Les zones intérieures doivent se préparer à étendre la portée des ouragans

Les experts voient un moyen d’aider les villes à se préparer aux tempêtes tropicales qui seront probablement plus importantes, moins prévisibles et plus dommageables que les ouragans du passé.

L’une des priorités est les zones intérieures qui ont récemment été à la portée d’ouragans climatiques plus puissants et qui devraient bénéficier d’une planification d’urgence améliorée et de codes du bâtiment plus solides.

Les efforts d’adaptation proposés interviennent alors que l’intensification des tempêtes pourrait poser des surprises coûteuses aux compagnies d’assurance et aux réassureurs car elles tirent leur force du réchauffement des températures de la surface de la mer. Ces risques sont souvent atténués dans les modèles statistiques utilisés par les assureurs pour estimer les dommages car ils se concentrent sur les données historiques des tempêtes.

Une étude préparée par des scientifiques du National Center for Atmospheric Research (NCAR) note que les coûts des cyclones tropicaux ont doublé au cours des 15 dernières années. L’étude prévoit que la portée croissante des tempêtes pourrait fouetter les régions intérieures avec des vents qui sont jusqu’à cinq fois plus élevés que les tempêtes historiques; les précipitations pourraient augmenter de 45%.

«Cela signifie que les zones intérieures pourraient être touchées beaucoup plus durement lors des futures tempêtes tropicales», a expliqué Cindy Bruyere, directrice du Centre de capacités du NCAR pour les extrêmes climatiques et météorologiques et principale auteur de l’étude.

Ces projections seront vraies pour les villes côtières du monde entier, a-t-elle déclaré dans une interview, expliquant que jusqu’à présent, prédire quelles villes pourraient souffrir le plus a été problématique. En effet, la portée croissante des tempêtes est basée sur les lois de la physique et la plupart des modèles statistiques sont basés sur des données tirées des tempêtes du passé.

“Si je suis responsable des urgences pour la ville X, je voudrais savoir quels sont les dommages potentiels pour ma ville au cours des deux prochaines années”, a déclaré Bruyere.

Alors que les tempêtes côtières ont des noms différents dans le monde, qu’il s’agisse d’ouragans aux États-Unis, de cyclones en Australie ou de typhons en Inde et dans le Pacifique occidental, le problème est le même pour tous: ils sont impossibles à simuler dans des zones qui ont jamais été frappé.

Ainsi, les modèles statistiques existants utilisés par les assureurs ne tiennent pas compte de la nature changeante des futures tempêtes et de la géographie différente d’un littoral particulier, a déclaré Bruyere.

“Les modèles statistiques ne vous donneront pas le lien entre ce qu’est une côte donnée et l’interaction de l’endroit où l’eau va aller et combien il va pleuvoir dans cette région”, a-t-elle déclaré.

La disparité croissante entre les projections de modèles statistiques et l’intensification de la puissance et de la portée des récentes tempêtes ont attiré l’attention de Insurance Australia Group Ltd. (IAG), la plus grande compagnie d’assurance générale d’Australie et de Nouvelle-Zélande. IAG a aidé le NCAR à financer une étude distincte axée sur l’exposition de l’Australie aux dommages causés par les cyclones tropicaux.

L’équipe de Bruyere a réalisé un certain nombre de «scénarios d’impact» créant des «cyclones synthétiques» et les exécutant sur plusieurs sites côtiers, constatant que les dommages les plus importants causés par les cyclones tropicaux proviendraient de la combinaison de «vitesses de vent destructrices et de taux de précipitations plus élevés». L’intrusion d’eau pourrait causer des dommages plus importants aux maisons et aux bâtiments, ont prédit les chercheurs.

Le cyclone Debbie, qui a frappé la côte nord-est de l’Australie en mars 2017, a contribué à prouver ce point. Après une pause au-dessus de la mer de Corail, où les températures de surface mesuraient 86 degrés Fahrenheit inhabituellement élevés, Debbie a effectué une frappe perpendiculaire sur la côte du Queensland, entraînant des vents à l’intérieur des terres jusqu’à 163 mph.

