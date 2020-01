Les voitures folles du leader de Metallica: voici sa collection extravagante de hot-rods

Les voitures et le rock and roll partageaient de nombreux chemins. Et plus le rocher est lourd, plus l’empathie avec la mécanique est grande. En Argentine, Norberto Napolitano, le mythique Pappo, était un amoureux reconnu du fer, en plus d’avoir été l’un des meilleurs guitaristes de ces terres. Ce même passe-temps est partagé par James Hetfield, voix et leader de Metallica, propriétaire d’une collection de voitures, parmi lesquels il y a une série de hot-rods qui l’a facilité dans un musée californien et qui sera exposé pendant presque toute l’année. Le début de cet événement coïncide avec la sortie du livre du musicien sur sa passion pour les moteurs, intitulé Reclaimed Rust: The Four-Wheeled Creations of James Hetfield.

Ce sera le livre et l’exposition, des voitures qui ont été créées par le guitariste et l’un des fondateurs de Metallica. Ce n’est donc pas un hasard si “Fuel” est l’une des chansons de ce groupe préféré de Hetfield. Ceci est reconnu dans le documentaire Some Kind of Monster, publié par le groupe dans les années qui ont suivi l’édition de l’album St. Anger. Le thème, de l’année 1997, fait référence à la passion et aux excès qui existent habituellement dans le monde des morsures, où vous ne vivez pas seulement à la limite à cause de la conduite imprudente.

Il est attendu par la présence de Hetfield au Petersen Automobile Museum comme la première apparition publique du musicien après, fin septembre, il a de nouveau été interné pour tenter de lutter contre sa dépendance à l’alcool, c’est pourquoi le groupe a dû suspendre le tronçon d’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) de la tournée mondiale. Cette même tournée fera revenir les Américains en Argentine pour jouer pour la septième fois, en avril prochain, maintenant sur le terrain de Polo argentin.

Hetfield est né le 3 août 1963 en Californie. Enfant, il a commencé à montrer son adoration pour les voitures, il a donc en mémoire les modèles des années 60 et 70, lorsque les soi-disant muscle cars explosent (Ford Mustang et Chevrolet Camaro comme les plus grands représentants). Mais il s’est aussi habitué à voir les appels hot-rods, les voitures des années 30, 40 et 50 transformées en monstres mécaniques grâce à divers processus de personnalisation, de l’utilisation de moteurs plus puissants et de réformes de la carrosserie qui les ont transformés en une sorte de mutants mécaniques qui ont généré la folie chez les Américains.

Quand il a commencé à gagner de l’argent avec Metallica, au milieu des années 80 (le groupe a été fondé en 1981 et leur premier album, Kill ‘Em All, est sorti en 1983), Il a également commencé à acquérir de nombreuses voitures qu’il a dans sa collection aujourd’hui, principalement fabriqués à la main pour leur donner une personnalité particulière. «Voir une exposition de hot-rods, c’est comme regarder de l’art. Vous pouvez réagir comme si vous ne compreniez pas ce que vous voyez, ou comment il ne m’est pas venu à l’esprit de le faire. Ou vous pouvez également demander qui peut conduire cette voiture. Par conséquent, que Dieu bénisse l’Amérique, parce que vous pouvez conduire sur leurs routes avec ces voitures », a dit Hetfield sur la culture motrice des Américains.

Ce sont quelques-unes des voitures qui seront exposées du 1er février au 30 octobre au Petersen Automobile Museum. Une fois le don du musicien connu, le musée a informé que le dirigeant de Metallica recevra le titre de «membre fondateur» de ladite entité, statut que reçoivent toutes les personnes qui font des dons importants.

Jaguar “Black Pearl” de 1948

Il est le plus convoité de la collection Hetfield. Le Californien a construit ce Black Pearl à partir de zéro avec le soutien du constructeur automobile personnalisé Rick Dore. Il a été récompensé en 2014 par la All-American Association of Goodguys Rod & Custom. Il s’inspire des marques européennes des années 30. Le châssis est construit sur mesure avec des longerons extérieurs Jaguar de 1948. Sur son extérieur, il a une couleur noire intense et dispose d’un moteur Ford V8 de 375 chevaux et d’une suspension. Mustang

Lincoln Zephyr “Voodoo Priest” 1937

Cette voiture a été conçue pour Hetfield par l’équipe RD Kustoms, bien qu’elle ait une préhistoire unique. Il appartenait à l’origine à un soldat qui a combattu au Vietnam. À son retour en 1972, il a laissé sa voiture dans l’allée menant à la maison de sa mère et a été découvert là-bas, des décennies plus tard, par Hetfield, qui a fini par l’acheter. La réforme comprenait un couvercle bas, des feux arrière personnalisés, un double échappement et une garniture en laiton. Arbore désormais une peinture vert pomme aux accents chromés. Son moteur V12 a été revitalisé avec trois carburateurs Stromberg 97 et un Powermaster PowerGen. Pour un plus grand confort de conduite, ils l’ont équipé d’une transmission automatique.

