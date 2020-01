L’Espagne en alerte: pourquoi le nouveau gouvernement est le plus faible de la démocratie

Le Parti socialiste (PSOE) peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si vous préférez la première alternative, vous devez être satisfait de la confirmation de Pedro Sánchez à la présidence, quatre ans seulement après la pire élection de son histoire. Si vous optez pour la deuxième option, il faut l’inquiéter, car le nouveau gouvernement est le plus faible depuis le retour de la démocratie en 1977.

“Huit mois pendant dix secondes”, a déclaré Sanchez au roi Felipe VI ce mercredi, lors de son serment à la tête du gouvernement. La plaisanterie contrastait la rapidité de la cérémonie avec le processus long et tortueux entre les élections du 28 avril 2019 et sa confirmation en tant que président.

Au milieu, en l’absence de majorités et d’accords politiques, il fallait refaire les élections le 10 novembre. Les résultats étaient presque les mêmes. Ce qui a changé, c’est la volonté de Sánchez de négocier avec Pablo Iglesias, chef de United Podemos, qui depuis avril a insisté pour forger une alliance, une proposition qui a été rejetée par le socialiste.

À la suite du pacte scellé entre les deux dirigeants le 12 novembre, Le premier gouvernement de coalition de l’histoire démocratique espagnole a été formé mardi. Il s’agit d’une vulnérabilité incontestable, car il n’est pas facile d’apprendre à forger et à maintenir des accords. Le refus du PSOE de former une société, ce qui serait naturel dans d’autres pays en raison de ses coïncidences, en est un exemple.

Mais il existe une source supplémentaire de fragilité. Ajouté, les deux partis atteignent à peine 155 députés, 21 de moins que les 176 nécessaires pour atteindre la majorité. Avec le soutien du Parti nationaliste basque (PNV) et d’autres groupes mineurs, Sánchez en a réuni 167 lors du vote décisif.

Être investi dans le poste il avait besoin de 18 autres députés pour s’abstenir. Il parvient ainsi à vaincre les 165 législateurs qui ont voté contre, dirigés par le Parti populaire (PP), Citoyens et Vox, les différents courants d’opposition de droite.

Aucun président n’avait assumé une marge aussi étroite. Les plus ajustés étaient les socialistes José Luis Rodríguez Zapatero – élus par 11 voix de différence en 2008 – et Felipe González – qui avait gagné par 12 en 1989.

«Dans un système parlementaire comme celui de l’Espagne, la force d’un gouvernement repose sur sa capacité à obtenir le maximum de soutien des députés au Congrèset la coalition PSOE – Unis Nous ne pouvons pas atteindre à eux seuls plus de 155 députés sur un total de 350. Si elle est réalisée, sa force proviendra de la main de l’application des politiques, de la capacité à générer un nouveau consensus social, probablement sur la base du maintien de l’État providence. La Constitution de 1978 accorde à Sánchez un large éventail de mesures, de prérogatives présidentielles, et laisse entre ses mains la possibilité, ou non, du déclenchement des élections. Le président gère les temps, et qu’en politique c’est quelque chose de très important», A expliqué Juan Carlos Cuevas Lanchares, professeur au Département de science politique et d’administration de l’Université Complutense de Madrid, consulté par Infobae.

La chose la plus inconfortable pour Sanchez est le prix qu’il a dû payer pour les abstentions, qui étaient indispensables pour son hypothèse. Le président a négocié pour les obtenir avec deux forces indépendantes: Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), qui a contribué 13, et Euskal Herria Bildu, du Pays Basque, qui proposait les cinq autres.

La condition des Catalans, qui font partie du gouvernement autonome auquel Madrid est confronté depuis le référendum illégal de 2017, était entamer des conversations pour trouver un moyen concerté de sortir du conflit. La menace de promouvoir une motion de censure pour licencier Sanchez au cas où il hésiterait à faire des concessions peut être un facteur de déstabilisation permanent.

