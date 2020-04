Les “vols fantômes” hantent le ciel, agrandissant les empreintes carbone

Quand Allison Vanore est montée dans un avion la semaine dernière, elle a été choquée de trouver des dizaines de sièges vides.

Vanore, une productrice de télévision de 37 ans, s’est disputée toute entière sur le vol United Airlines jeudi dernier de Newark à Los Angeles. Sur environ 200 sièges, seuls 20 ou 30 ont été pourvus.

«C’était complètement vide. Tout le monde peut s’étaler autant qu’il le souhaite », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. «C’était une expérience étrange. Et je suis sûr que ce n’était pas écologique. “

Les avions presque vides sont devenus un spectacle courant pour les Américains qui risquent de voler pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, alors même que des millions d’autres restent à la maison et évitent de voyager.

Les experts de l’aviation ont même donné à ce phénomène un nom étrange: «vols fantômes». Et comme Vanore le soupçonnait, ce sont de mauvaises nouvelles pour la planète.

«Les conséquences environnementales de l’exécution de ces vols qui sont pour la plupart vides sont très importantes», a déclaré Annie Petsonk, avocate internationale au Environmental Defence Fund.

Petsonk a expliqué que le vol reste l’une des formes de voyage les plus consommatrices de carbone. Lorsqu’un avion est plein, chaque passager est responsable d’une plus petite part des émissions totales de carbone. Mais lorsqu’un avion est presque vide, chaque passager est responsable d’une quantité beaucoup plus importante de pollution qui réchauffe la planète.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les compagnies aériennes ont continué à exploiter des vols fantômes pendant la pandémie, selon Petsonk et d’autres experts de l’aviation propre.

Le gouvernement fédéral est un facteur important.

Selon les termes du programme de secours contre les coronavirus de 2,2 billions de dollars adopté par le Congrès le mois dernier, le ministère des Transports a obligé les compagnies aériennes qui reçoivent de l’aide à continuer de fournir un nombre minimum de vols vers les destinations qu’elles desservaient avant la pandémie.

Dans certains cas, les exigences du DOT ont obligé les compagnies aériennes à continuer de voler vers des destinations qui ont connu une baisse abrupte du nombre de passagers.

Environ 92 859 passagers sont passés par les points de contrôle de la TSA mardi, contre 2 227 475 passagers le même jour l’année dernière, marquant une baisse spectaculaire de 96%, selon les données de la TSA.

Mais stimulées par les exigences du DOT, les compagnies aériennes n’ont réduit le nombre de vols disponibles aux États-Unis que de 58% par rapport à la même période l’an dernier, selon le fournisseur mondial de données de voyage OAG.

«Il semble que les exigences du ministère des Transports soient trop strictes. Il s’agit d’une politique gouvernementale qui semble maintenir plus d’avions dans l’air et augmenter les émissions », a déclaré Dan Rutherford, directeur de programme pour la marine et l’aviation au Conseil international des transports propres.

Certes, les exigences du DOT ne sont pas le seul facteur qui motive les compagnies aériennes à maintenir des vols fantômes dans le ciel, a déclaré Rutherford. Une autre raison est la concurrence.

“Si et quand la demande se redresse, certaines compagnies aériennes veulent être la première entreprise à pouvoir récupérer ces clients”, a-t-il déclaré. «Ils veulent être en avance sur la courbe lorsque les gens recommencent à voler.»

De plus, il peut être difficile et coûteux pour les compagnies aériennes de stocker des avions hors service, a-t-il ajouté.

Croquer les chiffres

Pour tenter de quantifier l’impact climatique des vols fantômes, E&E News s’est appuyé sur un calculateur d’émissions de vol développé par l’Organisation des Nations Unies pour l’aviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies.

La calculatrice permet aux utilisateurs de saisir plusieurs informations sur un vol, notamment l’origine, la destination, le nombre de passagers et la classe de cabine.

En utilisant les informations fournies par Vanore, E&E News a estimé que chaque passager de son vol était responsable de 636 livres de dioxyde de carbone pénétrant dans l’atmosphère.

Malgré les conséquences climatiques, Vanore a défendu son vol selon les besoins. Elle a dit qu’elle s’était rendue au New Jersey pour s’occuper des membres de sa famille, y compris sa mère, qui avait récemment reçu un diagnostic de cancer.

Diane Nigg, propriétaire de l’agence de voyages Adventures for Alaskans, a déclaré qu’elle se trouvait dans une situation similaire le mois dernier. Elle se sentait obligée de voler d’Anchorage, en Alaska, dans le district de Columbia pour s’occuper de son fils, qui avait récemment déménagé et avait exprimé des préoccupations au sujet de sa santé mentale.

«Mon fils avait récemment déménagé à Washington, D.C., et il m’a demandé de l’aide», a déclaré Nigg. “Il ne m’a jamais demandé de l’aide comme ça. J’ai donc pensé que je l’aiderais. Il était en quelque sorte instable. »

Sur son chemin du retour, Nigg a déclaré qu’il y avait six personnes sur son vol Alaska Airlines à Anchorage, qui avait une escale à Los Angeles. Selon le calculateur d’émissions de vol, chaque passager de ce vol était responsable de l’émission de 1 213 livres de CO2.

