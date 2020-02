L’Espagne présente les opportunités de son plan Énergie et Climat au Globe 2020 | Économie

L’Espagne a présenté ce mardi au Globe 2020, le forum sur les activités commerciales durables en Amérique du Nord qui se déroule dans la ville canadienne de Vancouver, sa stratégie de lutte contre la crise climatique et les opportunités que le plan présente pour le secteur privé, en particulier les Canadiens .

La conseillère économique et commerciale de l’Espagne à Ottawa, Blanca Fernández Barjau, a présenté au forum le Plan national intégré pour l’énergie et le climat (PNIEC) 2021-2030 que le gouvernement espagnol négocie actuellement avec la Commission européenne et devrait être approuvé en Les prochains mois.