«Il est évident qu’il est né comme un gouvernement faible, non seulement en raison de la marge étroite avec laquelle le président a investi et en raison du manque de culture de coalition au niveau de l’État, mais par la forte personnalité du leader de Podemos, ce qui pourrait conduire à un choc des egos. En fait, il y a déjà eu un aperçu de la divulgation par Iglesias des noms des futurs ministres de Podemos. À cela s’ajoute la très hétérogénéité des huit formations politiques avec lesquelles le PSOE a conclu des accords qui ont rendu possible l’investiture », a-t-il déclaré. Infobae Miguel Jerez, professeur de science politique à l’Université de Grenade.

Dans d’autres systèmes parlementaires, les coalitions sont la règle. L’Allemagne en est un exemple extrême, en raison du grand nombre d’années que les deux principales forces politiques, la social-démocratie et la démocratie chrétienne, ont gouverné conjointement. Mais les partis espagnols sont mal formés à cet exercice. Au niveau national, les élections ont eu tendance à toujours laisser le PSOE ou le PP au bord de la majorité. Ainsi, les alliances n’étaient pas nécessaires, car il suffisait de s’abstenir de quelque petite force pour maintenir le gouvernement seul. Aujourd’hui, lorsque la formation la plus votée ne compte qu’un tiers du Parlement, les accords deviennent indispensables.

C’est la principale raison des huit mois de blocus et de la nécessité de répéter les élections de l’année dernière.. Une trace de ce qui s’est passé en 2015 et 2016, lorsque le parti le plus voté était le PP, mais il était également loin de la majorité et n’avait pas non plus l’intention de partager le pouvoir.

Après les élections d’avril 2019, qui ont mis en évidence un affaiblissement de Podemos, Iglesias a abandonné l’idée d’hégémoniser la gauche espagnole et visait à entrer au gouvernement en tant que partenaire minoritaire du PSOE. Mais Sanchez ne voulait pas inclure le leader controversé dans son cabinet et pensait que le retour aux urnes ajouterait plus de députés.

Voyant que la réponse des citoyens a été de le punir, puisqu’il est revenu pour être le plus voté mais est tombé de 123 à 120 sièges, Sanchez s’est résigné à former une coalition. Il avait une motivation supplémentaire: Podemos s’était encore affaibli, passant de 42 à 35 bancs. Un rapport de forces qui était de 2,9 à 1 est devenu 3,4 à 1.

Deux jours après les élections, Sánchez et Iglesias ont annoncé l’accord, qui a fini par se concrétiser cette semaine après l’investiture, dans lequel le politologue a fondu en larmes. Ces jours-ci, il a été confirmé qu’il sera vice-président des droits sociaux et de l’Agenda 2030. Avec lui, ses compagnes Irene Montero – qui est également sa partenaire – au ministère de l’égalité, Alberto Garzón dans la consommation, Yolanda Díaz au travail et Manuel Castells dans les universités.

Cependant, les tensions ont commencé avant même que les ministres n’assument. Sanchez s’inquiète du désir d’Iglesias d’être proéminent et veut diluer sa silhouette à tout prix. Par conséquent, jeudi, il a annoncé que il y aura quatre vice-présidents, pas trois comme indiqué au début. Carmen Calvo, Nadia Calviño et Teresa Ribera seront les chefs de file de Podemos. Ce fut une surprise désagréable pour le parti, qui a préféré ne pas exprimer publiquement son inconfort.

«Parmi les défis auxquels le nouveau gouvernement sera confronté», a poursuivi M. Jerez, «je voudrais tout d’abord souligner la progression vers de nouveaux budgets généraux. L’accord entre le PSOE et Podemos comprend une série de mesures économiques et fiscales importantes qui nécessiteront le soutien d’autres parties représentées au Congrès, y compris le PNV, peu disposé à abroger la réforme du travail du PP et certains changements fiscaux. Deuxièmement, il existe une majorité parlementaire qui permet d’approuver les principales mesures du programme. Troisièmement, déverrouillez les principales institutions judiciaires, actuellement conservatrices et en attente de renouvellement. »

À ces défis s’ajoute un autre, probablement le plus dangereux: la relation avec l’indépendance catalane. Le premier mouvement conforme à ce qui avait été convenu avant l’investiture a eu lieu jeudi, lorsque Sánchez s’est entretenu par téléphone avec Quim Torra, président de la Generalitat de la Catalogne. Ils n’ont pas fixé de date ni de lieu, mais ont décidé de se rencontrer personnellement dans les semaines à venir. Le but de la nomination, selon le communiqué publié par les deux parties, sera “de mettre la table des négociations”.