1956 Ford F-100 ramasser

Il a été acheté en ligne par une personne âgée avec qui il partageait ses goûts, à tel point que le camion était déjà peint dans la couleur violette qu’il entretient. Dans la personnalisation, il a travaillé avec l’atelier Blue Collar Customs. Il a un moteur Oldsmobile 455ci, qui érode à l’origine environ 370 chevaux, bien que dans ce cas il ait été “touché” pour augmenter sa puissance. Ensuite, il a des éléments de Mustang, Chevy Impala, Chrysler 1960/1961, Ford Thunderbird, une Saturn et une Buick de 1953. Que dit un mutant entier.

1961 Lincoln Continental

Un exposant de luxe des années 60. À première vue, il semble avoir peu d’intervention de Hetfield et ses copains et peut même sembler un peu fade. Mais regardez attentivement et trouvez des détails tels que l’échappement latéral et la façon dont le satin noir fait ressembler la voiture à une dalle de métal brutale, tandis que les lignes de carrosserie s’estompent en noir.

Auburn Speedster «Slow Burn» de 1936

Une autre coproduction avec Rick Dore. Son “Slow Burn” comportait un supplément d’élégance et d’étincelles personnalisées, arborant une peinture couleur bière et des pneus personnalisés uniques, conçus par Hetfield lui-même. Pour terminer son caractère personnalisé accentué, des accessoires nickelés supplémentaires qui créent une apparence d’étoile ont été incorporés. Ce roadster a remporté le prix Goodguy West Coast Custom 2010 pour sa grande beauté et son ingéniosité.

Coupé Ford 1937 «Crymson Ghost»

Ventilateurs hot-rods ils ont trouvé quelques modèles du coupé Ford 1937 qui avaient subi une transformation, bien que, par ses formes, il se prête clairement à la personnalisation. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Hetfield a de nouveau rejoint Rick Dore pour personnaliser ce type de “vilain petit canard”. Et c’est pourquoi ce sera l’une des sensations qui seront exposées à Los Angeles.

Packard «Verseau» de 1934

Cette voiture a peu à voir avec les modèles originaux des années 30. Une preuve évidente de tout le travail que Hetfield et son équipe font pour vraiment personnaliser ces véhicules afin d’atteindre les caractéristiques de ce qu’un véhicule appartenant au véhicule est censé être. Leader Metallica. Il a une très haute résolution des roues cachées.

Ford Iron Fist Coupé, 1936

Hetfield s’est tourné vers Blue Collar Customs pour le personnaliser. Il l’a d’abord coupé et installé un nouveau système de suspension pneumatique. Le toit a ensuite été ajouté et un nouveau coin arrondi a été fait pour le coffre. Le plan initial comprenait de la peinture noire, la couleur la plus impitoyable pour révéler les défauts ou les vagues dans le corps. Enfin, il a été décidé de le garder en métal nu, pour montrer le processus de transition entre l’ancien et le nouveau. Il était équipé de la direction d’une Chevy de l’an 52, avec une chute faite d’une vieille tige en aluminium. Tout l’éclat intérieur a une patine nickel au lieu de chrome et est complété par un revêtement en cuir oxblood et une peinture noir brillant.

1953 Buick Skylark Skyscraper

Il était basé sur un prototype de sport expérimental de Buick: le XP-300. C’était l’un des modèles les plus chers du catalogue de la marque et est aujourd’hui un objet de désir convoité par les collectionneurs à haut pouvoir d’achat. Construit comme un cabriolet et basé sur la transmission Roadmaster, c’était une voiture préférée des stars des années 50 et 60; Milton Berle, Bob Hope ou Jackie Gleason étaient parmi les célébrités les plus connues qui l’ont dirigé. Seulement 1690 unités ont été fabriquées, ce qui augmente son prix de marché. En 2006, un a été vendu pour 375 000 $, bien que le prix record mondial pour un soit 485 000 $.

Hetfield attribue «300 guitares et 30 voitures, ce qui est beaucoup“. En plus des hot-rods, il possède également des muscle cars, dont une Chevrolet Camaro de 1967 qui a été utilisée dans le clip vidéo du thème «I Disappear», composé par Metallica pour la bande originale du film Mission Impossible 2. Mais cette voiture de sport n’est plus dans son garage: le musicien l’a mise aux enchères en 2003 pour récolter des fonds pour des programmes de musique de plusieurs écoles.

«La construction de voitures sera toujours une issue de secours. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les voitures sont comme des gens pour moi; Ils aiment l’amour. Ils aiment que vous les touchiez, ils vous aiment pour les conduire … ils vous aiment pour les contempler. C’est une forme d’expression et de liberté ». C’est ainsi que Hetfield a défini sa passion pour cette facette particulière de la mécanique. Et c’est ainsi qu’un milliardaire, crédité d’une fortune de plus de 300 millions de dollars, et qui peut acheter la voiture qu’il veut, préfère recycler et convertir les vieilles voitures à son goût.