L’Espagne a déjà sa première forêt certifiée pour ses avantages pour l’écosystème | En vedette

La Devesa da Rogueira, à Lugo, l’une des forêts les plus uniques et les mieux préservées de Galice, est devenue la première en Espagne et la deuxième en Europe à obtenir la certification FSC pour les services qu’elle fournit à l’écosystème en termes de biodiversité et une gestion exemplaire de vos ressources.

Jusqu’à présent, le Forest Stewardship Council (FSC, pour son sigle en anglais) avait accordé cette accréditation à 313 000 hectares de forêt espagnole pour la production de bois durable, avec du liège ou de la résine, avec une croissance annuelle en superficie certifiée de 12 par cent.