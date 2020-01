L’Espagne présente une équipe ambitieuse pour la prochaine Coupe du monde de cyclocross | Sports pratiques

La ville suisse de Dübendorf accueillera un grand Cyclocross mondial qui aura lieu les 1er et 2 février, ce week-end, et auquel l’équipe espagnole participera avec une grande équipe composée de 21 coureurs entre les différentes catégories élite, sub-23 et junior.

Appel espagnol

Pascual Momparler, entraîneur national, a fait l’appel suivant. Dans la catégorie élite masculine, ils seront Felipe Orts et Kevin Suarez, tandis que parmi les femmes d’élite, les représentants de l’équipe espagnole seront Lucía González, Aida Nuño et Paula Díaz.

En ce qui concerne les U23, l’expédition nationale sera composée de Iván Feijóo, Jofre Cullell, Carlos Canal et Xabier Murias entre les garçons et Sofía Rodríguez, Irene Trabazo, Paula Suárez et Sara Bonillo Ce seront les représentantes dans la catégorie féminine.

Enfin, il y aura huit cyclistes juniors qui représenteront l’équipe nationale dans ce grand événement de calendrier. Sera Igor Arrieta, Aitzol Sasieta, Alain Suárez, Sergio Diego Carraso et Miguel Díaz dans l’équipe masculine et Ainara Albert, Lucía Gómez et María Parajón dans l’ensemble féminin.

Il s’agit d’une expédition passionnante qui cherchera un bon résultat dans une course qui devrait être très compliquée en raison du circuit boueux attendu. “C’est un nouveau circuit et il semble qu’il va pleuvoir toute cette semaine. S’il y a beaucoup de boue, nous pouvons voir une course épique, comme nous ne l’avons pas vu il y a ces années: de beaucoup de vélo à l’épaule, de coups de pied dans de nombreuses zones dans lesquelles a priori on va. vélo … Voyons ce que nous sommes en arrivant vendredi “, a expliqué Pascual Momparler, qui a apostillé ce qui suit. “Pour nous, plus le circuit est sec et rapide, mieux c’est. “

Un grand nombre de cyclistes sont sélectionnés pour cette 2020, chose très importante pour le cyclocross national. “La Fédération, encore un an, parie toujours sur la base. On voit que les jeunes sont impatients, les organisateurs poussent avec Fédération, et de plus en plus nous amenons plus de personnes à Coupe du monde“, a expliqué le sélectionneur national.

Horaires des tests

En ce qui concerne horaires, la compétition débutera samedi à 11 h 00, avec l’épreuve féminine junior. Ce même jour, à 13h00, la course masculine des moins de 23 ans sera jouée, tandis qu’à 15h00 la rencontre aura lieu pour les femmes d’élite.

Pour dimanche, l’action débutera à 11h00 avec la dispute de la course junior masculine, puis ce sera au tour des femmes U-23, laissant le test élite masculin comme plat principal.

