grand public. Près de 10% des New Yorkais ont augmenté leur taux de tabagisme et près de 25% ont augmenté leur consommation d’alcool après les attentats terroristes du 11 septembre.

COVID-19 est une menace pour la santé mondiale qui exige une action audacieuse, malgré les lacunes dans nos données et notre compréhension. Cependant, toutes les mesures que nous prenons doivent tenir compte de l’ensemble des conséquences de ces conséquences, d’autant plus que ces conséquences concernent les plus vulnérables de la société. Pour servir le bien public, nous devons équilibrer la menace urgente que représente COVID-19, tout en témoignant des inégalités que cette crise et des mesures visant à y faire face exposent et exacerbent. Cela exige également que nous traitions les deux avec la même attention. La discussion publique autour de COVID-19 a vu beaucoup de discussions sur les conséquences de l’urgence – ceux affectés par le virus lui-même – mais beaucoup moins sur les conséquences importantes de nos efforts d’atténuation. Les deux sont essentiels, tous deux façonnent la santé du public et doivent tous deux éclairer les politiques publiques, y compris nos actions actuelles et notre réflexion future sur la manière de prévenir les conséquences des pandémies à venir.

