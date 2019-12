L'essence, les cigares et les boissons gazeuses font partie des produits qui augmenteront en 2020

La mise à jour des quotas pour certains produits a été annoncée par le ministère des finances et du crédit public (SHCP) à la veille de la période des fêtes. Parmi les produits qui connaîtront une augmentation de prix figurent sodas, cigares et essence.

À compter du 1er janvier 2020, les frais commenceront à être facturés en raison de la taxe spéciale sur la production et les services (IEPS). Le Congrès de l'Union a approuvé les divers éléments fiscaux du paquet économique 2020 qui ont apporté plusieurs modifications à la loi IEPS, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l'impôt sur le revenu.

À la suite de cette approbation, le prix de plusieurs produits augmentera, notamment:

Essence: La mise à jour prévoit une augmentation de l'IEPS de 1,02, ce qui signifie que la part des Magna maintenant 4,95 et Premium, 4,06 pesos par litre. Diesel, quant à lui, Il coûtera 5,44 pesos par litre et pour les combustibles fossiles, 4,18 pesos.

Cigares: L'augmentation sera de 1,41 en raison de l'inflation qui a eu lieu en 2019, donc à partir de 2020 le quota de tabac sera de 0,49 pesos par cigarec'est-à-dire qu'il a augmenté de 0,35 pesos et sera appliqué à tous les tabacs sculptés.

Boissons non alcoolisées: les boissons aromatisées augmenteront leur prix à partir de janvier de l'année suivante. Le quota passera de 1,17 à 1,26 pesos le litre.

Autres taxes qui seront en 2020

Le Congrès de Mexico approuvé en décembre le paquet économique 2020, qui comprend quatre nouvelles taxes pour Mexico. Parmi eux, l'alcool, les casinos, la tenure et l'hébergement.

Pour alcool, la taxe sera de 4,5% sur le prix de vente des produits avec alcool. Cependant, cette taxe ne sera pas applicable pour la bière, l'hydromel ou le pulque car le degré d'alcool qu'ils contiennent varie de 3 à 55%.

Les casinos devront payer une taxe de 10% appliquée au pari de chaque joueur et la taxe sur les loteries, tombolas, tombolas et concours a été modifiée de 13%. Ceci dans le but d'équilibrer les impôts dans la zone métropolitaine.

La collection de propriétaires de voitures aura un changement pour correspondre à ce qui existe dans l'État du Mexique. Il sera appliqué dans les voitures particulières jusqu'à 15 passagers et les motos avec des modèles après 2001.

Selon le document, il existait auparavant un régime de «taux très différencié», il sera donc remplacé par un modèle de taux unique de 3% sur la valeur du véhicule. La chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, a déclaré que La taxe n'affectera pas le tarif des transports publics.

Quant à logement, Le Congrès a approuvé l'augmentation de 3 à 3,5%. Cette catégorie comprend également les intermédiaires de services tels qu'Airbnb qui devront payer des frais de 5%. Cette mesure a également été prise dans le but d'éviter l'évasion fiscale qui représente des pertes pour le Trésor entre 1 000 et 2 000 millions de pesos par an.

En novembre, le chef du gouvernement de Mexico a déclaré qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôt pour l'année suivante; cependant, il a averti que des mesures seraient prises pour éviter l'évasion fiscale ce qui représente des pertes pour le Trésor entre 1 000 et 2 000 millions de pesos par an. L'obligatoire il a justifié l'augmentation en faisant valoir qu'elles n'affecteraient pas la poche des citoyens.