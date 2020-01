L’Espagne domine l’Italie (16-10) et poursuit sa route sans défaite en Europe | Sports pratiques

L’équipe espagnole a ajouté sa deuxième victoire le deuxième jour de Water-polo européen, qui se joue à Budapest, quand il a été imposé à celui de l’Italie, 16-10, dans un match dans lequel dès le début les Espagnols étaient supérieurs, arrivant à la pause avec un avantage de cinq buts (9-4).

Celles de Miki Oca Ils ont poursuivi leur début de championnat optimal. Si avant la France au début, aucun problème n’était attendu et donc résolu par une victoire nette (15-6), face au transalpin, bien plus de difficultés étaient attendues pour mener à bien la rencontre.

Cependant, le bon début du jeu, surtout avec un spectaculaire Roser Tarragó, 4 buts de 5 tentatives dans les huit premières minutes, plus un des Paula Leitón, a permis d’affronter le choc avec tout en faveur, comme le montrent les trois buts (5-2) à la fin de la première période.

Peu de changement dans la suite. Les deux Paula Crespí Au début, il est revenu pour montrer que le jeu avait une couleur espagnole, avec une sélection beaucoup plus tonique, à la fois en défense et en attaque, en particulier avec un Tarragó -2 de 3 au deuxième trimestre – qui n’a pas diminué son efficacité, pour quitter l’Espagne avec un 9-4 au repos, après le dernier but de Maica Garcia, après un grand vol de Pili Peña.

Effacer le domaine

Après la pause, peu de choses ont changé, même si l’efficacité a chuté dans les deux équipes, et seul le manque d’exclusions en faveur de l’Espagne a freiné son attaque et empêché d’augmenter les différences. Les objectifs de Anni Espar, Roser Tarragó et Judith Forca cette fois, ils n’ont servi qu’à égaliser le partiel (3-3), conservant l’avantage de cinq buts (12-7).

Au dernier trimestre, l’Italie a tenté à la recherche d’une défaite la plus légère possible, même si l’avantage s’est terminé grâce au succès en attaque de Maica García, avec deux autres buts, le deuxième d’Anni Espar et le premier de Irene Gonzalez.

Mercredi prochain, l’équipe féminine jouera à nouveau, cette fois contre Israël, a priori le plus faible du groupe, il est donc supposé assez accessible à l’équipe espagnole, qui a la Hollande, actuelle championne d’Europe, comme principal ennemi pour mettre fin au leader du groupe.

