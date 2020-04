Les verrouillages contre les coronavirus ont changé la façon dont la Terre bouge

La pandémie de coronavirus a semé le chaos dans les vies et les économies du monde entier. Mais les efforts pour freiner la propagation du virus pourraient signifier que la planète elle-même bouge un peu moins. Les chercheurs qui étudient les mouvements de la Terre signalent une baisse du bruit sismique – le bourdonnement des vibrations dans la croûte terrestre – qui pourrait être le résultat de la fermeture des réseaux de transport et d’autres activités humaines. Ils disent que cela pourrait permettre aux détecteurs de repérer des tremblements de terre plus petits et de stimuler les efforts pour surveiller l’activité volcanique et d’autres événements sismiques.

Une réduction du bruit de cette ampleur n’est généralement ressentie que brièvement autour de Noël, explique Thomas Lecocq, sismologue à l’Observatoire royal de Belgique à Bruxelles, où la baisse a été observée.

Tout comme les événements naturels tels que les tremblements de terre provoquent le déplacement de la croûte terrestre, les vibrations provoquées par les véhicules en mouvement et les machines industrielles le font également. Et bien que les effets provenant de sources individuelles puissent être faibles, ils produisent ensemble un bruit de fond, ce qui réduit la capacité des sismologues à détecter d’autres signaux se produisant à la même fréquence.

Les données d’un sismomètre de l’observatoire montrent que les mesures visant à freiner la propagation du COVID-19 à Bruxelles ont provoqué une baisse d’environ un tiers du bruit sismique d’origine humaine, explique Lecocq. Les mesures comprenaient la fermeture d’écoles, de restaurants et d’autres lieux publics à partir du 14 mars et l’interdiction de tout voyage non essentiel à partir du 18 mars.

La baisse actuelle a augmenté la sensibilité de l’équipement de l’observatoire, améliorant sa capacité à détecter les ondes dans la même gamme de hautes fréquences que le bruit. Le sismomètre de surface de l’installation est désormais presque aussi sensible aux petits tremblements de terre et aux explosions de carrière qu’un détecteur homologue enfoui dans un forage de 100 mètres, ajoute-t-il. “Cela devient vraiment calme maintenant en Belgique.”

Boost d’information

Si les blocages se poursuivent dans les mois à venir, les détecteurs basés dans les villes du monde entier pourraient être plus efficaces que d’habitude pour détecter les emplacements des répliques sismiques, explique Andy Frassetto, sismologue aux Incorporated Research Institutions for Seismology à Washington DC. “Vous obtiendrez un signal avec moins de bruit sur le dessus, vous permettant d’extraire un peu plus d’informations de ces événements”, dit-il.

La chute du bruit pourrait également profiter aux sismologues qui utilisent des vibrations de fond naturelles, telles que celles des vagues océaniques, pour sonder la croûte terrestre. Étant donné que l’activité volcanique et l’évolution des nappes phréatiques affectent la vitesse de déplacement de ces vagues naturelles, les scientifiques peuvent étudier ces événements en surveillant le temps qu’il faut à une vague pour atteindre un détecteur donné. Une baisse du bruit d’origine humaine pourrait augmenter la sensibilité des détecteurs aux ondes naturelles à des fréquences similaires, explique Lecocq, dont l’équipe prévoit de commencer à tester cela. “Il y a de grandes chances que cela puisse conduire à de meilleures mesures”, dit-il.

Les sismologues belges ne sont pas les seuls à constater les effets du verrouillage. Celeste Labedz, étudiante diplômée en géophysique au California Institute of Technology de Pasadena, a tweeté qu’une baisse de bruit similaire avait été détectée par une station de Los Angeles. “La goutte est vraiment sauvage”, a-t-elle déclaré.

Cependant, toutes les stations de surveillance sismique ne verront pas un effet aussi prononcé que celui observé à Bruxelles, explique Emily Wolin, géologue à l’US Geological Survey à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. De nombreuses stations sont délibérément situées dans des zones reculées ou des forages profonds pour éviter le bruit humain. Ils devraient voir une diminution plus faible, voire aucun changement, du niveau de bruit haute fréquence qu’ils enregistrent, dit-elle.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 31 mars 2020.

