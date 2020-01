L’Espagne fait ses débuts au water-polo européen, avec une victoire contre la France (15-6) | Sports pratiques

La séléction espagnole a commencé le Water-polo européen, qui se déroule à Budapest, avec une victoire confortable contre la France 15-6, dans un premier match où ceux de Miki Oca étaient de loin supérieurs.

C’était un contact avec le tournoi, dans lequel l’équipe espagnole a hâte de remonter sur le podium en tant que champion du monde actuel en juillet dernier à Gwangju (Chine).

Pour commencer, il a réalisé une équipe de France, qui a sauté dans la piscine en sachant son infériorité, à la recherche de ne pas ajouter une défaite plus large.

Ceux d’Oca, d’autre part, voulaient laisser des surprises dès le début, ils ont commencé avec une course 3-0, dans les 4 premières minutes, après le but de Audrey Daule, en ajouter trois autres d’affilée en deuxième période, ce qui a déjà laissé un clair 6-1 à la pause.

Après la reprise, plus de minutes paires ont été vues, sans succès face au but rival, jusqu’à ce que les deux sœurs Espart et Maica Garcia, mettre le score avec huit d’avantage (10-2).

Avec tout résolu et les joueurs espagnols moins concentrés sur la défense, la France en a profité pour «rattraper» le résultat, après un partiel de 5-4.

Ce lundi, deuxième jour, devant un adversaire qui mettra sûrement bien plus de difficultés, comme l’Italie. Ce sera à partir de 17h30.

Alignements:

6. France: Gaal (p), Millot, Bachelier, Bouloukbachi, Guillet, Mahieu (1), Dhalluin (1), Radosavljevic, Deschampt (1), Vernoux, Clerc, Daule (3) et Derenty (p).

15. Espagne: Laura Ester (p), Marta Bach, Anna Espar (4), Beatriz Ortiz (3), Roser Tarrago (1), Irene González, Clara Espar (1), Pilar Peña, Judith Forca (1), Paula Crespi (1), Maica García (2), Paula Leiton (2) et María Elena Sánchez (p).

Arbitres: Ursula Wengenroth (SUI) et Gabriella Varkonyi (HUN).

Partiel: 1-3, 0-3, 1-4 et 4-5.

Incidents: Premier match du groupe B du tournoi de water-polo féminin, correspondant à l’Européen de Budapest, joué au Danube Arena dans la capitale hongroise.

