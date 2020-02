L’Espagnol Ramírez demande à ses joueurs d’être des “protagonistes” devant Flamengo | Réseaux sociaux sportifs

L’entraîneur de l’Independiente del Valle (IDV), l’Espagnol Miguel Ángel Ramírez, a demandé lundi à ses élèves d’être “protagonistes” lors du match aller de la finale sud-américaine de Recopa contre Flamengo, une équipe qui arrive à Quito en “séquence de victoires”. “.

“Nous allons essayer d’être des protagonistes et d’avoir l’initiative dans la défense et l’attaque, et être très concentrés”, a déclaré Ramirez lors d’une conférence de presse lundi, 48 heures après l’engagement crucial envers les Brésiliens.