Sánchez a promis de mettre aux voix les éventuels accords conclus en Catalogne, quelque chose qui enflamme l’opposition, qui considère qu’il n’y a rien à discuter avec ceux qui ont violé la Constitution espagnole. Quoi qu’il en soit, les Catalans revendiquent l’indépendance, ce que Madrid n’est pas disposé à donner. Il est difficile d’imaginer qu’ils puissent atteindre un point intermédiaire acceptable par tous.

«Le PSOE a adopté un rôle très intransigeant contre l’indépendance catalane ces dernières années, et l’opinion publique espagnole est généralement très belliqueuse contre la question. Toute concession qui peut être faite à l’indépendance, même minime, sera immédiatement et systématiquement vilipendée par la presse de droite et ses partis comme une “trahison de l’Espagne” “, a-t-il déclaré. Infobae Marc Guinjoan Cesena, professeur de science politique à l’Université autonome de Barcelone.

Il y a un autre inconvénient non mineur. Sánchez a négocié avec l’ERC, mais Torra appartient à Crida Nacional per la República, un groupe qui répond à Carles Puigdemont, l’ancien président catalan en exil. Les deux forces gouvernent ensemble la région autonome, mais ont des différences importantes entre elles.

“La question catalane va être un élément par lequel les partis nationaux de droite vont essayer de fatiguer le gouvernement Sánchez. La forte éclosion de Vox ne peut guère s’expliquer sans tenir compte des tensions territoriales qu’elle a engendrées. D’autre part, l’ERC devra également affirmer en Catalogne des victoires et concessions hypothétiques du gouvernement Sánchez, compte tenu notamment de la lutte qu’il entretient avec la plateforme politique mise en place autour de Puigdemont pour la direction du secteur de l’indépendance », a-t-il déclaré. Alberto Díaz Montiel, professeur au Département de science politique et d’administration de l’Université de Grenade, en dialogue avec Infobae.

La continuité de Torra est mise en doute parce que le Conseil électoral a retiré ses pouvoirs de suppléant régional après une décision de justice le disqualifie pour désobéissance. ERC pourrait bénéficier de son départ anticipé, car il resterait à la présidence. Mais sa priorité est de quitter Oriol Junqueras, son chef, qui était vice-président de Puigdemont.

La Cour de justice de l’Union européenne a ouvert une porte pour le reconnaître en tant que député européen – il a été élu lors des élections de l’an dernier – malgré le fait qu’il n’a jamais pu reprendre sa banque parce qu’il était emprisonné. Le State Advocacy a suggéré à la Cour suprême espagnole la libération de Junqueras, dans ce qui semblait être un retour pour le soutien de l’ERC à l’investiture de Sanchez. Mais la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté cette possibilité. La séquence révèle la fragilité du pacte scellé avec le PSOE.

“J’ai très peur que ce soit un élément de déstabilisation”, a déclaré Jerez. Cela n’aidera pas le leader de l’ERC à rester en prison pendant des années, avec la pression qu’il subit de la part de son partenaire au gouvernement, compte tenu des perspectives d’élections en Catalogne en 2020. Le seul espoir est que l’extrême radicalisme de l’opposition, plus les attentes d’une nouvelle montée des élections de Vox et l’éventualité que je pourrais ajouter une majorité absolue alimentée par des tensions territoriales, a agi comme un antidote ».

