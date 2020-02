Les vidéos impressionnantes de l’activité du volcan Popocátepetl en début de matinée

Le Popocatepetl Il est situé à 5426 mètres d’altitude, un volcan qui rend constamment justice à son nom d’origine nahuatl qui signifie «montagne qui fume»mais pour la même raison C’est un risque pour plus de 25 millions de personnes qui vivent autour de lui au Mexique et que depuis le 21 décembre 1994, jour où il a réactivé son activité volcanique, il n’a cessé de garder les Mexicains dans l’attente de ses explosions impressionnantes.

Depuis 26 ans, les étapes effusives et explosives du volcan ont représenté une constante mouvement au feu de signalisation d’avertissement volcanique qui est actuellement en Phase jaune 2, ce qui signifie qu’il présente non seulement cRéception et destruction des dômes de lave, vous pouvez également présenter fluxes de boue ou de débris, cendres tombent dans les zones voisines, plumes de vapeur d’eau et chute de fragments incandécents.

Contrairement à 1994, à notre époque, la technologie a progressé à pas de géant, alors maintenant le volcan le plus actif du Mexique est surveillé 24 heures par jour, 365 jours par an avec des caméras spécialisées qui permettent aux Mexicains d’être spectateurs de leurs impressionnantes éruptions et explosions.

Les deux derniers ont eu lieu les 23 et 25 février 2020. La première d’entre eux sont allés à 00:43 am qui a laissé non seulement une image éblouissante, également présentée des fragments incandescents sur les pentes du volcan et une colonne éruptive de plus de 1,5 kilomètre de haut qui s’est dispersée vers l’État du Mexique.

Mais, dans cette vidéo, autre chose que l’explosion a appelé l’attention: une supposée lumière intermittente que l’on voit parmi le nuage de fumée émis par le volcan. Ce phénomène a été souligné par les utilisateurs de réseaux sociaux comme un rayon supposé; cependant, le National Disaster Center (Cenapred) n’a attribué la lueur à aucun événement particulier, n’a signalé que l’activité volcanique du colosse, populairement connu sous le nom de “Don Goyo.”

La deuxième explosion s’est produite le 25 février 2020 à 00:16, dans la vidéo partagée par le Centre national de protection civile on peut voir comment, encore une fois, le volcan jette des fragments incandescents sur les pentes autour du cratère et il a été signalé que la colonne de cendres et de gaz qu’elle émettait faisait 1,5 kilomètre de haut, même qui a été dispersé au nord-est.

L’un des comptes du réseau social Twitter qui est responsable du partage des vidéos du colosse est Webcams Mexique (@webscamsmexico). Dans le cas de Popocatépetl, Chacun qui présente une explosion, partage une compilation des vidéos fournies par les autorités de différents points des zones environnantes.

Avant ces deux explosions, Protection civile de l’État de Puebla a pris soin de exhortez les résidents à ne pas s’approcher du volcan à moins de 12 kilomètresspécifiquement Il a demandé à la population de rester à l’écart du cratère “en raison du danger de chute de fragments balistiques”.

En plus de émettre des recommandations pour la chute imminente de cendres volcaniques, parmi lesquelles: couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un embout buccal, nettoyer les yeux et la gorge avec de l’eau pure, utiliser des lunettes pour protéger les yeux, fermer les fenêtres et éviter les activités de plein air libre.

En outre, averti entre les scénarios prévus pour les explosions constantes est la activité explosive d’échelle faible à intermédiaire, pluies de cendres légères à modérées dans les populations voisines, possibilité d’écoulements pyroclastiques et fous à court terme.