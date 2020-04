Les villes bondées sont-elles la raison de la pandémie de COVID-19?

La densité est-elle vraiment le moteur de cette épidémie ou l’idée est-elle déplacée? Lorsque les gens sont serrés dans les zones urbaines, ils entrent en contact plus souvent et ont ainsi plus de chances de propager la maladie. Cette intuition coïncide avec notre compréhension standard de la propagation des maladies infectieuses, mais seulement en partie.

Pour comprendre l’ampleur et la rapidité de propagation d’une maladie infectieuse, les épidémiologistes se réfèrent à quelque chose appelé le nombre de reproduction ou R. Il mesure le nombre moyen de personnes qu’une personne infectée transmettra la maladie au cours de leur infection. R est calculé en multipliant quatre valeurs moyennes: le taux de contact d’un individu, C; la probabilité de transmission lorsqu’une personne sensible contacte une personne infectée T; le temps qu’il faut à une personne infectée pour se rétablir – appelée durée D – et la fraction de personnes sensibles dans la population S.

L’intuition selon laquelle la densité de population augmente la propension d’une épidémie à se propager dans les villes est correcte dans le sens où une densité accrue entraîne probablement une augmentation du taux de contact d’un individu, ce qui augmente le nombre de reproducteurs et conduit à de plus grandes épidémies de maladies infectieuses en zones denses.

Nous avons terminé une analyse statistique des cas de COVID-19 au niveau du comté ainsi que plusieurs variables explicatives potentielles. La densité est liée positivement au nombre de cas actuels, mais l’effet est relativement faible. La composante densité de R n’inclut pas la partie dynamique de l’histoire, qui est plus importante à ce stade de l’épidémie.

À mesure qu’une épidémie se développe, de plus en plus de personnes sont infectées puis récupèrent pour devenir immunisées. (Dans la plupart des maladies infectieuses virales comme COVID-19, nous attendons cependant des preuves concluantes à ce sujet.) À mesure que l’épidémie se développe, il reste moins de personnes à infecter; en termes de calcul de R, cela signifie que la fraction des personnes sensibles dans la population S diminue. On peut penser à S comme la quantité de bois sur un feu; une fois le bois brûlé, le feu s’éteint. Une fois qu’il y a trop peu de personnes susceptibles d’être infectées, l’épidémie s’éteint. Cela se produit lorsque R devient inférieur à un. A ce niveau, chaque personne infectée transmet la maladie à moins d’une personne en moyenne sur la durée de son infection; une fois qu’ils se rétablissent, le nombre de personnes infectées est plus petit. Une fois qu’une maladie infectieuse pénètre dans une population, elle brûlera jusqu’à ce que S soit suffisamment petite, puis elle disparaîtra en cendres.

Si nous réfléchissons à ce processus dans le spectre des villes des États-Unis, nous nous attendons à voir une histoire similaire se dérouler dans de nombreuses régions du pays. Seattle, New York et diverses villes californiennes ne sont que les premières à passer par ce processus. Miami et la Nouvelle-Orléans pourraient suivre rapidement, et bien d’autres arriveront dans les prochaines semaines.

Par exemple, imaginez chaque ville comme une petite forêt d’arbres. Une fois que la foudre frappe n’importe où dans la ville, la forêt brûle jusqu’à épuisement du bois. Parce que les villes denses ont une plus grande valeur de taux de contact d’un C individuel, elles brûleront un peu plus vite et un peu plus longtemps, mais ce qui se passe à New York sera reproduit dans les villes à travers le pays; Aujourd’hui, New York sera Topeka ou Tucson demain.

L’attention portée à la densité de New York et d’autres grandes villes est trompeuse. L’épicentre aurait pu être n’importe où. La foudre aurait pu tout aussi bien frapper à Chicago, à St. Louis ou à Seattle en premier. Avons-nous oublié qu’il a effectivement atterri à Seattle en premier? Dans la seconde moitié de mars, nous nous sommes concentrés sur la banlieue de New Rochelle, dans l’État de New York, à peine la première ville qui vient à l’esprit quand on pense à la densité urbaine.

Malgré le fait que le premier éclair ait pu frapper n’importe où, les grandes villes comme New York, Seattle et Los Angeles ont tendance à les attirer. Ce sont tous des pôles commerciaux avec un afflux important de tourisme et de voyages d’affaires. Les maladies infectieuses ne sont pas placées au hasard dans les villes. Ils visent précisément des endroits comme New York et Los Angeles, car beaucoup de gens y entrent et en sortent. Ce n’est pas un accident historique que nous voyons les épidémies de COVID-19 se produire dans ces villes en premier.

Si nous revenons à nouveau à l’analyse des données, nous voyons cet effet. Les comtés qui avaient des premiers cas de COVID-19 ont un nombre de cas beaucoup plus important aujourd’hui. Cet effet éclipse celui de la densité de population. Le moment de l’arrivée précoce des cas est beaucoup plus important que celui de la densité de la population. Il n’y a pas de comtés à faible risque; juste des comtés qui n’ont pas encore été découverts par la pandémie.

Accorder trop de poids à la densité urbaine est une erreur. Nous sommes au début d’une épidémie qui déferle sur les États-Unis.Il peut sembler actuellement que la densité soit le principal moteur des maladies infectieuses qui surviennent à travers le pays. Mais ce n’est que parce que ces centres de voyage urbains ont attiré les premiers éclairs. Il est probable que dans deux mois, nous nous concentrerons moins sur la densité de la ville de New York en tant que force motrice et que nous remarquerons plutôt des cas à travers le pays et notons que des endroits comme Seattle, Los Angeles et New York se sont avérés être la première vague de la courbe. Les villes et les comtés qui semblent immunisés aujourd’hui ne le resteront pas demain. Ils ne sont qu’à un éclair de devenir New York. Ils doivent s’attendre à la pandémie qui se prépare et s’y préparer.