Le risque que l’histoire se répète

Le contexte immédiat inquiète Sanchez. Il est arrivé de façon inattendue au gouvernement le 2 juin 2018, après qu’une motion de censure a limogé Mariano Rajoy, son prédécesseur. L’ancien chef du PP avait assumé son deuxième gouvernement minoritaire, grâce au PSOE décidé de s’abstenir de mettre fin à plus d’un an de blocus.

La décision historique du tribunal dans l’affaire Gürtel, qui a prouvé l’existence d’un complot corrompu par lequel un groupe d’entreprises a soudoyé des hauts dirigeants du PP, a été le déclencheur de l’opposition pour s’unir pour le retirer. La Constitution espagnole établit comme condition pour interrompre le mandat d’un président que la majorité du Congrès en soutienne un autre pour prendre sa placeet Sánchez a obtenu l’accompagnement de Podemos, des nationalistes basques et, comme maintenant, des indépendantistes catalans.

A cette occasion également, la condition des séparatistes était d’engager une négociation qui permette des progrès concrets dans la résolution du conflit. Sanchez a rencontré Torra et les conversations ont commencé, mais il est rapidement devenu clair qu’il n’était pas prêt à donner ce qu’on lui avait demandé de faire..

Seulement huit mois après sa formation, le gouvernement est entré dans une crise terminale. Sanchez est devenu le deuxième président de la démocratie espagnole à laquelle le Congrès a rejeté le budget en raison du manque de majorité et il n’avait d’autre choix que de déclencher des élections anticipées. Le premier, Felipe González, a perdu les élections suivantes, tenues en 1996, et s’est retiré de la politique active. Mais Sanchez a gagné en avril et novembre 2019. Il aura une deuxième chance, bien que le risque de trébucher à nouveau avec la même pierre soit très élevé.

“Bien que la chute de Sanchez ne soit pas jetable, la vérité est que les circonstances actuelles sont différentes de celles de son premier gouvernement Dit Guinjoan Cesena. La gauche a compris que si elle ne veut pas donner le pouvoir à la droite la plus extrémiste depuis la restauration de la démocratie, elle devra travailler dur et aller de l’avant, avec des politiques publiques déterminées. Je ne pense pas que ce soit la priorité de tout parti de gauche ou régionaliste que le gouvernement tombe et qu’il y ait de nouvelles élections. »

Ce que Sánchez est en faveur, c’est qu’il est difficile d’imaginer qu’avec la composition actuelle du Congrès, un autre parti peut réunir la majorité nécessaire pour le remplacer. Les indépendantistes devraient s’allier au PP et à Vox, qui veulent les voir derrière les barreaux.

“Contrairement à la législature qui a commencé en 2016, Désormais, aucune majorité alternative ne peut le renvoyer. Compte tenu de la fragmentation et de la polarisation du parlement et de la faible marge de soutien dont disposera le gouvernement Sánchez, il y aura d’énormes difficultés pour faire avancer la législation, mais il n’y a aucune possibilité de révoquer le gouvernement par une motion de censure, comme cela est arrivé à Rajoy au printemps 2018 », a déclaré Diaz Montiel.

Cependant, même si l’opposition n’obtient pas le numéro pour le supprimer, Sánchez va avoir de sérieux problèmes pour approuver son budget. Et il sait qu’il ne peut pas continuer à gouverner sans le sien. Par conséquent, l’avenir du gouvernement sera joué dans les prochains mois, lors du vote au Parlement.

“La tension politique jusqu’à l’approbation des nouveaux budgets sera très élevée. Les 100 jours de courtoisie envers le travail du gouvernement sont, aujourd’hui, une chimère. L’opposition jouera tous les tours sous sa ceinture pour les empêcher d’avancer. Il est parfaitement conscient que l’approbation d’un budget clairement de gauche donnerait la stabilité nécessaire au gouvernement Sánchez. Prolonger Rajoy ne peut plus être une option modérément raisonnable, comme c’était le cas après la motion de censure. Ce sera le véritable Rubicon de la coalition progressiste, où la chance sera jetée », a conclu Lanchares Caves.