L’espresso peut être meilleur lorsqu’il est moulu plus grossier

Faire une tasse de café n’est pas sorcier. Mais une nouvelle étude montre qu’une formation en mathématiques et en chimie analytique ne fait pas de mal. Parce que les chercheurs qui ont appliqué leurs compétences en science des matériaux et en modélisation au brassage de l’expresso ont fait une découverte révolutionnaire: contrairement à la croyance populaire, l’utilisation de moins de grains et d’une mouture plus grossière vous donnera une photo plus cohérente. Leur travail apparaît dans le journal Matter. [Michael I. Cameron et al., Systematically improving espresso: Insights from mathematical modeling and experiment]

Si vous êtes un amateur de café, vous avez sans aucun doute remarqué que certains jours, vous pouvez obtenir un excellent expresso; d’autres jours, pas tellement. Même avec le même café, la même machine, les mêmes réglages.

Pour comprendre cette variabilité, les chercheurs ont développé un modèle mathématique pour explorer comment le café est extrait ou dissous lorsque l’eau passe à travers le lit de marc.

“Fondamentalement, ce que nous avons fait était de commencer par écrire quelques équations, qui s’appliquent à un seul motif.”

Jamie Foster, maître de conférences en mathématiques et physique à l’Université de Portsmouth.

«C’est donc une tâche moins intimidante, car dans un vrai lit de café, vous avez des millions et des millions de particules qui sont rassemblées de cette manière très compliquée. Et donc un problème plus facile à résoudre est d’écrire les équations sur un seul terrain. »

Pour modéliser l’ensemble du lit de café, Foster et ses collègues ont copié cette équation des millions de fois, ont incorporé un peu plus de mathématiques et ont ensuite versé de l’eau théorique.

“Le modèle nous dit ce à quoi nous devrions nous attendre dans une situation idéale lorsque tout le café est en contact de manière égale avec toute l’eau.”

Christopher Hendon, chimiste en informatique à l’Université de l’Oregon, qui a également participé à l’étude.

«Et en effet, le modèle décrit très bien la réalité pour des réglages de mouture particuliers, où il y a une quantité suffisante de grosses particules pour que l’eau puisse circuler librement à travers ce lit. Mais lorsque vous rectifiez suffisamment fin, c’est là que nous avons commencé à voir, dans la vraie vie, une divergence par rapport à l’attente que le modèle nous disait. “

Avec la mouture fine, certains tirs étaient plus forts que prévu. Mais certains étaient considérablement plus faibles, ce qui va à l’encontre de la sagesse conventionnelle.

“La pensée, si vous voulez une tasse de café plus forte, est, eh bien, je vais la moudre plus finement, parce qu’en faisant cela, j’aurai de plus petites particules dans mes sols, et les plus petites particules auront une surface plus élevée. Et donc cette surface élevée permet une extraction plus rapide des grains »

Mais ce que les chercheurs ont découvert, c’est …

“Si vous exagérez en quelque sorte le broyage, ce qui finit par se produire est: les particules sont si petites, en fait, qu’elles obstruent en quelque sorte les interstices où l’eau essaie de s’écouler. Et cela entrave en fait l’extraction plutôt que de l’aider. »

Et il en va de même pour la quantité de café avec laquelle vous commencez, de sorte que moins peut, contre-intuitivement, finir par avoir le goût de plus.

«Depuis la publication de cet article, il y a eu énormément d’activité sur Twitter – argumentation, discussion, excitation et intérêt général pour le projet. Et indépendamment du fait que cela aide à rendre le café plus reproductible ou non, c’est un énorme succès – que des millions de personnes ont lu un article scientifique et se sont engagées dans la science. C’est un grand succès pour la culture scientifique. “

Et nous pouvons tous boire pour ça.

—Karen Hopkin

[The above text is a transcript of this podcast.]