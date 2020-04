L’Espagne a enregistré 950 autres décès dus au coronavirus et a dépassé 10 000 décès

Espagne a surmonté ce jeudi la barrière de 10 mille décès par coronavirus, en signalant un nouveau record de décès quotidien.

Deuxième pays au monde avec plus de décès dus à Covid-19 (seulement derrière l’Italie), les autorités ont enregistré 950 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à 10 003, a rapporté le ministère de la Santé. Le nombre de décédés s’est multiplié par dix en moins de deux semaines, depuis le 20 mars.

La veille, le pays avait dépassé 100,00 infections. Ce jeudi, le chiffre a atteint 110 238 cas confirmés, avec une augmentation quotidienne de 8 102 positifs, ce qui représente un bond de 7,9%, près de deux dixièmes de moins que la veille. Au cours de la dernière semaine, le pourcentage a réussi à rester en dessous de 10% en moyenne, une amélioration par rapport aux soldes précédents, mais il n’a pas réussi à atteindre une tendance à la baisse plus prononcée.

Actuellement là 6 092 personnes dans une unité de soins intensifs (ICU), ce qui signifie 220 personnes de plus. Pendant ce temps, 54 113 personnes ont été hospitalisées et 26 743 ont été libérées (4 096 le dernier jour).

La Communauté de Madrid Elle reste la région la plus touchée, avec 32 155 infections et 4 175 décès, suivie par Catalogne avec 21 804 personnes infectées par le coronavirus et 2 093 décès de cette cause.

Les deux régions continuent avec les urgences de nombreux hôpitaux saturés par le fort afflux de patients, ce qui a contraint, selon de nombreux témoignages, à restreindre les revenus et à privilégier ceux qui ont une meilleure histoire clinique.

Bien que les chiffres indiquent que le taux d’augmentation de la contagion ralentit après les mesures d’isolement décrétées par le gouvernement, les autorités espagnoles travaillent dur pour augmenter le nombre de lits d’hôpitaux, et en particulier les unités de soins intensifs.

“Je sais que vous traversez probablement le moment le plus difficile de votre carrière professionnelle“A déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa, en référence aux professionnels. “Il y a encore des semaines difficiles pour notre système de santé“Il a ajouté.

Les Espagnols sont confinés depuis le 14 mars, par décret gouvernemental, et le suivront jusqu’au 11 avril au moins. Cette semaine et la suivante, toutes les activités «non essentielles» sont également arrêtées, ce qui a encore ralenti les mouvements de la population.

(Avec des informations de l’.)