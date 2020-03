L’Espagne s’incline face aux champions du monde (1-0), bien qu’elle soit revenue pour mériter plus | Sports pratiques

L’équipe espagnole est restée très proche de l’amère aux États-Unis le deuxième jour de la She Believes Cup, a joué dans la Red Bull Arena du New Jersey, dans un match qui a perdu mais dans lequel il méritait au moins le nul, tant pour les occasions que pour le match.

L’Espagne a déjà déclaré qu’elle était allée au plus prestigieux tournoi amical de football féminin pour être une protagoniste, ce que les organisateurs ont dû être clairs lorsqu’ils ont lancé l’invitation, peut-être après avoir vu les huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, lorsque les Espagnols ont mis en grave difficulté qui a fini par devenir champion du monde.

Ensuite, ce fut un match qui a montré une perte que le niveau du football espagnol correspond de plus en plus à celui des meilleures équipes de la planète, une réalité qu’ils ont également voulu capturer sur les terres américaines, dans la maison des champions du monde.

S’ils l’avaient déjà fait jeudi dernier contre le Japon, ce dimanche était le début de l’équipe Jorge Vildaet l’Espagne n’a pas peur, bien au contraire. Le problème est que l’histoire s’est terminée comme aux deux autres occasions que ces deux équipes ont affrontées, défaite au minimum, avec l’ajout que les deux défaites à cette occasion sont venues à manquer de quartz pour la fin.

Contrôle et commande

L’équipe espagnole est sortie plus comme si elle était la meilleure équipe du monde, que comme le treizième du classement de la FIFA, qu’elle occupe maintenant. Et c’est que l’Espagne a commencé à diriger, même si Rapione a rapidement eu le premier, a déplacé beaucoup le ballon, a appuyé dans le champ opposé et a tenté de noyer l’arrivée du ballon aux dangereux attaquants américains.

Il était même proche de prendre de l’avance sur le tableau de bord, avec la tête de Jenni Beautiful qui a couru dans le bâton, quand ils ont pris 25 minutes de jeu. C’était l’occasion la plus claire de la première mi-temps, mais pas la seule. Les Américains et les Espagnols ont mis les pieds dans la zone opposée et ont mis les deux gardiens de but, Naeher et Cloths en difficulté.

Le passage dans les vestiaires signifiait un changement notable dans le jeu américain. Les champions du monde sont sortis plus vite, donnant un plus au rythme de leur jeu. C’était un défi que l’Espagne a su endurer, même s’il est vrai que cela a duré quinze minutes au cours desquelles une grande partie du contrôle du jeu a été perdue au cours des quarante-cinq premières minutes.

Défense et vêtements.

L’Espagne a multiplié son travail de défense contre la poussée de l’équipe locale qui s’est progressivement estompée, bien que toujours avec un grand danger, obligeant Sandra Paños à tout montrer très bien en tant que gardienne de but à quelques reprises.

Après ce stress initial, les onze espagnols ont eu quelques minutes de demande en moins. Il est retourné pour manipuler le ballon, pour le déplacer d’un côté à l’autre, bien que le résultat ait forcé quelque chose de plus dans les locaux, qui sont revenus presser à la recherche du prix. La performance défensive de Vilda a été exceptionnelle, jusqu’à ce qu’en l’absence de seulement quatre minutes à la conclusion Julie Ertz a profité d’une faute pour s’infiltrer dans la défense espagnole et marquer.

