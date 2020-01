L’Espagne assure sa participation à 25 disciplines à six mois de Tokyo | Sports pratiques

En l’absence de six mois pour Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendra du 24 juillet au 9 août, le sport espagnol a déjà la garantie de sa participation à 25 disciplines, auquel vous pourrez ajouter plusieurs autres dans les semaines à venir avec le pré-olympique et le classement par marques et classement.

Selon le dernier décompte de Comité olympique espagnol À la mi-décembre, le nombre d’athlètes qualifiés pour les JO de Tokyo 2020 s’élève à 167 (111 hommes et 56 femmes), ce qui va sûrement augmenter de manière significative jusqu’à ce qu’ils approchent, voire dépassent 306 à Rio.

Sports et stars

Athlétisme, Basketball masculin, Cyclisme, Football masculin, Gymnastique artistique, Équitation, Hockey (masculin et féminin), Natation artistique, Canoë, Aviron, Taekwondo, Tir à l’arc, Tir olympique, Voile, Volleyball de plage et Water Polo sont les disciplines énumérées dans La liste COE pour Tokyo.

À eux, nous devons ajouter une présence sûre en badminton, escalade, golf, haltérophilie, hockey, judo, karaté, natation et tennis.

De plus, de grandes stars du sport national comme Raphael Nadal, Mireia Belmonte, Lydia valentine, Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Orlando Ortega, Jon Rahm, Sandra Sánchez, Damián Quintero, la Triarmada, Nico Sherazadishvili, Sergio García et Roberto Bautista, entre autres, seront à la date japonaise, sauf en cas de blessure

L’équipe finale sera approuvée au sein du Conseil des fédérations qui se tiendra au Comité olympique espagnol, prochain 29 avril

Lors des précédents Jeux de Rio, ils ont concouru 306 athlètes (163 hommes et 143 femmes). L’Espagne a gagné 17 médailles (7 ors, 4 argent et 6 bronzes).

Situation actuelle de chaque sport

Athlétisme: La liste définitive ne sera connue que quelques semaines auparavant mais, sauf blessure, Ana Peleteiro, Orlando Ortega, Fernando Carro et la marche avec Álvaro Martín, Diego García, Miguel Ángel López et Jesús Ángel García Bragado sont garantis, qui rencontreront leurs huitièmes Jeux, tout un record.

Badminton: Carolina Marín, qui défend l’or de Rio 2016, est déjà dans le top 10 et a la place pratiquement assurée bien qu’elle aspire à être une tête de série et à avoir des croix plus abordables. Pablo Abián pourrait avoir une option.

Basketball: L’équipe masculine a une place assurée par son statut de championne du monde et les femmes, bien qu’elles soient championnes d’Europe, devront disputer les pré-olympiques en Chine du 6 au 9 février.

Handball: L’équipe masculine a une place aux Jeux pré-olympiques du 17 au 19 avril, mais s’ils gagnent l’Européen en cours, ils se qualifient directement. La femelle est deuxième dans le monde et jouera le 20-22 mars pré-olympique à Llíria (Valence)

Baseball et softball: Ils ne se sont pas qualifiés pour Tokyo.

La boxe: Il y a le 13-23 mars pré-olympique à Londres. La fédération compte sur trois boxeurs nationaux, le mieux placé est Gabriel Escobar (52 kg.), Actuel champion d’Europe.

Cyclisme: C’est l’objectif principal d’Alejandro Valverde. Il y a cinq places obtenues, deux pour les femmes. mais pas de noms

Cyclisme sur piste: Madison revient et il y a beaucoup d’options Alberto Torres-Sebastián Mora

Vélo VTT: Deux hommes s’en vont. David Valero le mieux placé, Rocío del Alba presque certain.

Cyclisme BMX: Teresa Fernández Miranda a de nombreuses options en freestyle

Escalade: Estrémadure Alberto Ginés, avec 17 ans, a une place garantie dans les débuts de ce sport. C’est le finaliste européen de la difficulté.

Escrime: Carlos Llavador, bronze mondial au fleuret en 2018, n’a pas réussi. Pereira et Díaz ont encore des options.

Football: Le mâle U21 s’est qualifié et opte pour tout, la femelle ne le sera pas.

Gymnastique artistique: Classement des équipes masculines et féminines après la Coupe du monde. Ray Zapata s’attend à être, avec une place nominale, au sol et pourrait alors rivaliser dans tous les appareils.Gymnastique rythmique: Le groupe, qui a remporté l’argent à Rio, a terminé 17e de la Coupe du monde et au prochain Européen il y a une place mais très chère.

Golf: Jon Rahm veut aller à ses deuxièmes matchs et est troisième au classement mondial. Sergio a terminé huitième à Rio. Carlota Ziganda et Azahara Muñoz seront les figures féminines.

Haltérophilie: L’une des médailles les plus probables est Lydia Valentín, qui serait la quatrième. Joshua Brachi, champion d’Europe en 2017, peine à l’être.