Alors que les villes côtières ont eu le temps d’évacuer, Debbie a été le cyclone le plus destructeur à avoir frappé l’Australie en 43 ans. Une ville a reçu 35 pouces de pluie en deux jours. Un autre a reçu 21 pouces en une journée. Les deux étaient bien au sud de la zone traditionnelle d’alerte aux tempêtes intérieures.

Quatorze personnes sont mortes, la plupart d’entre elles à cause d’énormes inondations provoquées par les ondes de tempête côtières et les débordements des rivières. Les dommages totaux se sont élevés à 3,5 milliards de dollars. Debbie est devenue connue comme le «cyclone monstre». “Pourquoi les conséquences ont-elles été plus mortelles que la tempête elle-même?” a demandé un titre de journal.

Eau plus chaude, tempêtes plus importantes

L’écart entre les projections statistiques et les résultats réels a inspiré une autre application expérimentale du «modèle hybride de recherche et de prévision des cyclones météorologiques» du NCAR. Cela a provoqué un nouveau regard sur Superstorm Sandy, qui s’est glissé sur la côte du New Jersey fin octobre 2012 et a fait quelque chose qui était jusque-là statistiquement improbable.

La plupart des tempêtes tropicales s’approchent historiquement de la côte est par le sud, mais Sandy a frappé la côte sous un angle presque perpendiculaire. Cela en a fait l’un des événements météorologiques les plus dommageables de l’histoire des États-Unis. Une onde de tempête de 14 pieds a noyé des parties du métro de New York.

Les dommages financiers se sont élevés à 71,4 milliards de dollars, y compris les coupures de courant pour 8,5 millions de personnes et 20 000 vols aériens annulés. Bruyere et son équipe ont utilisé leur modèle de cyclone pour créer 198 scénarios de tempête qui ont révélé comment l’angle d’impact inhabituel a aidé à multiplier la force de la tempête et à étendre sa portée.

“Avec ce modèle, nous pouvons regarder des tempêtes qui ne sont pas dans notre histoire”, a déclaré Bruyere. «Nous pouvons placer des tempêtes sur des eaux plus chaudes que celles que nous avons habituellement ou à proximité de parties de la côte où les tempêtes ne touchent généralement pas les terres, mais qui pourraient être impactées à l’avenir. Les résultats nous aideront à planifier certains des risques d’un changement climatique. »

Elle pense que cette approche peut être utilisée à l’échelle mondiale pour couvrir les zones qui connaissent des cyclones lourds et celles qui ne le sont pas encore. Parce que le réchauffement des eaux rampe vers les pôles de la Terre, se déplaçant vers le nord le long des côtes américaines et vers le sud le long des côtes de l’Australie, de plus en plus de régions doivent réfléchir aux problèmes de tempête potentiels.

La modélisation de l’équipe peut aider les responsables des urgences à lutter contre les risques du changement climatique dans les zones qui n’ont pas connu de fortes tempêtes, ont déclaré les experts.

Cela peut également aider les assureurs et les propriétaires à mieux comprendre leur exposition financière, car la portée des vents et des pluies provoqués par les tempêtes s’étend plus loin à l’intérieur des terres. Alors que les communautés côtières sont souvent protégées par des codes du bâtiment et des défenses contre les inondations plus stricts, les zones intérieures traditionnellement considérées comme plus sûres pendant les tempêtes ont moins de protections.

Il y a au moins un signe de progrès. L’impact massif du nouveau coronavirus a mis le Congrès américain dans une humeur pour aider à améliorer la résilience du pays face aux catastrophes (Climatewire, 16 avril).

Et dans le cas de futures tempêtes côtières, le changement climatique exacerbe les catastrophes qui ont déjà commencé à se produire et qui, comme le coronavirus, nécessiteront une planification future et une plus grande sensibilisation du public.

La récente décision du président Trump de déclarer chaque État «catastrophe majeure» en raison de COVID-19 et d’une loi de 2018 qui oblige les États à réserver un pourcentage des fonds destinés aux catastrophes pour des projets qui atténuent les risques futurs pourraient ouvrir la voie à un programme de plusieurs milliards de dollars pour donner aux planificateurs un aperçu plus complet des futures menaces de tempête.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.