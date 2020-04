L’espèce de Lucy annonce la montée de longues enfances chez les hominidés

Le genre de Lucy avait de petits cerveaux de chimpanzés qui, néanmoins,

a grandi à un rythme lent et humain.

Cette découverte, rapportée le 1er avril dans Science Advances, montre pour la première fois que le cerveau prolongé

la croissance des jeunes hominidés n’était pas un sous-produit d’avoir une taille

cerveaux. Une idée influente au cours des 20 dernières années a soutenu que le cerveau étendu

développement après la naissance est originaire de l’Homo

genre il y a environ 2,5 millions d’années, de sorte que les mères – dont les os pelviens et la naissance

le canal s’était rétréci pour permettre une marche verticale efficace – pouvait accoucher en toute sécurité.

Mais l’australopithèque

afarensis, une espèce d’hominidés d’Afrique de l’Est connue pour la

squelette, avait également un cerveau à développement lent qui n’atteignait

le volume du cerveau humain actuel, selon le paléoanthropologue Philipp Gunz du

Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig, en Allemagne, et son

collègues. Et A. afarensis est

environ 3 à 4 millions d’années, ce qui signifie une croissance lente du cerveau après la naissance

développé avant

des membres du genre Homo sont apparus,

il y a peut-être 2,8 millions d’années (SN:

3/4/15).

Trop peu d’A. Afarensis

les nourrissons ont été étudiés pour calculer l’âge auquel cette espèce a atteint

cerveaux de taille adulte, prévient Gunz. Le cerveau des nourrissons humains atteint aujourd’hui

taille adulte vers l’âge de 5 ans, contre un âge d’environ 2 ou 3 ans pour les deux chimpanzés

et les gorilles.

Dans la nouvelle étude, Gunz et ses collègues ont estimé le cerveau

volumes pour six adultes d’A. afarensis

et deux enfants, âgés d’environ 2 ans et 5 mois. le

les enfants avaient des cerveaux plus petits que la taille du cerveau des A. afarensis adultes dans une proportion similaire à celle des enfants humains.

cerveaux au même âge par rapport aux humains adultes.

Les nouvelles données suggèrent que, pour les espèces de Lucy, «le cerveau du nourrisson

Taille [relative to that of an average adult] peut avoir été proportionnellement même

plus petit que chez les nourrissons humains », explique l’anthropologue biologique Zachary Cofran

du Vassar College à Poughkeepsie, New York, qui n’a pas participé au nouveau

étude. Si tel est le cas, ce schéma indiquerait fortement une période prolongée du cerveau

croissance pour A. afarensis.

Un crâne d’enfant A. afarensis âgé de 3,3 millions d’années environ, montré ici, a révélé des signes de croissance prolongée d’un cerveau qui avait néanmoins une structure en forme de chimpanzé. @ Zeresenay Alemseged

Gunz suggère que la croissance cérébrale prolongée après la naissance chez A. afarensis peut avoir atténué la

et le fardeau nutritionnel des mères qui s’occupent de nourrissons, surtout si

rare. Il a également «probablement fourni une base pour l’évolution des

l’enfance dans la lignée humaine », dit-il.

Son groupe a utilisé des tomodensitogrammes à haute résolution pour étudier les fossiles

casques d’un nourrisson A. afarensis

et six adultes, dont Lucy, tous trouvés sur le site de Hadar en Éthiopie. Un deuxième casse-tête pour bébé A. afarensis est venu de

Site de Dikika (SN: 20/09/06). le

les scans ont aidé les chercheurs à créer des reconstructions numériques en 3D ou des endocasts,

des impressions faites par le cerveau sur la surface intérieure du crâne. Endocasts

afficher des plis et des plis de signature dans le tissu cérébral typique des humains ou

chimpanzés, bien que la préservation de ces repères neuronaux varie.

Les tomodensitogrammes ont également permis aux chercheurs de déterminer

vieillit en révélant des couches microscopiques d’émail dentaire qui se forment quotidiennement

enfance, qui peut être comptée comme des cernes.

L’endocast bien préservé de l’enfant Dikika a conservé un pli

et un ensemble de rainures vers l’arrière du cerveau que l’on trouve chez les chimpanzés, mais

pas chez l’homme. Ces impressions marquent une zone neuronale importante impliquée dans

vision. Les surfaces du cerveau humain n’ont pas ces marques en raison de l’expansion du tissu neural

qui intègre des informations visuelles et sensorielles. UNE

Crâne australopithèque sud-africain

a été précédemment révélé avoir des signes d’une zone visuelle semblable à un chimpanzé dans le cerveau (SN: 1/10/19).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Aucun des A.

les nourrissons afarensis ont montré des signes d’organisation cérébrale frontale de type humain,

comme cela a été signalé pour un Sud-Africain d’environ 300 000 ans

hominide, Homo naledi (SN: 4/25/17).

L’anthropologue et neuroscientifique Todd Preuss of Emory

L’Université d’Atlanta est d’accord. Les endocasts des crânes de Hadar A. afarensis contiennent de nombreuses caractéristiques préservées

zone visuelle du cerveau qui ressemble à celle d’un crâne d’enfant australopithèque d’Afrique du Sud qui date de

il y a environ 2,8 millions d’années, dit Preuss, qui ne faisait pas partie de l’équipe de Gunz.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur le rythme de croissance du cerveau

A. afarensis, dit

paléoanthropologue Aida Gomez-Robles de University College London. Des chercheurs

ne peut pas suivre la taille du cerveau d’A. afarensis

les individus de la petite enfance à l’âge adulte, donc les nouveaux résultats ne sont pas concluants

déterminer les taux de croissance, note-t-elle. Et les interprétations antérieures du cerveau des hominidés

organisation basée sur des endocasts ont suscité de fréquents débats,

Gomez-Robles de ne pas juger les cerveaux du genre de Lucy.