Ce qui a impressionné Nigg, c’est le vide, pas les émissions. «C’était vraiment comme un vol fantôme», a-t-elle déclaré. «C’était juste mort. Il n’y avait vraiment personne à bord. Et je suis désolé pour l’équipage. Il y avait un équipage complet et il n’y avait pratiquement pas de passagers. »

Craig Cherney, avocat au Canterbury Law Group, a déclaré qu’il avait pris l’avion de Phoenix à Seattle le 11 avril à des fins commerciales. Il a estimé qu’il y avait 15 personnes sur le vol.

Selon le calculateur d’émissions de vol, chaque personne sur ce vol était responsable de l’émission de 349,3 livres de CO2. Interrogée sur cet impact environnemental, Cherney a haussé les épaules, notant que la pénurie de passagers rendait son expérience de voyage beaucoup plus agréable et efficace.

“La sécurité a littéralement pris 40 secondes”, a-t-il déclaré. “C’était presque comme le rêve de voler en Amérique.”

De bonnes nouvelles à l’horizon

Certains signes indiquent que les vols fantômes sont en baisse – une bonne nouvelle pour les experts de l’aviation propre et d’autres préoccupés par leur empreinte carbone.

Les indices peuvent être attribués à deux développements récents.

Premièrement, le DOT a commencé la semaine dernière à accorder des exemptions aux exigences de service minimum. Vendredi, l’agence a largement accordé des demandes de dérogation à Hawaiian Airlines, Delta Air Lines et Alaska Airlines.

Hawaiian Airlines avait demandé au DOT la permission de suspendre les vols à destination d’Hawaï, ce qui a imposé une quarantaine obligatoire de 14 jours à tous les visiteurs arrivant. Delta avait demandé à l’agence la permission de retarder le début de son horaire d’été.

Auparavant, le DOT avait rejeté les demandes d’exemption de Spirit Airlines et JetBlue. Mais vendredi, l’agence a semblé reconnaître que les compagnies aériennes sont confrontées à des défis pour continuer à desservir certaines destinations, avec une demande beaucoup plus faible que l’an dernier.

«Il n’est ni raisonnable ni possible pour Delta de commencer immédiatement son calendrier de référence saisonnier pour l’été 2019», a écrit le DOT dans sa décision concernant Delta.

Au moins un législateur a fait pression sur le DOT pour accorder des demandes d’exemption supplémentaires. Le président de la Chambre des transports et des infrastructures, Peter DeFazio (D-Ore.), Qui a été repéré sur un vol presque vide vers DC pour voter sur la loi de 2,2 milliards de dollars sur l’aide, les secours et la sécurité économique du coronavirus le mois dernier, a déclaré que le ministère devrait prendre des mesures pour éviter les vols fantômes lorsque cela est possible.

“Cela n’a aucun sens que des avions vides continuent de voler à travers le pays, mettant en danger la sécurité des équipages de conduite et émettant des gaz à effet de serre dans l’atmosphère”, a déclaré DeFazio dans un e-mail à E&E News. «C’est pourquoi je pousse le DOT à adopter une vue globale de l’ensemble du système de toutes les demandes d’exemption de service et à les examiner ensemble afin que le Ministère n’exige pas involontairement des services aériens redondants et inutiles.»

Il a ajouté: “Des temps sans précédent nécessitent que le DOT réfléchisse de manière créative pour s’assurer que nous ne coupons pas les communautés qui dépendent d’un service aérien fiable et des expéditions de fret, tout en évitant le problème très réel d’obliger les avions vides à continuer de voler à travers le pays.”

Invitée à commenter, la porte-parole du DOT, Caitlin Harvey, a déclaré dans un e-mail que le département «continue d’examiner les demandes supplémentaires d’exemption» au cas par cas.

Dans un deuxième développement récent, plusieurs compagnies aériennes ont commencé à passer du transport de passagers au transport de marchandises, y compris des fournitures médicales telles que des kits de test COVID-19 et des équipements de protection individuelle (EPI).

Le mois dernier, par exemple, American Airlines a commencé à opérer un vol cargo uniquement rempli de fournitures et de colis médicaux entre Dallas et Francfort, en Allemagne. Il s’agissait du premier vol cargo américain depuis 1984, date à laquelle la compagnie a retiré le dernier de ses cargos Boeing 747.

Pendant ce temps, United Airlines a commencé à exploiter plus de 150 vols cargo uniquement par semaine entre ses six hubs américains et 13 villes dans le monde. Les vols transportent «des envois essentiels tels que des fournitures médicales, des kits et des EPI», a déclaré une porte-parole de United dans un e-mail.

Rutherford, du Conseil international pour des transports propres, a déclaré que les vols réservés au fret constituaient une nette amélioration par rapport aux vols fantômes du point de vue des émissions.

“Ce qui compte, c’est le niveau de vol”, a-t-il déclaré. «Donc, si le fret est transféré d’un vol de passagers presque vide vers un vol entièrement cargo, cela aurait pour effet de réduire les émissions. Et ce serait une victoire pour l’environnement. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.