L’Espagne lève la restriction des activités économiques non essentielles en plein débat en raison du risque de rebond du coronavirus

L’Espagne lève ce lundi la restriction des activités économiques non essentielles, de sorte que des centaines de milliers de travailleurs retrouvent leur emploi, au milieu du débat parmi les politiciens, les syndicats et les scientifiques, sur le risque possible d’un rebond de la pandémie de coronavirus en augmentant la mobilité.

Le gouvernement a décrété le 30 mars dernier la cessation de toute activité non essentielle, ce qui a entraîné une paralysie presque totale de l’économie, mesure extrême et exceptionnelle compte tenu de l’avancée du COVID-19, après que la semaine précédente avait le nombre d’infections et de décès a augmenté de 15 à 20%.

Selon les dernières données officielles, 166 019 cas ont été enregistrés en Espagne depuis le début de la pandémie, le taux de croissance est de 2,6% et le nombre de morts s’élève à 16 972., 3,8% de plus en 24 heures.

Le président du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez, a insisté hier lors d’une apparition publique que le retour de l’activité lundi ne signifie pas un assouplissement des mesures de séquestration décrétées le 14 mars et que le pays n’entre pas dans la phase désescalade de ces mesures.

Afin de garantir au maximum la sécurité des déplacements des travailleurs, dès les premières heures de ce lundi matin, la police et les membres de la protection civile distribuent des masques dans les principaux pôles de communication – gares et stations de métro – des grandes villes.

Pour cette fin, le gouvernement a annoncé la distribution d’un total de 10 millions de masques aux points logistiques dans toute l’Espagne parmi ceux qui doivent se déplacer pour travailler dans des moyens de transport, où il est plus complexe de maintenir la distance de sécurité.

De plus, les policiers contrôlent que les trains et les bus ne dépassent pas le nombre de passagers afin de pouvoir maintenir cette séparation.

Des mesures de distance ont également été décrétées pour le travail dans les entreprises, et dans l’activité de construction est interdite si le travail a lieu dans des bâtiments déjà habités, afin d’éviter tout contact entre les travailleurs et les voisins.

Les images de la direction générale de la circulation montrent aujourd’hui des routes dégagées et un accès aux grandes villes avec très peu de véhiculess et la même chose s’est produite dans les principales stations de métro de Madrid.

De plus, le retour à la normalité sera étalé car c’est aujourd’hui un jour férié dans huit des dix-sept régions espagnoles, dont la Catalogne, de sorte que d’autres grandes villes comme Barcelone sont sans activité.

Cependant, Cette reprise d’activité a été critiquée mais certains présidents régionaux, comme le Catalan Quim Torra, qui ce dimanche a considéré “imprudent” et une insouciance totale »lever maintenant certaines restrictions.

Différents porte-parole des syndicats ont également remis en cause cette mesure en raison du risque qu’elle représente pour les travailleurs, tandis que de la principale organisation commerciale (CEOE), ils considèrent qu ‘«il est positif» que l’activité reprenne, toujours en attendant la sécurité.