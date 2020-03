L’Espagne a confirmé 150 nouveaux décès et près de 2 000 infections par le coronavirus en 24 heures

Espagne enregistrée au cours des dernières 24 heures 1 987 nouvelles infections et 182 décès dus au coronavirus, portant le total à 11 178 personnes infectées et 491 morts, selon les derniers chiffres publiés ce mardi par le ministère de la Santé.

“Cela donne le sentiment que la croissance quotidienne ralentit un peu”, a déclaré le responsable des urgences sanitaires, Fernando Simón, après avoir atteint les 30 à 35% les jours précédents, bien qu’il ait averti que les chiffres pourraient être influencés par les nouveaux protocoles de détection et que dans les prochains jours, ils pourraient être évaluer plus précisément ces données.

Le taux de létalité est de 4% des cas, alors que 1 028 ont déjà obtenu leur congé et 563 sont dans les unités de soins intensifs (UCI), a ajouté le responsable.

Madrid reste la région espagnole la plus touchée, avec 43% des cas nationaux, après avoir représenté ces derniers jours plus de la moitié des cas positifs nationaux, du fait que la transmission du virus a augmenté dans d’autres régions.

Deuxième pays européen et quatrième au monde avec le plus d’infections, L’Espagne est entrée en état d’alarme samedi et a décrété le confinement quasi total de la population, qui ne peuvent quitter leur domicile que pour le travail ou pour des besoins de base tels que l’achat de nourriture ou de médicaments.

Le personnel militaire continue d’être déployé dans tout le pays pour aider à mettre en œuvre la quarantaine au niveau national, et aujourd’hui de nouvelles unités de l’Armée et du Corps des Marines se joindront à l’opération.

Au total, 1 820 soldats patrouillent déjà dans 28 villes, Le général Miguel Ángel Villarroya, chef d’état-major de la défense, a expliqué lors de la même conférence de presse.