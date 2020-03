L’Espagne met en quarantaine l’ensemble du pays pour le coronavirus

Suivant les traces de l’Italie, l’Espagne a annoncé la mise en quarantaine de l’ensemble du pays en raison de la pandémie de coronavirus. Pendant la quarantaine en Espagne, les gens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour acheter de la nourriture et des médicaments, aller travailler, se rendre dans des hôpitaux et des banques ou voyager pour s’occuper des enfants et des personnes âgées. L’épouse du président espagnol, Pedro Sánchez, a été testée positive pour le coronavirus.

Dans une nouvelle mesure drastique due à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, le gouvernement espagnol a mis tout le pays en quarantaine.

L’Espagne a mis en quarantaine ses 46 millions d’habitants samedi, et la France a ordonné la fermeture de tous les sites touristiques – la Tour Eiffel, le Louvre, les cafés, les restaurants et les cinémas – tandis que d’autres gouvernements ont pris des mesures désespérées pour éloigner physiquement les gens et contenir le coronavirus. AP a signalé.

Dans un discours télévisé national, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a détaillé l’ensemble des mesures exceptionnelles adoptées dans le cadre de l’état d’alarme décrété pendant deux semaines dans tout le pays pour lutter contre la forte augmentation du nombre d’infections.

Plus tard, le gouvernement espagnol a rapporté que la femme de Sánchez avait été testée positive pour le coronavirus. Begoña Gómez et le président sont en bonne santé, a indiqué le gouvernement.

Deux ministres du cabinet de Sánchez, celui de l’égalité et de l’administration territoriale, se sont révélés positifs les jours précédents. Les autres membres du cabinet se sont révélés négatifs aux contrôles.

Dans une quarantaine généralisée similaire à celle de l’Italie, les Espagnols ne pourront quitter leur domicile que pour acheter de la nourriture et des médicaments, aller travailler, aller dans des hôpitaux et des banques ou voyager pour s’occuper des enfants et des personnes âgées. Toutes les écoles et universités ont été fermées, ainsi que les restaurants, bars, hôtels et autres commerces de détail non essentiels.

“A partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase”, a déclaré Sánchez à l’issue d’un conseil des ministres qui a duré un peu plus de sept heures. «Nous n’allons pas nous serrer la main pour vaincre le virus. Nous accordons la priorité à la santé. »

“Les mesures que nous allons adopter sont drastiques et auront des conséquences”, a reconnu Sánchez, comme l’a rapporté El País.

À son tour, il a ajouté que tous les services de police seront à la disposition du ministre de l’Intérieur, qui donnera des ordres directs.

Les restrictions de quarantaine en Espagne sont entrées en vigueur ce samedi.

Les autorités espagnoles ont déclaré que les infections avaient déjà dépassé 5 700, dont la moitié dans la capitale Madrid. Le chiffre représente une augmentation de 1 500 cas en 24 heures. Le nombre de décès dans le pays est passé de 120 à 136. L’Espagne est le cinquième pays avec le plus grand nombre d’infections après la Chine, l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud.

Les gens ont bondé les supermarchés en Espagne le matin malgré les appels des autorités à rester calmes. En général, les rues normalement animées des deux principales villes du pays étaient inhabituellement calmes parce que les gens écoutaient le message selon lequel l’éloignement social est la seule alternative pour arrêter la pandémie.

Rachel Paparardo, propriétaire d’un restaurant à Barcelone, a déclaré qu’elle devait fermer et qu’elle restera ainsi pendant 15 jours. Barcelone était déjà soumise à des restrictions régionales en raison de la maladie. Paparardo a souligné que rien ne se passe, il est prévu d’éviter plus d’infections et que le pays peut se remettre de cette situation.

Quelques vols vers l’Espagne se sont retournés avant l’information de la quarantaine générale imposée dans le pays.