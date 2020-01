L’Espagne passe au-dessus de la Hollande et complète la plénière de la première phase | Sports pratiques

Les Hispanique ils ont clôturé leur première phase de compétition dans le handball européen avec une autre solide victoire. Cette fois devant un Hollande qui est une équipe beaucoup plus faible que Jordi Ribera et l’équipe nationale a parfaitement fait son travail pour finir par gagner par 36-25, certifiant sa troisième victoire en autant de matchs.

Victoire brutale

Le jeu était plus ou moins attendu, avec Espagne toujours dominer avec autorité, gouverner le tableau de bord et étendre la différence au fil des minutes. Les Hispaniques ont jeté le boulon à leur objectif pendant les premières minutes, avec une inspiration Rodrigo Corrales – nommé meilleur joueur – sous les bâtons.

Ainsi, les objectifs tombaient par pure inertie, l’un après l’autre jusqu’à cette fin 36-25 réalisé sans plus d’effort que celui d’une équipe qui se sent solide et mature comme peu d’autres fois. Ce fut un magnifique match de l’équipe nationale, où il a été démontré à nouveau qu’ils ont un talent unique pour serrer les jeux, pour donner une passe plus toujours, avec Raúl Entrerríos agir en tant que leader et se montrer comme l’une des clés.

Une équipe très solide

C’est ainsi que ce trio de trois a été réalisé, avec deux gardiens de but en pleine forme, tous deux Pérez de Vargas comme les Corrales susmentionnés et un grand groupe de joueurs dans lesquels chaque changement n’est pas perceptible et les rotations passent inaperçues. Jorge Maqueda, Julen Aginagalde, Joan Cañellas et l’entreprise ont montré dans cette première phase que l’Espagne est prête à se battre pour absolument tout, pour les demi-finales d’abord, les médailles plus tard et aussi pour la victoire finale, ce qu’ils ont déjà fait il y a deux ans.

En l’absence de résolution du Groupe B de la compétition, l’Espagne sait déjà qu’elle devra affronter la Croatie et la Biélorussie dans la prochaine phase de la compétition, l’équipe des Balkans étant l’adversaire le plus coriace que ceux de Jordi Ribera Jusqu’à présent, bien qu’ils aient dû faire face à un duel décisif et vital contre l’Allemagne, qu’ils ont résolu avec une grande autorité.

Ainsi, avec les tâches accomplies lors de ces premières étapes de la compétition à Trondheim (Norvège), vient le moment de ne pas échouer dans un deuxième phase de la compétition clé et d’où proviendront les quatre équipes qui disputeront les demi-finales.

