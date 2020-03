L’Espagne en alerte contre le vent, les vagues sur la côte et la pluie et la neige dans le nord | La société

L’ensemble du pays est en alerte vent sauf les îles Canaries à cause de la tempête de Karine, avec des rafales allant jusqu’à 120 kilomètres par heure dans le système central, et des vagues qui affecteront l’ensemble du littoral et atteindront jusqu’à 6 mètres dans la Cantabrique, en plus de Pluie et neige dans les régions du nord.

Les communautés en orange en raison du risque météorologique important dû au vent sont l’Andalousie, l’Aragon, les îles Baléares, la Castille et León, la Castille-La Manche, la Catalogne, l’Estrémadure, Madrid, Murcie, La Rioja et Valence.