Équitation: L’équipe de dressage de Beatriz Ferrer Salat a sa place. Álvarez Aznar aspire à sauter.

Le hockey: Les deux équipes seront, après les pré-Jeux olympiques de Valence. Les garçons sont finalistes en Europe et le bronze féminin en 2018. À Rio, ils étaient cinquième et huitième.

Judo: Nico Sherazadishvili a été champion du monde en 2018 et en 2019 premier du classement 90k. Fran Garrigós, Alberto Gaitero, Julia Figueroa et Ana Pérez peuvent le faire.

Karaté: Un autre sport qui fait ses débuts mais ne continuera pas à Paris. Sandra Sánchez et Damián Quintero, premiers et deuxièmes au monde, sont quasiment certains podiums et tentent tous les deux de remporter l’or. La kumite pré-olympique du 8 au 10 mai.

Lutte: Les options sont très éloignées

Natation: Naturellement, Mireia Belmonte, championne à Rio et avec quatre médailles, est fixée mais Lidón Muñoz et Jessica Vall ont également de nombreuses options. Le minimum, plusieurs déjà atteints comme Joanllu Pons, Hugo González ou Africa Zamorano, sont l’objectif principal dans les semaines à venir pour profiler les participants et dans quels tests. Il y a aussi une place en eau libre.

Natation artistique: Le duo a une place, mais sans Ona Carbonell temporairement retiré. L’équipe jouera la phase pré-olympique du 30 avril au 3 mai.

Pentathlon moderne: Zéro possibilités

Canoë: Le sport le plus réussi depuis les Jeux de Pékin. Le K4 500 sent comme une médaille, composé jusqu’à présent par Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz et Rodrigo Germade, qui est l’argent du monde, et Francisco Cubelos et Íñigo Peña sont le bronze (K2 1000). La Galicienne Teresa Portela participera à ses sixièmes matchs.Canoë Slalon: Dans le passé mondial de la Seu D’Urgell certifié sa présence Ander Elosegi (C1), argent, et la championne olympique Maialen Chourraut (K1). Ils peuvent obtenir Nuria Vilarrubla ou Kara Olazabal, ainsi que David Llorente ou Joan Crespo.

Aviron: Aina Cid et Virginia Díaz, actuelles championnes d’Europe, sont garanties, tout comme le skiff double léger de Rodrigo Conde et Manuel Balastegui.

Rugby 7: Après la bonne performance à Rio, le rubis espagnol 7 ne sera pas à Tokyo

Planche à roulettes: Julia Benedetti et Jaime Mateu, en mode Park, et Andrea Benítez et Mar Barrera, Dans la rue, ce sont les quatre aspirants espagnols dans ce sport qui fait ses débuts.

Surf: Un autre sport qui s’ouvre et au classement très cher.

Taekwondo: Après le Grand Prix de Moscou, les trois participants espagnols ont été confirmés, qui seront Raúl Martínez (-80k), Jesús Tortosa (-58k) et Javier Pérez Polo (-68k). Le double médaillé olympique Joel González reste à l’écart. Il y aura des femmes pré-olympiques.

Le tennis: Un autre sport qui sera décidé par le classement quelques semaines auparavant. Rafael Nadal, actuel numéro un, cherchera sa troisième médaille d’or, après un titre individuel et un autre en double. Roberto Bautista est Top Ten et est garanti. Garbiñe Muguruza et Carla Suárez auraient plus de faisabilité en double.

Tennis de table: Juste aujourd’hui, la pré-olympique se déroule à Gondomar (Portugal), où l’équipe féminine a déjà remporté le premier qualificatif et est toujours sous les projecteurs, tandis que l’équipe masculine n’a pas atteint la place de Tokyo.

Tir à l’arc: Grâce au bronze aux Jeux européens de Minsk, Pablo Acha s’y est mis.

Tir olympique: Alberto Fernández, champion du monde des stands en 2018, et Fátima Gálvez, avec cinq médailles mondiales, ont obtenu une place dans les stands individuels et mixtes.

Triathlon: La triarmada, avec Javier Gómez Noya, Mario Mola et Fernando Alarza, aspire au maximum, car il y a aussi des options dans le relais mixte, avec Anna Godoy et Miriam Casillas, qui est nouveau à Tokyo.

Bougie: Sept des dix classes olympiques se sont déjà qualifiées, après leur belle performance en décembre dernier aux championnats du monde d’Auckland des classes 49er., 49er.FX et Nacra17, en plus de celles précédemment obtenues en 470 hommes et femmes et RS: X. Les noms seront décidés par la fédération.

Volleyball: Sans participation masculine ou féminine

Beach-volley: Lili Fernández et Elsa Baquerizo l’ont fait en pré-olympique et Pablo Herrera et Adrián Gavira peuvent se qualifier pour le classement.

Water polo: Actuellement, les Européens des deux catégories se disputent à Budapest et avec de bonnes performances. Les deux équipes sont classées, ce sont des finalistes mondiaux et elles vont chercher une médaille dans la capitale japonaise.

