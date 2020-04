L’Espagne a signalé 331 nouveaux décès par coronavirus et ceux récupérés ont dépassé 100 000

Espagne rapporté ce lundi 331 nouveaux décès dus au coronavirus, un rebond de son équilibre quotidien par rapport à la veille, qui a 23,521 le total des décès dus à la pandémie, selon le bulletin du ministère de la Santé.

Troisième pays avec le plus de décès dus à COVID-19, l’Espagne avait enregistré 288 nouveaux décès dimanche, ce qui était son chiffre le plus bas en cinq semaines, à un moment où le gouvernement a commencé à assouplir le confinement strict de sa population permettant aux enfants allez vous promener.

Pour le quatrième jour consécutif, le nombre d’inscriptions quotidiennes (2 144) a dépassé les infections (1 831). Alors, le nombre de récupérés atteint 100 875, ce qui représente 48% du nombre total de cas positifs, qui ont atteint 209 645.

La progression de la maladie, bien que légèrement plus contagieuse que la veille (1 739), est restée inférieure à 1% pendant le week-end, près de deux semaines après un léger relâchement des mesures qui ont permis l’ouverture de certains magasins pas indispensable.

Ce lundi, en outre, le nombre total d’hospitalisés a été connu pour la première fois, qui s’élève à 114 081.

L’Espagne entre dans la septième semaine consécutive d’état d’alarme, de confinement obligatoire de la population dans les foyers et d’interdiction d’innombrables activités commerciales, culturelles, éducatives, sportives et de loisirs pour éviter les foules et empêcher la propagation massive du coronavirus.

Le gouvernement espagnol entame ce lundi un Étude de prévalence de COVID-19 pour découvrir quelle proportion de la population est affectée par la maladie par échantillonnage, sur la base de données provinciales et locales ainsi que sur l’âge et le sexe sur tout le territoire espagnol.

Pour ce faire, un premier test rapide d’anticorps (un échantillon de sang) sera effectué, suivi d’un second test d’anticorps sérique. L’étude sera réalisée en trois vagues, avec un intervalle de 21 jours, pour voir “l’évolution dynamique de la maladie”. Les tests seront menés dans 36 000 ménages sélectionnés au hasard, avec en moyenne 2,5 membres chacun.

Selon le ministère de la Santé, l’enquête fournira également des informations sur le comportement de transmission du virus au sein des familles. En attendant les résultats, l’exécutif approuvera ce mardi de manière prévisible un plan de “désescalade” pualatina et dans diverses phases des mesures restrictives de mouvement de population et d’activités économiques, qui affecteront les mesures de renforcement sanitaire et de sécurité telles que l’hygiène et la distance physique entre les personnes.

(Avec des informations de l’EFE)